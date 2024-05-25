Тур espresso – тур, проводимый специально для вас! Мы разделили великие нагорья на связанные области, сгруппировали и типизировали все достопримечательности, трансформировали нечеткую логику красивых фотографий, пеших прогулок, захватывающих поездок и вкусных обедов в условия тайминга.
И создали тур, максимально соответствующий пожеланиям! Вместе мы отправимся в путешествие на джипах, чтобы увидеть аутентичные аулы и крепости, рокочущие водопады, величественные горные хребты, бирюзовые водохранилища и волны Каспия седого. Будем жить в комфортных кемпсайтах, наслаждаясь первозданной природой.
Кстати, кофе-машина с великолепным итальянским кофе у нас тоже есть! Тур проводится при числе туристов 4 или 8 человек.
мая
июн
июн
июн
июн
июн
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Кезенойам
Мы забираем наших соэкспедиционеров по маршруту движения из Ростова-на-Дону или встречаем в аэропорту прибытия и направляемся к популярному горному озеру Кезенойам.
Это озеро считается чеченским, а на самом деле кусочком расположено на территории Дагестана.
Мы рекомендуем запланировать прибытие ранним утренним рейсом в аэропорт «Минеральные Воды», как в самую крупную воздушную гавань юга страны, принимающую рейсы из всех регионов.
Если удачно сложится со временем, перед закатом мы осмотрим бывшую водно-спортивную базу СССР, а ныне – туристический кластер на чеченском берегу и реновированный аул Хой.
Вечером нас ждет вкусный ужин, общее знакомство и инструктаж.
Небесные воды Зубутля
После свежеприготовленного кофе и первого брифинга мы отправляемся на альпийские луга с пасущимися на них андийскими баранами.
Через Андийские ворота (2507 м) – узкий и глубокий перевал в Буцрахском хребте – мы попадаем на закрытое со всех сторон Цилитлинское плоскогорье с сухим микроклиматом.
Вдоль северных отрогов восточной оконечности Главного Кавказского хребта мы спускаемся в предгорья.
К обеду нам нужно попасть к самой популярной ныне природной жемчужине Дагестане – к Миатлинскому водохранилищу, самому нижнему и неглубокому каньону на реке Сулак.
Но мы не будем толкаться в очереди из «маршруток» с пакетными туристами, а спустимся в Зубутль с Хубарского склона по старой заброшенной дороге. Крутые фото для соцсетей с уникальных площадок будут нам приятным бонусом.
В ущелье мы приедем как раз в то время, когда солнечные лучи прорежут скальные берега, отразятся в бирюзовой глади и позволят нам сделать самые красивые снимки.
По желанию – короткая прогулка на катерах по извилистому Миатлинскому водохранилищу.
Кемпсайт нас ждет в дубраве на восточном берегу каньона, откуда мы будем любоваться закатом…
Настоящий Сулакский каньон
… а утром сделаем еще более красивые снимки со смотровых площадок рядом с поселком Дубки.
Стоя именно на этих площадках, недобросовестные турагенты и необразованные гиды рассказывают о неправдоподобной глубине в 1920 метров. Это неправда. Глубина каньона в районе Дубков около 600 метров.
Но мы с вами должны узнать, где находится каньон с рекордной глубиной в 1920 метров, как утверждает Большая Советская энциклопедия.
Для этого мы проедем вдоль Сулака до самого слияния Андийского и Аварского Койсу, спустимся к урезу воды и поднимемся на вершину Гимринского хребта, почувствовав на себе перепад высот в полтора километра.
По пути мы заедем на несколько смотровых площадок и сделаем фото второй по высоте в России плотины Чиркейской ГЭС, а затем водной глади расположенного перед ней водохранилища.
После прогулки и изумительных фотосессий на залитых солнцем смотровых площадках мы отправляемся вдоль русла виляющей в песках речушки Шураозень к огромному песчаному бархану, притаившемуся у горы на краю ногайских степей.
На бархане нас ждет экскурсия по визит-центру заповедника и фотосессии на гребне бархана «как в Эмиратах» – никто из ваших друзей даже не сможет отличить!
Великие нагорья
Посетив агрофирму «Дидо», главного производителя национальной сладости – урбеча, через Буйнакский перевал, с которого открываются виды на Махачкалу, мы возвращаемся на Великие нагорья.
Разумеется, мы проедем по «самому длинному туннелю» и по много более захватывающему Гимринскому серпантину, посетим Гимры и побываем в мемориальном комплексе Ахульго.
