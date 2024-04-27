Тур-комфорт по самым живописным локациям Дагестана с размещением в уютных домиках и отеле, с удобным трансфером на автобусе Мерседес Спринтер премиум-класса и питанием по принципу «Всё включено»!В тур не включено только то, что зависит от предпочтений участников или не входит во временные рамки программы: экстремальные активности, первый обед после прилёта и ужин в последний день. В обеденное время первого дня мы будем в дороге, а обратные вылеты часто стартуют ещё до ужина. На майские праздники (с 30 апреля и 7 мая) программа туров отличается — на первые две ночи разместимся на вилле у моря в Дербенте и поучаствуем в мастер-классах ювелирного дела и насечки по дереву в Кубачи и Унцукуле.

В связи с распадом Советского Союза экраноплан так и не был принят на вооружение, а проект был закрыт в связи с недостатком финансирования. Стоит он прямо на берегу Каспийского моря, так что будет возможность искупаться .

Вечер будет свободным, можно будет погулять по городу, сходить на берег моря или просто поужинать в каком-нибудь уютном месте.

В прошлом году в Дербенте открыли самый большой в Европе поющий фонтан . Таких штук, как здесь, я раньше не видел нигде! Наш отель расположен рядом с площадью фонтанов.

Утром мы покидаем высокогорный Дагестан и едем на побережье Каспийского моря в один из древнейших «живущих» городов мира. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы — в конце 4 тысячелетия до нашей эры.

Погуляем и устроим обед с шикарным видом, прямо у старых башен ! Автобус сюда доехать не сможет, поэтому небольшую часть пути мы проедем с местными на УАЗиках.

Тут самые красивые и масштабные виды! Это наша любимая локация и такой она становится для большинства путешественников!

Когда-то давно это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов на самой вершине горы, на краю отвесной пропасти. Вы наверняка слышали о норвежском «Языке тролля» ? Так вот, в Гооре есть похожая локация, от которой захватывает дух и трясутся коленки)

Завтракаем и едем в Карадахскую теснину , которую аварцы называют Бецъкварили, что в переводе означает Темное или Слепое ущелье, также часто называют «Воротами чудес».

На ужин поедем в село Гуниб , в ресторан Адат. Он расположен прямо у обрыва — тут классный вид и отличная атмосфера! Будет небольшая прогулка и по самому Гунибу.

Далее поедем на единственный в Дагестане Салтинский подземный водопад . Чтобы увидеть его, нужно совершить непродолжительную прогулку. К водопаду ведет узкое и извилистое ущелье — Салтинская теснина, длина которой всего 500 м. Маршрут несложный, но требующий внимательности и осторожности.

В прошлом году мы поменяли маршрут на Гамсутль. Теперь наверх нас забрасывают на машинах и Гамсутль мы посещаем уже спускаясь — уровень маршрута — лёгкий.

Известен он также расположенным рядом заброшенным аулом Гамсутль , в который мы и отправимся в первую очередь.

Утром едем в село Чох — одно из самых старинных селений Дагестана и России, известное с XIV в., хотя люди здесь жили и раньше — с эпохи неолита.

Далее поедем на водопад Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. Высота водного потока составляет около 80 метров. Недалеко от водопада и пообедаем.

Отсюда поедем в одну из фантастических теснин Хунзахского района — Матласскую каменную чашу . Она состоит из нескольких скалистых залов, соединенных между собой узкими проходами-лабиринтами. Длина теснины — 90 м. Стены украшены мхом и цветами.

Тут красивейшие виды (если повезет — увидим парящих орлов совсем близко!). Тут есть классный зип-лайн — более короткий, но при этом более быстрый, чем в каньоне.

База расположена прямо на горной реке Айварское Койсу. На этой базе мы проведем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по красотам высокогорья)

После обеда едем в район села Карадах, на нашу базу. Это абсолютно новая база, с самыми лучшими номерами из всего, что я видел в высокогорном Дагестане!

Путь к мосту лежит через пещеру . Изначально она имеет природное происхождение, но была расширена, чтобы по ней можно было пойти.

По дороге в Зубутли будет возможность прокатиться на зип-лайне — длина 1 км и трос натянут прямо над водой в месте изгиба каньона.

Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе. Бирюзовый цвет воды в сочетании с множеством водопадов и очень красивыми стенами каньона, оставят невероятные впечатления!

По дороге заезжаем на малолюдную смотровую КФК «Родник» . Отсюда виден не только весь каньон, но и подпорная плотина Чиркейской ГЭС .

