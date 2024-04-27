Горная любовь - Дагестан
На майские праздники (с 30 апреля и 7 мая) программа туров отличается — на первые две ночи разместимся на вилле у моря в Дербенте и поучаствуем в мастер-классах ювелирного дела и насечки по дереву в Кубачи и Унцукуле.
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Программа тура по дням
Прилёт в Махачкалу. Бархан Сарыкум, приветственный ужин с форелью
Встреча. Начало тура.
По дороге к нашему первому месту ночёвки заедем на бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Это одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Дюна являлась местом съёмки для фильма «Белое солнце пустыни».
Мы услышим легенду о бархане, соперничающем с барханом в Сахаре. Сможем прогуляться по гребню и познакомиться с особенностями местной флоры и фауны.
Далее двинемся на базу «Главрыба» — очень уютное и красивое место, настоящий инфраструктурный оазис Дагестана.
Здесь будет приветственный ужин с шикарной форелью, которую выращивают здесь же в форелеводческом хозяйстве!
На майские праздники (с 30 апреля и 7 мая) программа туров отличается. В этих турах первые две ночи в Дербенте, в отеле на первой линии у моря — на вилле Виктория.
Из Дербента мы посещаем край ювелиров Кубачи с мастер-классом и домашним обедом у мастера. И также будет домашний обед и мастер-класс в Унцукуле у мастера по насечке по дереву.
Забутли, смотровая Родник. Мост Главрыба, Дубки и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Утром поедем в село Зубутли, где прокатимся на катерах по Сулакскому каньону.
Изменения этого года: в связи с запретом на проезд туристических автобусов через запретную зону Миатлинской ГЭС, в Зубутли мы едем на джипах.
По дороге заезжаем на малолюдную смотровую КФК «Родник». Отсюда виден не только весь каньон, но и подпорная плотина Чиркейской ГЭС.
Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе. Бирюзовый цвет воды в сочетании с множеством водопадов и очень красивыми стенами каньона, оставят невероятные впечатления!
По дороге в Зубутли будет возможность прокатиться на зип-лайне — длина 1 км и трос натянут прямо над водой в месте изгиба каньона.
После прогулки на катерах заедем прогуляться по подвесному мосту Главрыбы. Этот объект запущен только этой весной, прогулка впечатляет!
Путь к мосту лежит через пещеру. Изначально она имеет природное происхождение, но была расширена, чтобы по ней можно было пойти.
На обед заедем на смотровую площадку поселка Дубки, отсюда шикарные виды на Сулакский каньон! Сама смотровая является самым посещаемым объектом в Дагестане.
После обеда едем в район села Карадах, на нашу базу. Это абсолютно новая база, с самыми лучшими номерами из всего, что я видел в высокогорном Дагестане!
База расположена прямо на горной реке Айварское Койсу. На этой базе мы проведем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по красотам высокогорья)
Матлас, водопад Тобот
Утром едем в Матлас-парк. Плато и курорт Матлас — удивительное живописное место с неповторимыми каньонами, водопадами и озерами расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря.
Тут красивейшие виды (если повезет — увидим парящих орлов совсем близко!). Тут есть классный зип-лайн — более короткий, но при этом более быстрый, чем в каньоне.
Отсюда поедем в одну из фантастических теснин Хунзахского района — Матласскую каменную чашу. Она состоит из нескольких скалистых залов, соединенных между собой узкими проходами-лабиринтами. Длина теснины — 90 м. Стены украшены мхом и цветами.
Около чаши устроим небольшой пикничок.
Далее поедем на водопад Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Высота водного потока составляет около 80 метров. Недалеко от водопада и пообедаем.
Гамсутль, Чох, Салта, Гуниб
Утром едем в село Чох — одно из самых старинных селений Дагестана и России, известное с XIV в., хотя люди здесь жили и раньше — с эпохи неолита.
Среди уроженцев аула великое множество выдающихся людей — деятелей науки и культуры. Чох — родина Али Алиева — спортсмена и врача, прославившего не только свой аул, Дагестан, но и Россию.
Аул является архитектурным музеем под открытым небом. Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для жилищ горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, 2-3-х этажной застройкой крутых горных склонов.
