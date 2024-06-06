1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
«Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
«Наш маршрут раскроет для вас южный Дагестан с нескольких сторон: исторической, культурной, природной»
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
«Вы посетите сказочный природный парк, где в распоряжении любителей экстрима будут местные развлечения»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
«Вы отправитесь к главным природным сокровищам Дагестана»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину - жемчужины Дагестана
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по заброшенному аулу и живописным ущельям Дагестана
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а. (Приморская 16/5...
«Извилистое ущелье — одно из чудес природы нашего края»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
Начало: В Дербенте
«Природные и рукотворные достопримечательности края»
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
«Это путешествие откроет для вас самые грандиозные природные локации Дагестана»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
«А совсем легко и просто полюбоваться осётрами и форелями в резервуарах научно-исследовательского хозяйства на территории Самурского заповедника»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Загадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
«На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Путешествие по горному Дагестану: руины Гоора и Кахиба, Язык тролля, старейший христианский храм. Узнайте об исконных традициях горцев
Начало: На улице Ленина
«Горный Дагестан невероятно притягателен и атмосферен»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
«Водопад Тобот — грандиозный 70-метровый каскад воды»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
«После горных пейзажей вы окажетесь на пустынном берегу Каспийского моря, где находится советский ракетоносец «Лунь»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7.5 часов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
«В Дагестан приезжают не только за красочной природой и горными пейзажами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
«Морские пейзажи и знаменитый «Лунь»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
«Природный парк «Верхний Гуниб»»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
«Заброшенное селение производит сильное впечатление: вы увидите, как стремительно природа захватывает покинутые дома, и услышите историю Гамсутля, где последний житель умер в 2015 году»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
«Рассмотрите живописные террасы и внутренние дворики домов и заплутаете в беспорядочном лабиринте улиц с узкими проходами, лестницами и галереями»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
«За живописные пейзажи его часто называют местной Швейцарией»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
«Перед вами раскроется девственная природа края и впечатляющие пейзажи каменных стен, источенных временем»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
«Первую часть программы полностью посвятим природе»
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
«В отличие от многих вымирающих горных селений, Кубачи не стали селом-призраком, и жизнь, начавшаяся здесь еще в I веке, бьет ключом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
22 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
«Потрясающие пейзажи будут везде — не забудьте взять с собой камеру»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990₽ за человека
Групповая
13 часов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Давайте поедем в самые живописные места Дагестана»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют»
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Красоты дагестанской природы Дагестан знаменит красотой своей природы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
«Что вас ожидает: Искусство природы и исторические сокровища Наше первое приключение начнется с Хучнинского водопада, который с легкостью пленит вас своей величественной красотой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
«В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
«Здесь сердце замирает от величия и красоты природы»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
«Здесь одновременно можно увидеть сразу несколько невероятных объектов природы»
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«Бурлящий двойной каскад можно узнать издалека: его освежающие брызги вместе с шумом потока разгонят все печали, а красота окружающей природы вдохновит на дальнейшие приключения»
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«Причудливый Салтинский водопад Также, мы посетим причудливый водопад Дагестана, один из немногих легкодоступных подземных водопадов»
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Откройте для себя красоту Дагестана в однодневной экскурсии из Дербента. Горные пейзажи, река Сулак и уникальный бархан Сарыкум
Начало: На ул. Канделаки 1
«Напоследок отправимся исследовать другую природную достопримечательность — бархан Сарыкум, на который при желании вы подниметесь»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
39993 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«Хунзахский район – это уникальное сочетание водной стихии и неповторимого рельефа гор и отвесных скал, восхитительный горный пейзаж, зеленая луговая трава и прозрачная, как стекло вода»
Завтра в 06:30
14 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Дербенту: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, пещеры Нохъо
Посетить самые красивые достопримечательности Дагестана на групповой экскурсии
Начало: У ТЦ «Россия»
«Вы раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами»
Расписание: в воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
«Поговорим о древнем народе — цахурах и местных пасеках, на которых добывают знаменитый горный цахурский мёд»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мастер-класс в Кубачи: погружение в мир златокузнецов из Дербента
Приглашаем вас на уникальное путешествие в Кубачи - мастер-класс, где вы сами создадите серебряное украшение
Начало: В Дербенте, на ул. Ленина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Посетить «страну башен», посидеть над пропастью и вкусно пообедать у местных жителей
Начало: В Дербенте, на ул. Гагарина
«Храм находится в живописном и красивом ущелье, где можно приятно прогуляться»
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
«В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и неповторимую природу, прикоснуться к истории»
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат6 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
- ККондратьева5 июня 2024Были на экскурсии с мужем 4.06, очень переживали, что не сможем насладиться поездкой из-за подъёма в 5 утра, но ошиблись
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
- РРада31 мая 2024В мае 2024 ездили в тур на Гамсутль+Салтинская теснина. За день предупредили, что в Салтинской теснине проходят съемки, поэтому туда
- ВВалентина30 мая 2024На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
- ТТатьяна30 мая 2024Великолепное времяпровождение, все прошло прекрасно, экскурсовод Майя и водитель Адыль были на высоте, доброжелательность, юмор и классная компания!
- BBiglily30 мая 2024Все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 2 900 до 25 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1511 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите самую интересную из 40 экскурсий в Дербенте на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 1511 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август