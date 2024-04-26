Авторские туры в Дербенте

Туры по городам России
1 чел.
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Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
г. Дербент, ул. Ленина, 41
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
30 000 за человека
Южный Дагестан
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Южный Дагестан
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 авг
от 74 000 за человека
Майский Дагестан - пятидневный тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Завтра
от 43 000 за человека
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
24 ноя
58 500 за человека
5 чудес Дагестана. Все включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
5 чудес Дагестана. Все включено
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 сен
27 сен
4 окт
11 окт
39 500 за человека
Пеший поход по Дагестану
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Пеший поход по Дагестану
Республика Дагестан, Дербент, улица Шахбазова, 37
12 мая
29 сен
25 000 за человека
Дагестан навсегда. Тур espresso
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Дагестан навсегда. Тур espresso
Ставропольский край, Минеральные Воды
25 мая
1 июня
8 июня
15 июня
54 700 за человека
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Горная любовь - Дагестан. Всё включено
Республика Дагестан, Махачкала
4 мая
18 мая
8 июня
15 июня
59 000 за человека
Рождество в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в Дагестане
г. Махачкала
7 янв
29 500 за человека
Треккинг в южный Дагестан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в южный Дагестан
Республика Дагестан, Махачкала
26 мая
2 июня
8 сен
15 сен
от 52 380 за человека
Дагестанская Атлантида
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестанская Атлантида
г. Махачкала
4 мая
11 мая
18 мая
1 июня
от 37 000 за человека
Большой тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой тур по Дагестану
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
2 мая
16 мая
30 мая
13 июня
63 000 за человека
Дагестанская Атлантида. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестанская Атлантида. Осеннее путешествие
г. Махачкала
7 сен
14 сен
21 сен
28 сен
от 37 000 за человека
Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
г. Махачкала
6 сен
13 сен
20 сен
27 сен
от 22 500 за человека
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большой тур по Дагестану. Осеннее путешествие
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
5 сен
19 сен
3 окт
17 окт
63 000 за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
г. Махачкала
7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
от 19 900 за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам
г. Махачкала
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 24 900 за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по средам
г. Махачкала
Завтра
15 мая
5 июня
12 июня
от 26 900 за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
г. Махачкала
5 мая
19 мая
2 июня
9 июня
от 24 000 за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
г. Махачкала
1 сен
8 сен
15 сен
22 сен
от 24 000 за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по средам
г. Махачкала
4 сен
11 сен
18 сен
25 сен
от 26 900 за человека
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
г. Махачкала
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
от 30 000 за человека
Выходные в Дагестане. Иммерсивный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Дагестане. Иммерсивный тур
Республика Дагестан, Махачкала
1 сен
от 33 500 за человека
Дагестан на максимум. Вcе включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан на максимум. Вcе включено
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
13 мая
18 мая
27 мая
31 мая
от 39 500 за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Республика Дагестан, Махачкала
20 мая
27 мая
3 июня
10 июня
34 500 за человека
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Республика Дагестан, Махачкала
18 мая
1 июня
15 июня
1 июля
29 000 за человека
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мелодия Дагестана за 5 дней. Всё включено
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
2 мая
6 мая
9 мая
13 мая
от 32 000 за человека
Дагестан. Семейное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Дагестан. Семейное путешествие
Завтра
15 сен
78 000 за человека

Что посмотреть в Дербенте на экскурсиях?

Интересные экскурсии по Дербенту способны завлечь на весь день. Турист, отправившийся в путешествие, может пойти на прогулку по историческим достопримечательностям, пройтись по окрестностям города, осмотреть следы великих цивилизаций древности. В Дербенте уникальная архитектура, множество религиозных достопримечательностей, завораживающая природа с высокими горами и шумными водопадами. На автобусе можно доехать до глубочайших каньонов, посмотреть на Матласские водопады, уникальный Бархан Сарыкум, Озеро Мочох. На большинство экскурсий можно с детьми — им будет интересно посмотреть на неукротимую восточную природу

Местные экскурсоводы

На сайте вы можете забронировать лучшие экскурсии в Дербент. В нашем каталоге представлен большой выбор всевозможных экскурсионных туров: от пеших прогулок по городу до выездных маршрутов по главным достопримечательностям. Рядом с каждым предложением вы можете почитать отзывы от других реальных путешественников

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту

Самые популярные туры в Дербенте
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 28
  1. Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
  2. Южный Дагестан
  3. Майский Дагестан - пятидневный тур
  4. Огни Дербента. Экскурсионно-беговой тур
  5. 5 чудес Дагестана. Все включено
Что посмотреть в Дербенте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Экраноплан «Лунь»
  2. Бархан Сарыкум
Сколько стоит тур в Дербенте в апреле 2024
Сейчас в Дербенте можно забронировать 28 авторских туров от 19 900 ₽ до 78 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Туры в Дербент в Дагестанском регионе дают возможность погрузиться в необычную историю самого древнего города России. Тут можно увидеть древнейшую крепость, посетить церкви всех конфессий, пообедать в необычном ресторане или отправиться на завораживающие водопады. Ниже вы можете почитать отзывы о лучших турх и забронировать понравившийся экскурсионный тур
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