Известен он также расположенным рядом заброшенным аулом Гамсутль, в который мы и отправимся в первую очередь.
В прошлом году мы поменяли маршрут на Гамсутль. Теперь наверх нас забрасывают на машинах и Гамсутль мы посещаем уже спускаясь — уровень маршрута — лёгкий.
Потом мы погуляем по Чоху, посетим музей Этнодома.
Далее поедем на единственный в Дагестане Салтинский подземный водопад. Чтобы увидеть его, нужно совершить непродолжительную прогулку. К водопаду ведет узкое и извилистое ущелье — Салтинская теснина, длина которой всего 500 м. Маршрут несложный, но требующий внимательности и осторожности.
На ужин поедем в село Гуниб, в ресторан Адат. Он расположен прямо у обрыва — тут классный вид и отличная атмосфера! Будет небольшая прогулка и по самому Гунибу.
Карадахская теснина, Гоор
Завтракаем и едем в Карадахскую теснину, которую аварцы называют Бецъкварили, что в переводе означает Темное или Слепое ущелье, также часто называют «Воротами чудес».
Очень красивая и масштабная теснина. Прогулка здесь занимает час-полтора и едем далее в старый Гоор.
Когда-то давно это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов на самой вершине горы, на краю отвесной пропасти. Вы наверняка слышали о норвежском «Языке тролля»? Так вот, в Гооре есть похожая локация, от которой захватывает дух и трясутся коленки)
Тут самые красивые и масштабные виды! Это наша любимая локация и такой она становится для большинства путешественников!
Погуляем и устроим обед с шикарным видом, прямо у старых башен! Автобус сюда доехать не сможет, поэтому небольшую часть пути мы проедем с местными на УАЗиках.
Дербент
Утром мы покидаем высокогорный Дагестан и едем на побережье Каспийского моря в один из древнейших «живущих» городов мира. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы — в конце 4 тысячелетия до нашей эры.
Пообедаем в ресторане Хаял — одном из лучших и красивых ресторанов Дербента.
Заселимся в отель Шахристан 3* и отправимся на прогулку по крепости и улочкам Старого города.
В прошлом году в Дербенте открыли самый большой в Европе поющий фонтан. Таких штук, как здесь, я раньше не видел нигде! Наш отель расположен рядом с площадью фонтанов.
Вечер будет свободным, можно будет погулять по городу, сходить на берег моря или просто поужинать в каком-нибудь уютном месте.
Лунь, пляж, аэропорт
Утром завтракаем в отеле и едем смотреть ударный экраноплан «Лунь». Это единственный построенный экраноплан проекта 903.
В связи с распадом Советского Союза экраноплан так и не был принят на вооружение, а проект был закрыт в связи с недостатком финансирования. Стоит он прямо на берегу Каспийского моря, так что будет возможность искупаться.
После едем назад в Дербент — заедем на рынок за вкусняшками и сувенирами.
Обедаем и направляемся в аэропорт.
Мы разъезжаемся по домам, но какая-то частичка нас навсегда останется в этих невероятных горах Дагестана ❤️
Проживание
Живем в классных местах:
База "Главрыба" — Инфраструктурный оазис Дагестана.
Здесь у нас вип-домики, веранды которых стоят прямо на воде на горной реке и Дома Стандарт. Вип-дома двухкомнатные, с одним санузлом на две комнаты. Базовая цена тура подразумевает проживание в вип-доме 2+1, либо в Стандарте вдвоем (с подселением по полу, если вы один(одна) Т. е. 2 человека в одной комнате и 1 человек во второй.
Обычно во второй комнате живет тот, кто путешествует один. Но если вы хотите жить в ВИП доме вдвоем, без подселения в соседнюю комнату - это возможно с доплатой 5000 с пары.
Вип - домов всего 4 штуки, поэтому и приходится добирать стандартами. Но есть еще большие дома, и если вы едете вчетвером и хотите жить вместе, то возможна замена на большой дом (данные дома не удерживаются нашей бронью и чем ближе к туру, тем сложнее заменить, так как могут быть заняты другими)
База "Шале на реке" — новая база отдыха.
