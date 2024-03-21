Экскурсионные туры на неделю в Дербент

Найдено 4 тура в категории «7-дневные туры» в Дербенте, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг в южный Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 52 380 за человека
Южный Дагестан
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Южный Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 авг в 10:00
от 74 000 за человека
Пеший поход по Дагестану
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Пеший поход по Дагестану
Начало: Республика Дагестан, Дербент, улица Шахбазова, 37
29 сен в 10:00
25 000 за человека
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
59 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг в южный Дагестан
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг в южный Дагестан
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Добромир
    3 октября 2023
    Треккинг в южный Дагестан
    Дагестан прекрасен. Мало что могло омрачить краски природы, замечательных людей, живущих в горах и великолепные виды. Каждый день приносил новые
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    впечатления и с каждым днём они были ярче предыдущих. Спасибо большое местным жителям за интересные рассказы, гостеприимство и тепло. Тур рекомендую, но организаторам надо побольше усилий приложить к организационным моментам.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «7-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 25 000 до 74 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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