Еще мы проедем по левому (орографическому) берегу Ирганайского водохранилища, побываем на водопаде Сфинкса, проедем по живописному серпантину и горной колеёй поднимемся на гору Зуберха полюбоваться Кудутльской впадиной.
Большой кемпсайт нас ждет на Хунзахском плато, откуда с обрыва глубиной 1300 метров мы будем любоваться в лучах заходящего солнца Гунибским плато – до него по прямой всего 10 километров…
Аулы Аварии
… а утром, в лучах восходящего солнца мы будем делать фото себя любимых на фоне уходящего на запад Аварского ущелья.
Затем мы приедем в Хунзах, посмотрим на Тоботский водопад, если в нем будет вода. Любители поэзии могут посетить мемориальный дом-музей Расула Гамзатова в Цаде.
По грунтовому серпантину мы спускаемся в долину Аварского Койсу и направляемся вверх.
На нашему пути – единственный на территории Дагестана христианский храм, стоящие на скальных уступах башни Старого Гоора рядом с аварским «Языком тролля» и немой камень покинутого жителями дагестанского «Мачу Пикчу» – Старого Кахиба.
После обеда мы возвращаемся вниз по течению до самого Карадаха, где у нас запланирована пешая прогулка по уникальной теснине, местами шириной всего пару метров и глубиной до 150 метров.
В мокрую погоду не забыть взять с собой резиновые сапоги!
Перед закатом мы поднимаемся в Гуниб, разбиваем лагерь и едем дальше провожать садящееся солнце на гору Маяк на самом краю Гунибского плато.
Ущелья Юждага
Окончив завтрак, мы посетим связанные с окончанием Кавказской войны места: природный тоннель, крепостную стену и место пленения Шамиля, в сельском музее можно сделать атмосферные снимки в национальной одежде.
В утренних лучах мы поднимемся на Кегерского плато и окажемся на смотровой площадке, с которой открывается знакомый по картине Айвазовского вид на аварские нагорья – мы говорим им «До свиданья!».
По скальнику мы спускаемся с плато и вдоль русла едем к одному из самых живописных мест – пещере, в которую проваливается наша речушка, образуя невероятно красивый, удивительный Салтинский водопад.
Если дожди пройдут задолго до нашего путешествия – увы, нам не повезло.
После полудня по северным отрогам уходящего на юг Кавказского хребта мы едем дальше на юг через большие, раскинувшиеся на пологих склонах аулы Акушу, Гермахи, Уркарах.
По горному серпантину мы направляемся к Кала-Корейш, древней столице Кайтагского уцмийства, по легендам управлявшейся родственниками пророка Мухаммеда, центру распространения ислама на южных территориях.
На ночевку мы отправляемся через невысокий перевал (2100 м) к самой крупной на Кавказе круглой дозорно-оборонительной Ицаринской башне XIV века.
Удаленность и труднодоступность сохраняют аутентичность руин крепости, древних надгробий и наскальных изображений.
Яркие краски Табасарана
Мы продолжаем двигаться на юг вдоль хребта Вархатау, сквозь появившиеся за долиной Улучая леса, огибая уже похожие на холмы невысокие горы через невысокие перевалы.
По пути мы осмотрим каменный природный мост вблизи Кужника, грохочущий Ханагский водопад.
На нашем пути окажутся Хучнинская крепость, табасаранские ковровые фабрики и три моста через своенравную Гюльгерычай.
После полудня мы побываем в Самурском лиановом лесу, единственном на территории европейской части России.
Кемпсайт нас ждет на берегу Каспия.
Ерыдаг и Куруш
Сегодня мы едем в самое южное село России, в самый высокогорный населенный пункт Европы – в примостившийся на высоте 2700 метров на склоне священного Шалбуздага напротив величественной стены Ерыдага и Базардюзю аул Куруш.
Горный серпантин вдоль Чехычая настолько близко проходит к государственной границе, что перед поездкой нам нужно будет оформить погранпропуска.
Если это не займет у нас много времени, мы успеем принять сероводородные ванны в Ахты.
Неразгаданный Дербент
До завтрака мы осмотрим экраноплан и без мешающих толп туристов сделаем фото.
Мы завершаем наше путешествие в старейшем городе на территории России – древнем Дербенте.
С утра мы успеем посетить крепость Нарын-Кала, музей ковра и народных ремесел, Джума-мечеть, мавзолей Тути-Бике на кладбище «Кырхляр», пройдемся кривыми улочками магала, погуляем по паркам города и новой набережной.
