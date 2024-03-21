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Авторский тур
7 дней
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
8 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от 52 380₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Южный Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 авг в 10:00
от 74 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пеший поход по Дагестану
Начало: Республика Дагестан, Дербент, улица Шахбазова, 37
29 сен в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
59 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДобромир3 октября 2023Дагестан прекрасен. Мало что могло омрачить краски природы, замечательных людей, живущих в горах и великолепные виды. Каждый день приносил новые
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «7-дневные туры»
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