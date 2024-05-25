1 день

Кезенойам

Мы забираем наших соэкспедиционеров по маршруту движения из Ростова-на-Дону или встречаем в аэропорту прибытия и направляемся к популярному горному озеру Кезенойам.

Это озеро считается чеченским, а на самом деле кусочком расположено на территории Дагестана.

Мы рекомендуем запланировать прибытие ранним утренним рейсом в аэропорт «Минеральные Воды», как в самую крупную воздушную гавань юга страны, принимающую рейсы из всех регионов.

Если удачно сложится со временем, перед закатом мы осмотрим бывшую водно-спортивную базу СССР, а ныне – туристический кластер на чеченском берегу и реновированный аул Хой.

Вечером нас ждет вкусный ужин, общее знакомство и инструктаж.