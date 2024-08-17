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шатер. Мы проводили свои вечера в комфортных и теплых условиях. Отдельно стоит сказать о питании, это что-то (если вы хотите похудеть, то вам точно не сюда). Разнообразные и вкусные блюда были на протяжении всего сплава.