Уделим внимание фирменным магазинам коньячного комбината и Дербентской винодельческой компании. Если позволит время, мы поднимемся к стенам Кемахской оборонительной башни.
В полдень экспедиция отправляется в обратный путь, доставляя пассажиров до аэропортов и родных городов.
Проживание
Ночевки в туристических палатках (кемпсайтах).
Варианты проживания
Кемпсайт
Самораскладывающиеся двухместные палатки с раскладными кроватями и мягкими матрасами (или надувными матрасами для групп из 4 или 8 чел.), теплыми спальниками, простынями и комфортными подушками, которые могут быть установлены в удобном месте (если вы сильно храпите или, наоборот, у вас очень чуткий сон).
Также в кемпсайтах имеются:
- самонесущие павильоны и тенты для отдыха, приготовления и принятия пищи с обогревом в случае холодной погоды;
- столы, кресла и комфортные стулья;
- газовые плиты, полный набор кухонных и столовых принадлежностей (за исключением столового серебра и хрустальных бокалов);
- большой автономный холодильник-морозильник;
- санитарные палатки с горячим душем, утюг с гладильной доской, фен для сушки волос;
- стационарный лагерный свет и индивидуальные светильники;
- походная групповая аптечка;
- wi-fi сеть с доступом в интернет и спутниковый телефон для экстренных случаев.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги на маршруте тур-лидера, гида-водителя и фотографа с профессиональной камерой и светом
- Кофе-брейки по маршруту следования
- Симпатичная оранжевая футболка с эмблемой путешествия
- Транспортное обслуживание по программе маршрута: предоставление пассажирского места и места для багажа (туристический рюкзак 50-60 литров) в специально подготовленных для длительных путешествий комфортных внедорожниках Land Rover организаторов и трансфер опытным водителем от точки старта для точки финиша на всем маршруте, а также в аэропорт в день старта и финиша
- Встреча по месту жительства на маршруте путешествия (при 6-местном размещении)
- Проживание в заранее организованных (для групп 12 чел.) кемпсайтах на маршруте путешествия и бронирование иных мест проживания при необходимости
- Предоставление индивидуального туристического снаряжения: самоустанавливающаяся палатка, спальник с постельными принадлежностями, комфортный матрас, столовые приборы, индивидуальное освещение, средства связи
- Пользование лагерным и кухонным оборудованием и инвентарем организаторов, в т. ч. вечерний горячий душ, фен, утюг
- Оформление пропусков в пограничные зоны
- Разработка маршрута и графика движения, сопровождение на маршруте, помощь в решении технических проблем или организация эвакуации транспортного средства силами организаторов и команды к месту ремонта или возможности забора эвакуатором (для участников на собственных машинах)
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Трехразовое горячее питание по маршруту путешествия: горячие завтраки, легкие обеды, сытные и вкусные ужины со столовым вином
- Не указанное в программе дополнительное питание в предприятиях общественного питания (кафе, рестораны и проч.) и алкогольные напитки
- Расходы личного и вынужденного характера
- Индивидуальные билеты для посещения мест, в которых, возможно, взимается плата
- Любой трансфер до начала путешествия и после окончания путешествия
- Медицинская, туристическая страховка, в т. ч. от несчастных случаев, которая должна быть оформлена туристом самостоятельно
- Проживание в отелях и гостевых домах в экстренных ситуациях
- Прочие расходы, не включенные в стоимость тура
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуемый список вещей (вкл. вещи, которых находятся на путешественнике в момент прибытия):
Одежда:
- комплект летней одежды по погоде +25 – +30°C (майка, футболка, шорты, летние брюки, юбка, платье, сарафан, легкое платье для ночевки на пляже) с учетом смены – 2-4 компл.;
- комплект одежды для посещения общественных мест (летние брюки, рубашка с коротким рукавом и верхней пуговицей, майка с закрытой горловиной, платье или юбка по середину лодыжки, майка или блузка с закрытой горловиной и рукавом ниже локтя) – 1 компл.;
- ветровка (штормовка), куртка с подкладкой и желательно с капюшоном по погоде +10 – +15°C – 1 шт.;
- кофта (свитер) для быстрого утепления – 1 шт.;
- дождевик (накидка), по желанию – 1 шт.;
- спортивный костюм для нахождения вечером в лагере по погоде +15 – +20°C – 1 шт.;
- теплое (утепленное) белье (для ночевки при +5°C) – 1 шт.;
- нижнее белье – по инд. потребности;
- носки, вкл. теплые шерстяные для ночевки в горах – по инд. потребности;
- купальник, плавки – 1 шт.;
- головной убор для защиты от солнца – 1 шт.;
- солнцезащитные очки – 1 шт.