Лучше номеров, чем здесь, я не видел нигде в Дагестане. Расположена на берегу реки Айварское койсу. Здесь мы пробудем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по местным красотам. У нас здесь двухместные номера и 2 дома, в которых возможно размещение до 4‑х человек. Также есть большой дом вместимостью до 6‑х. Он не удерживается бронью. Замена на него возможна в случае доступности и за доплату (на 6 чел без доплаты).
Доплата зависит от количества человек и замена доступна хоть для двоих - если хотите максимум (для двоих доплата за 4 ночи — 32000, т. е. 8000 за ночь)
Уровень номеров здесь ТОП для горного Дагестана. По совокупности условий, в том числе по Логистике тура (т. е. чтобы проводить минимум времени в дороге) — это лучшее место.
В Дербенте живем в классическом 3* отеле Шахристан. Отель расположен прямо около прогулочной зоны центра Дербента. В прошлом году в Дербенте открыли самый большой поющий фонтан в Европе! Это не просто фонтан, это целый парк фонтанов! Таких штук, как здесь, я прежде нигде не видел! Так вот — отель прямо у этой площади стоит!
"Горная любовь" в этом сезоне будет проводиться в двух вариантах — с первой ночью в Главрыбе (прямой маршрут) и с первой ночью в Дербенте (обратный маршрут). Внутри тура все одинаково, немного по другому построена логистика в дни переездов на другое место проживания. В обратном маршруте есть бонус - домашний обед у мастера по насечке в Унцукле. Вариант исполнения для вас важен, если вы хотите остаться в Дербенте после тура. При обратном маршруте - с Главрыбы мы едем напрямую в Махачкалу. До Дербента от нее 80 км и вам, в этом случае, придется туда добираться самостоятельно.
Даты начала Туров с прямым маршрутом — 21 мая / 11 июня /2 июля /16 июля /27 августа /17 сентября /1 октября / 15 октября
Даты начала туров с обратным маршрутом — 30 мая / 7 мая / 28 мая / 18 июня / 23 июля / 6 августа / 13 августа / 3 сентября / 24 сентября /22 октября
Два Тура на Майские праздники (с 30 апреля и 7 мая) отличаются по программе от остальных. В этих турах первые две ночи в Дербенте, в отеле на первой линии у моря — Вилла Виктория. Из Дербента мы посещаем край ювелиров Кубачи с мастер-классом и домашним обедом у мастера, и также будет домашний обед и мастер-класс в Унцукуле, у мастера по насечке по дереву.
Варианты проживания
База «Главрыба»
Инфраструктурный оазис Дагестана. Здесь у нас vip-домики, веранды которых стоят прямо на воде на горной реке и дома Стандарт.
Vip-дома двухкомнатные, с одним санузлом на две комнаты. Базовая цена тура подразумевает проживание в vip-доме 2+1, либо в Стандарте вдвоём (с подселением по полу, если вы один(одна).
Т. е. 2 человека в одной комнате и 1 человек во второй. Обычно во второй комнате живет тот, кто путешествует один.
Но если вы хотите жить в vip-доме вдвоём, без подселения в соседнюю комнату — это возможно с доплатой 5000 руб. с пары.
Vip-домов всего 4 штуки, поэтому и приходится добирать Стандартами. Но есть еще большие дома, и если вы едете вчетвером и хотите жить вместе, то возможна замена на большой дом (данные дома не удерживаются нашей бронью и чем ближе к туру, тем сложнее заменить, так как могут быть заняты другими).
База «Шале на реке»
Новая база отдыха. Лучше номеров, чем здесь, я не видел нигде в Дагестане. Расположена на берегу реки Айварское койсу.
Здесь мы пробудем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по местным красотам❤️.
У нас здесь двухместные номера и 2 дома, в которых возможно размещение до 4-х человек.
Также есть большой дом вместимостью до 6-х. Он не удерживается бронью. Замена на него возможна в случае доступности и за доплату (на 6 чел. без доплаты). Доплата зависит от количества человек и замена доступна хоть для двоих — если хотите максимум (для двоих доплата за 4 ночи — 32 000 руб., т. е. 8 000 руб. за ночь).
Уровень номеров здесь ТОП для горного Дагестана. По совокупности условий, в том числе по логистике тура (т. е. чтобы проводить минимум времени в дороге) — это лучшее место.
Отель «Шахристан»
В Дербенте живем в классическом 3* отеле Шахристан. Отель расположен прямо около прогулочной зоны центра Дербента.
В прошлом году в Дербенте открыли самый большой поющий фонтан в Европе! Это не просто фонтан, это целый парк фонтанов! Таких штук, как здесь, я прежде нигде не видел!
Так вот — отель прямо у этой площади стоит!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Всё проживание
- Все трансферы на комфортном автобусе Мерседес Спринтер премиум-класса, все доп. трансферы на локациях
- Сопровождение организаторов и гида 24/7
- 1 прогулка на катерах — Сулакский каньон или Чиркейское водохранилище
- Всё питание, кроме первого обеда после прилёта и последнего ужина в Дербенте
- Все экскурсии и входы в платные места
- Что не входит
- Дорога в Махачкалу и обратно
- Первый обед после прилёта и последний ужин в Дербенте
- Экстремальные развлечения и зип-лайны по маршруту
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Не забудьте взять дождевик.
- На прогулках удобно ходить с небольшим рюкзаком, в который можно положить воду, дождевик, повербанк, салфетки.
- Возьмите полотенце с собой. Хотя в местах проживания их везде дают, но иногда есть возможность купания в моменты переезда между ними.
- Какие особенности норм поведения и одежды в Дагестане?
Исторический путь развития Дагестана сильно отличается от того, что происходило в центральной России, по этой причине те культурные явления, которые могут казаться гостям нормальными, здесь являются девиацией:
Одежда должна быть закрытой
Шорты и открытая одежда, подчеркивающая мужскую и женскую сексуальность — в Дагестане являются девиантными. Если шорты, то не облегающие тело и ниже колен как минимум на 15 см.
Майки, декольте, открытый вверх, живот или спина, относятся к такой же категории.
Это касается гостей обоих полов возрастом от 13-14 лет. Речь идёт о достижении пубертатного периода, поэтому возраст относителен.
К детям до подобного возраста таких ограничений нет, но следует иметь в виду, чем южнее и чем выше в горы, тем сильнее воздействие ультрафиолета на кожу, и тем выше вероятность получить повреждения кожи.
Для купания нужно использовать купальные шорты и майки.
В некоторых местах девушкам будет удобно в платьях, но если поехать на зип-лайне или на лошади, то в платье не получится, учитывайте этот момент.
Употребление алкоголя и курение
Во время экскурсии алкогольное опьянение противоречит технике безопасности, горы являются источником повышенной опасности, многие локации не огорожены.
Допустимо вечером, на территории отелей, кроме отеля в центре семейного отдыха Главрыба (первая ночь). С приобретением алкоголя по мере необходимости также поможем.
В горных районах приобретение алкоголя доступно не везде, да и Махачкале он есть не в каждом магазине.
Курение женщин в общественных местах считается также нежелательным, как и курение у мечети или кладбищ для обеих полов.
Если вы курите, спрашивайте у гида, где лучше покурить по маршруту.
Соблюдение всех этих установок поможет избежать негативных ситуаций, вызванных гневом местных жителей и замечаний, что сделало бы наш отдых не таким комфортным.
В последнее время в среде местных, кто работает в сфере туризма, сильно обострились дискуссии на тему несоблюдения туристами этих рекомендаций. Я прошу вас очень внимательно к ним отнестись. Так как их несоблюдение накладывает на нас репутационные проблемы, что может очень мешать в работе в этом регионе.
Выполнение этих рекомендаций является проявлением уважения к местным традициям. И с этим же уважением будут относиться и к вам. Хотя вы, несомненно, увидите тех, кто их не соблюдает — но в основном это туристы без сопровождения.
- Есть ли рекомендации по времени прибытия и отбытия?
По прилету ориентируемся на время 11:00 или раньше.
Обратный вылет после 19:00. Многие прилетают на 1 день раньше и улетают на 1 день позже, проводя свободное время в Махачкале.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка не обязательна и в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору