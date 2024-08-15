Покататься на джипах в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Джиппинг» в Дербенте, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
Джиппинг
На автобусе
6 отзывов
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Согласно календарю
22 окт в 06:30
25 окт в 06:30
3 400 за человека
Сулакский каньон Премиум
Джиппинг
На автобусе
14 часов
Групповая
до 14 чел.
Сулакский каньон Премиум
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
«Сулакский каньон – Пещера Нохъо – Джипинг – Катание на катерах по каньону – Бархан сарыкум – Глав Рыба – Чиркейское водохранилище – Смотровые площадки»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Кахиб-Гоор из Дербента
Джиппинг
На автобусе
14 часов
Групповая
до 16 чел.
Кахиб-Гоор из Дербента
Начало: Город Дербент, ул. Гагарина 27
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Великий Сулакский каньон - Пик Гагарина - Тропы имама Шамиля
Джиппинг
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Великий Сулакский каньон - Пик Гагарина - Тропы имама Шамиля
Начало: Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 346
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Ульяна
    15 августа 2024
    Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
    Ездили в Гамсутль и на Салтинский водопад с ЛетоТур, очень понравилось. Гид молодец: интересно, всё с шутками, с душой, комфортное
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    сопровождение, и погружение в традиции, обычаи Дагестана! В горы поднимались по живописным местам с остановками на смотровых. У подножия поднимают на уазик, потом недолго пешком - но это того стоило. Гамсутль - оболденный! Водопад, просто нет слов, всё очень понравилось! Очень советуем! Обед в горах был вообще 🔥всё свежее, вкусное, нормальные порции, баранина нежная, чай листовой! Нам всё очень понравилось!

  • У
    Умар
    10 августа 2024
    Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
    В итоге мы поехали в Гуниб)но я даже рад,что все так получилось) Очень красивый край) Экскурсия интересная) Однозначно вернусь еще на экскурсии в другие районы республики и вообще Кавказа) Да благословит Всевышний народы Кавказа и укрепит их братство!!!
  • Н
    Наталья
    6 октября 2023
    Индивидуальный джип-тур к Сулакскому каньону и бархану Сары-кум
    30.09 ездили на индивидуальную экскурсию на Сулакский каньон. Так как мы в прошлом году уже были в Дагестане, то попросили
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    иаршрут экскурсии немного изменить и добавить пещеры Ньёхо. Нам без проблем пошли навстречу и маршрут был переделан под нас. Гид Рустам показал нам красивые локации, был внимателен, подробно отвечал на наши вопросы по традициям Дагестана, религии. Природа просто потрясающая, Сулакский каньон это нечто. Всем рекомендуем.

  • Р
    Руслан
    5 сентября 2023
    Индивидуальный джип-тур к Сулакскому каньону и бархану Сары-кум
    Сентябрь 2023 ездили джип-туром компанией из 6 человек. Все остались в восторге! Очень интересная экскурсия, отличный гид Рамиз! Который никого не оставил равнодушным к истории Дагестана! Если нужен гид, то Вам к Рамизу! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
  2. Сулакский каньон Премиум
  3. Кахиб-Гоор из Дербента
  4. Великий Сулакский каньон - Пик Гагарина - Тропы имама Шамиля
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон
  4. Джума-Мечеть
  5. Самое главное
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Водопад Тобот
  10. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Джиппинг" можно забронировать 4 экскурсии от 3 400 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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