Обувь:
- регулярная обувь для нахождения в машине, посещения общественных мест, прогулок и т. п. – 1 или 2 компл.;
- треккинговая обувь для пеших прогулок продолжительностью 2-4 часа – 1 компл. (при необходимости);
- «сланцы», тапочки для принятия душа, нахождения вечером и утром в лагере (по росе) – 1 компл.
Средства гигиены:
- зубная паста и щетка – 1 компл.;
- бритвенные принадлежности (при необходимости) – 1 компл.;
- шампунь, гель для душа, расческа – 1 компл.;
- полотенце для рук и лица – 1 шт.
Документы:
- паспорт;
- СНИЛС;
- полис мед. страховки.
- Что важно знать о Дагестане?
В середине лета восход солнца в Дагестане в 5 утра по московскому времени, заход солнца в 7 вечера, полдень в 12 часов.
Дагестан – светская республика, народы которой исповедуют ислам.
Путешественникам не нужно надевать шорты, бриджи, прозрачные футболки, майки и т. п., женщинам следует избегать обтягивающей одежды.
Собака в исламе – грязное животное. Отношение к алкоголю в Дагестане инвариантное.
Дагестан – не Чечня.
Дагестанец – житель Дагестана (так же как «москвич – житель Москвы»), в Дагестане проживают около 80 народностей.
Аварское ханство, в вассальной зависимости от которого находились грузинский царь Ираклий II, дербентский, кубинский, бакинский, ширванский, шекинский ханы и ахалцихский паша, которому платили дань Карабахское ханство, Тушетия, некоторые чеченские общества и т. д., вошло в состав Российской империи в 1803 году.
- Билеты включены в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Что ещё важно знать о программе тура?
Тур проводится в количестве участников от 4 человек.
- Какое индивидуальное снаряжение предоставляется?
- самонесущая (самоустанавливающаяся быстрособираемая) одно- или двухместная (по запросу) палатка – 1 шт.;
- одно- или двухместный (по запросу) надувной матрас с электрическим насосом – 1 шт.;
- спальник-одеяло на погоду +10°C – 1 шт.;
- плед – 1 шт.;
- простыня-вставка в спальник – 1 шт.;
- кресло складное – 1 шт.;
- набор столовой посуды (миска с ручкой, тарелка, пиала, термокружка, кружка, стакан, ложка, чайная ложка, вилка, нож) – 1 компл.;
- полотенце банное – 1 шт.;
- подвисной фонарь в палатку – 1 шт.;
- налобный фонарь – 1 шт.;
- зонт от дождя – 1 шт.;
- треккинговая палка – 1 шт.
- Какое меню питания предусмотрено на день?
Типовое меню питания уточняется для каждого экипажа на основании вкусовых предпочтений и медицинских ограничений.
Рассвет: свежеприготовленный кофе в лучах восходящего солнца с молочным или черным шоколадом – 1 или 2 чашки по настроению.
Плотный завтрак (по аппетиту):
- бутерброды с плавленным сыром;
- бутерброды паштетом из мяса птицы или печеночным паштетом;
- мюсли с молоком;
- овсяная каша быстрого приготовления с фруктами и молоком;
- яичница с помидорами, болгарским перцем, беконом или без;
- каша или макароны с тушенкой.
Легкий ланч (после полудня на кратковременной остановке на 20-30 минут):
- бутерброды с паштетом из мяса птицы или печеночным паштетом;
- бутерброды с ветчиной или сырокопченой колбасой;
- черный, зеленый или травяной чай из термосов, сок;
- холодное шампанское «брют» или сухое белое вино.
Сытный ужин (по прибытии на место ночевки):
- суп туристический на основе говяжьей и свиной тушенки, овощей, вкусовых заправок;
- салат из свежих овощей;
- отварной картофель с тушенкой;
- рецептурные блюда (при наличии технической возможности);
- сухое красное вино для улучшения пищеварения и созерцания заката.
Провизия:
- сезонные фрукты и овощи: картофель, морковь, лук, сладкий перец, кабачки, помидоры, огурцы, персики, нектарины, абрикосы, арбузы, дыни, виноград и т. д.;
- основные приправы, кетчуп, майонез, соль, сахар, сахарозаменитель.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору