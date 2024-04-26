Интересные экскурсии по Дербенту способны завлечь на весь день. Турист, отправившийся в путешествие, может пойти на прогулку по историческим достопримечательностям, пройтись по окрестностям города, осмотреть следы великих цивилизаций древности.
В Дербенте уникальная архитектура, множество религиозных достопримечательностей, завораживающая природа с высокими горами и шумными водопадами. На автобусе можно доехать до глубочайших каньонов, посмотреть на Матласские водопады, уникальный Бархан Сарыкум, Озеро Мочох.
На большинство экскурсий можно с детьми — им будет интересно посмотреть на неукротимую восточную природу
Местные экскурсоводы
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Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
Сейчас в Дербенте можно забронировать 28 авторских туров от 19 900 ₽ до 78 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Туры в Дербент в Дагестанском регионе дают возможность погрузиться в необычную историю самого древнего города России. Тут можно увидеть древнейшую крепость, посетить церкви всех конфессий, пообедать в необычном ресторане или отправиться на завораживающие водопады.
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