Что посмотреть в Дербенте на экскурсиях?

Интересные экскурсии по Дербенту способны завлечь на весь день. Турист, отправившийся в путешествие, может пойти на прогулку по историческим достопримечательностям, пройтись по окрестностям города, осмотреть следы великих цивилизаций древности. В Дербенте уникальная архитектура, множество религиозных достопримечательностей, завораживающая природа с высокими горами и шумными водопадами. На автобусе можно доехать до глубочайших каньонов, посмотреть на Матласские водопады, уникальный Бархан Сарыкум, Озеро Мочох. На большинство экскурсий можно с детьми — им будет интересно посмотреть на неукротимую восточную природу