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сопровождение, и погружение в традиции, обычаи Дагестана! В горы поднимались по живописным местам с остановками на смотровых. У подножия поднимают на уазик, потом недолго пешком - но это того стоило. Гамсутль - оболденный! Водопад, просто нет слов, всё очень понравилось! Очень советуем! Обед в горах был вообще 🔥всё свежее, вкусное, нормальные порции, баранина нежная, чай листовой! Нам всё очень понравилось!