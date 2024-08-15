12 часов
Групповая
до 20 чел.
Гамсутль и Салтинский подземный водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Согласно календарю
22 окт в 06:30
25 окт в 06:30
3 400₽ за человека
14 часов
Групповая
до 14 чел.
Сулакский каньон Премиум
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
«Сулакский каньон – Пещера Нохъо – Джипинг – Катание на катерах по каньону – Бархан сарыкум – Глав Рыба – Чиркейское водохранилище – Смотровые площадки»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
14 часов
Групповая
до 16 чел.
Кахиб-Гоор из Дербента
Начало: Город Дербент, ул. Гагарина 27
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Великий Сулакский каньон - Пик Гагарина - Тропы имама Шамиля
Начало: Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 346
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна15 августа 2024Ездили в Гамсутль и на Салтинский водопад с ЛетоТур, очень понравилось. Гид молодец: интересно, всё с шутками, с душой, комфортное
- УУмар10 августа 2024В итоге мы поехали в Гуниб)но я даже рад,что все так получилось) Очень красивый край) Экскурсия интересная) Однозначно вернусь еще на экскурсии в другие районы республики и вообще Кавказа) Да благословит Всевышний народы Кавказа и укрепит их братство!!!
- ННаталья6 октября 2023Индивидуальный джип-тур к Сулакскому каньону и бархану Сары-кум30.09 ездили на индивидуальную экскурсию на Сулакский каньон. Так как мы в прошлом году уже были в Дагестане, то попросили
- РРуслан5 сентября 2023Индивидуальный джип-тур к Сулакскому каньону и бархану Сары-кумСентябрь 2023 ездили джип-туром компанией из 6 человек. Все остались в восторге! Очень интересная экскурсия, отличный гид Рамиз! Который никого не оставил равнодушным к истории Дагестана! Если нужен гид, то Вам к Рамизу! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Джиппинг»
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