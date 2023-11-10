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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городу
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 13:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- отель Кэпитал;
- ж/д вокзал, г. Махачкала;
Начинается наш тур с самой приятной его части — традиционного кавказского гостеприимства.
Обед пройдет в заведении г. Махачкала, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.
Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.
Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.
Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.
Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.
Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.
После завершения программы вы отправитесь в отель в г. Махачкала.
Сулакский каньон
Завтрак в отеле.
Выселение.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату (от 300 рублей).
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещера «Нохъо» (доп. плата), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Переезд в отель в г. Дербент.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Завтрак в отеле.
Свободный день.
На третий день у вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за дополнительную плату на свой выбор:
- Хунзах;
- Гамсутль, Чох;
- Гуниб, Салта;
- Кахиб. Гоор;
- Кубачи;
- Ахты.
Либо провести этот день в Дербенте, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Обед включен будет в случае приобретения экскурсии за доп. плату.
Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
Завтрак в отеле.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Отъезд в отель.
Свободное время.
Завершение программы. Южный Дагестан
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Вам предстоит недолгий переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но очень живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в этно-комплекс.
Здесь вы сможете попробовать себя в приготовлении традиционного чуду и ковроткачестве
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Период действия цены
|При двух-трехместном размещении
|30 000
29.02.2024-01.07.2024
03.10.2024-02.12.2024
|При одноместном размещении
|42 000
|Детям до 12 лет
|27 000
|При двух-трехместном размещении
|33 000
|04.07.2024-30.09.2024
|При одноместном размещении
|45 000
|Детям до 12 лет
|30 000
- Доп. ночь в отеле при двухместном размещении — 6 000 руб.;
- Доп. ночь в отеле при одноместном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при трехместном размещении — 7 000 руб.;
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
- 1 ночь: Махачкала «Капитал» или аналогичные.
- 2,3,4 ночь: Дербент «Волна» или аналогичные.
Варианты проживания
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Отель «Волна»
Отель «Волна» расположен в городе Дербент.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф.
Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Расстояние до города Набрань составляет 47 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание по программе тура
- Питание по программе тура:1 день: обед2 день: завтрак, обед3 день: завтрак. Обед включен в случае приобретения экскурсии за доп. плату4 день: завтрак, обед5 день: завтрак, обед
- 1 день: обед
- 2 день: завтрак, обед
- 3 день: завтрак. Обед включен в случае приобретения экскурсии за доп. плату
- 4 день: завтрак, обед
- 5 день: завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Катание на катере по каньону (от 500 рублей)
- Прыжки с тарзанки (стоимость уточняется)
- Сувениры и другие личные покупки
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
Возможны изменения порядка посещения или замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур прошёл замечательно, Дагестан удивил своей красотой и неповторимостью, бескрайние горы, наипрекраснейший каньон, который завораживает своей уникальностью, мощная ДЕРБЕНТСКАЯ крепость, которая поражает своей историей, это Республика, которая удивляет своей многонациональность, культурой и бытом, который сохранился в первозданном виде, и конечно же гостеприимство и еда Дагестана не знает границ, вы никогда не останетесь голодными - это факт! 😃 Всё, что нужно для отдыха, есть в Дагестане (море, приятный и комфортный климат, природа, горы, история) 🥰💞
Дагестан навсегда в моем сердце!!! Он не оставит никого равнодушными! 😇🙏💜