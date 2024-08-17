скидка
15%
11 дней
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна в Якутии
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 авг в 10:00
326000277 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил17 августа 2024Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.
- ЯЯна26 июля 2024Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья,
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
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