Изменения этого года: в связи с запретом на проезд туристических автобусов через запретную зону Миатлинской ГЭС, в Зубутли мы едем на джипах.

Из Дербента мы посещаем край ювелиров Кубачи с мастер-классом и домашним обедом у мастера. И также будет домашний обед и мастер-класс в Унцукуле у мастера по насечке по дереву.

На майские праздники (с 30 апреля и 7 мая) программа туров отличается. В этих турах первые две ночи в Дербенте, в отеле на первой линии у моря — на вилле Виктория.

Мы услышим легенду о бархане, соперничающем с барханом в Сахаре. Сможем прогуляться по гребню и познакомиться с особенностями местной флоры и фауны.

По дороге к нашему первому месту ночёвки заедем на бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Это одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии. Дюна являлась местом съёмки для фильма «Белое солнце пустыни».

Проживание

Живем в классных местах:

База "Главрыба" — Инфраструктурный оазис Дагестана.

Здесь у нас вип-домики, веранды которых стоят прямо на воде на горной реке и Дома Стандарт. Вип-дома двухкомнатные, с одним санузлом на две комнаты. Базовая цена тура подразумевает проживание в вип-доме 2+1, либо в Стандарте вдвоем (с подселением по полу, если вы один(одна) Т. е. 2 человека в одной комнате и 1 человек во второй.

Обычно во второй комнате живет тот, кто путешествует один. Но если вы хотите жить в ВИП доме вдвоем, без подселения в соседнюю комнату - это возможно с доплатой 5000 с пары.

Вип - домов всего 4 штуки, поэтому и приходится добирать стандартами. Но есть еще большие дома, и если вы едете вчетвером и хотите жить вместе, то возможна замена на большой дом (данные дома не удерживаются нашей бронью и чем ближе к туру, тем сложнее заменить, так как могут быть заняты другими)

База "Шале на реке" — новая база отдыха.

Лучше номеров, чем здесь, я не видел нигде в Дагестане. Расположена на берегу реки Айварское койсу. Здесь мы пробудем 4 ночи и отсюда будем выезжать на прогулки по местным красотам. У нас здесь двухместные номера и 2 дома, в которых возможно размещение до 4‑х человек. Также есть большой дом вместимостью до 6‑х. Он не удерживается бронью. Замена на него возможна в случае доступности и за доплату (на 6 чел без доплаты).

Доплата зависит от количества человек и замена доступна хоть для двоих - если хотите максимум (для двоих доплата за 4 ночи — 32000, т. е. 8000 за ночь)

Уровень номеров здесь ТОП для горного Дагестана. По совокупности условий, в том числе по Логистике тура (т. е. чтобы проводить минимум времени в дороге) — это лучшее место.

В Дербенте живем в классическом 3* отеле Шахристан. Отель расположен прямо около прогулочной зоны центра Дербента. В прошлом году в Дербенте открыли самый большой поющий фонтан в Европе! Это не просто фонтан, это целый парк фонтанов! Таких штук, как здесь, я прежде нигде не видел! Так вот — отель прямо у этой площади стоит!

"Горная любовь" в этом сезоне будет проводиться в двух вариантах — с первой ночью в Главрыбе (прямой маршрут) и с первой ночью в Дербенте (обратный маршрут). Внутри тура все одинаково, немного по другому построена логистика в дни переездов на другое место проживания. В обратном маршруте есть бонус - домашний обед у мастера по насечке в Унцукле. Вариант исполнения для вас важен, если вы хотите остаться в Дербенте после тура. При обратном маршруте - с Главрыбы мы едем напрямую в Махачкалу. До Дербента от нее 80 км и вам, в этом случае, придется туда добираться самостоятельно.

Даты начала Туров с прямым маршрутом — 21 мая / 11 июня /2 июля /16 июля /27 августа /17 сентября /1 октября / 15 октября

Даты начала туров с обратным маршрутом — 30 мая / 7 мая / 28 мая / 18 июня / 23 июля / 6 августа / 13 августа / 3 сентября / 24 сентября /22 октября

Два Тура на Майские праздники (с 30 апреля и 7 мая) отличаются по программе от остальных. В этих турах первые две ночи в Дербенте, в отеле на первой линии у моря — Вилла Виктория. Из Дербента мы посещаем край ювелиров Кубачи с мастер-классом и домашним обедом у мастера, и также будет домашний обед и мастер-класс в Унцукуле, у мастера по насечке по дереву.