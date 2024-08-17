Авторские туры в Чокурдахе

Найдено 1 тур в Чокурдахе, цена 277 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна в Якутии
Пешая
скидка
15%
3 отзыва
11 дней
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна в Якутии
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 авг в 10:00
326000277 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    17 августа 2024
    Путешествие к Каменным Людям Сундуруна в Якутии
    Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.
    Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо ИвануВсё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо ИвануВсё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану
  • Я
    Яна
    26 июля 2024
    Путешествие к Каменным Людям Сундуруна в Якутии
    Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья,
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    шатер. Мы проводили свои вечера в комфортных и теплых условиях. Отдельно стоит сказать о питании, это что-то (если вы хотите похудеть, то вам точно не сюда). Разнообразные и вкусные блюда были на протяжении всего сплава.

    Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все
  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Путешествие к Каменным Людям Сундуруна в Якутии
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
Приглашаем вас на экскурсионные туры по России в Чокурдахе в 2025 году! Наши цены начинаются от 277000₽. Увидите все достопримечательности и места Чокурдаха, а также познакомьтесь с местной культурой. Забронируйте свою тур сегодня