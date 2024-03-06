Майский Дагестан - пятидневный тур

Групповой тур в Дербенте
Приветствуем вас дорогие друзья! В нашем невероятно насыщенном и интересном туре по Дагестану, Вас ждет первозданная красота природы, гастрономическое удовольствие, мастер класс по приготовлению национального блюда, а так же мастер-классу по изготовлению унцукульских изделий! Мы посетим самые топовые локации, отведаем различные национальные блюда, вы получите незабываемые впечатления!
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Майский Дагестан - пятидневный тур
Ближайшие даты:
6
мар
1
мая

Что вас ожидает:

Сервис
Сервис
У нас налажены контакты с одними из лучших гостевых домов, отелей, кафе и ресторанов Дагестана и команда профессионалов (гиды, водители)
Локации и тайминг
Локации и тайминг
Мы посетим топ локации Дагестана, мастер-классы. Успеем посетить все достопримечательности, окунемся в местный колорит + будет свободное время.
Национальная кухня
Национальная кухня
Вы испробуете максимальное количество национальных блюд. Для нас дело чести вкусно и сытно накормить вас.

Программа тура по дням

1 день

Дербент

- Выезд из Махачкалы в Дербент
- Экраноплан Лунь
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы старого города
- Джума мечеть
- Заселение в отель г. Дербент
- Приветственный ужин в ресторане «Хаял», с сопровождением национальных танцев горца и горянки, живой музыки.
- Прогулка по набережной
- Свободный вечер

ДербентДербентДербентДербентДербентДербент
2 день

Унцукуль

- Завтрак в отеле
- Выезд в Унцукульский район
- Самый длинный тоннель в России – Гимринский тоннель
- Гимринская оборонительная башня
- Слияние двух рек - Аварского и Андийского койсу
- Мемориально-исторический комплекс «Ахульго»
- Ирганайское водохранилище
- Вкусный национальный обед
- Мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий
- Заселение в гостевой дом
- Мастер класс по приготовлению национального блюда
- Национальный ужин
- Теплые посиделки с группой, беседы о традициях, обычаях Дагестана, веселые игры

УнцукульУнцукульУнцукульУнцукуль
3 день

Хунзах

- Сытный завтрак в гостевом доме
- Водопад Тобот
- Крепость Арани
- Хунзахское плато
- Цолотлинский каньон
- Водопад Итляртляр
- Обед у гостеприимных хунзахцев
- Посещение местной национальной мельницы, где вы сможете наблюдать весь процесс производства очень вкусного и полезного национального продукта- урбеча по технологии, сохранившейся с древних времен начиная с обжарки семян и орешек до полной готовности продукта.
- Каменная чаша
- Матласский каньон
- Матласская теснина
- Матласские водопады
- Возвращение в гостевой дом
- Ужин

ХунзахХунзахХунзахХунзахХунзах
4 день

Гамсутль-Салта

- Завтрак в гостевом доме
- Восхождение к аулу Гамсутль
- Салтинский водопад
- Национальный обед
- Выезд в Махачкалу
- Заселение в отель

Гамсутль-СалтаГамсутль-СалтаГамсутль-СалтаГамсутль-СалтаГамсутль-Салта
5 день

Сулакский каньон-Бархан Сары-Кум

- Завтрак в отеле
- Выезд на Сулакский каньон
- Бархан Сары-Кум
- Аул Зубутли
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Обед (свежайщая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, сезонные овощи)
- Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба»
- Миатлинская ГЭС (проездом)
- Миатлинский тоннель (проездом)
- Смотровая площадка Сулакского каньона
- Чиркейское водохранилище
- Возвращение в Махачкалу

Сулакский каньон-Бархан Сары-КумСулакский каньон-Бархан Сары-КумСулакский каньон-Бархан Сары-КумСулакский каньон-Бархан Сары-КумСулакский каньон-Бархан Сары-Кум

Проживание

В горах ночевка будет в уютных гостевых домах, номера 2-местные/стандарт, а в городе отель 3* номера 2-местные/стандарт

Варианты проживания

Отель «Апельсин»

1 ночь

Отель «Апельсин» расположен у въезда в город Дербент. Свежие уютные номера. В номерах есть чайник, фен, ТВ, кондиционер, Wi-Fi/. Предоставляем шампунь, мыло, разовые тапочки. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю, а также посетить бар и ресторан.

Отель «Апельсин»

Гостевой дом «У Алипат»

2 ночи

Большой хороший дом в центре горного селения Гуниб. Из гостевого дома удобно посещать достопримечательности, находящиеся недалеко: Гамсутль, Верхний Гуниб, Салтинский водопад, Карадахская теснина.

Гостевой дом «У Алипат»

Отель «Усадьба»

1 ночь

Номера отеля оснащены не только телевидением, обеденной зоной и многоканальным телевидением, но также предлагают фен, полотенца и туалетные принадлежности в ванных комнатах. В распоряжении гостей отеля собственные ванные комнаты.

Отель «Усадьба»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение экскурсовода- 5 дней
  • Транспорт- 5 дней
  • Проживание 4 ночи
  • Джиппинг
  • Прогулка на катере
  • 4 завтрака
  • 5 обедов
  • 2 ужина
  • Входные билеты и экосборы
Что не входит
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Личные расходы
  • Страховка (за доп. плату)
  • 1 завтрак
  • 2 ужина
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Берите очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение!

Также желательно взять с собой:

  • перекус и бутылку воды;
  • паспорт (обязательно).
Есть ли скидки в этом туре?

Да, мы предоставляем скидку 10% детям до 12 лет.

Есть ли какие-то рекомендации по посещению Дагестана?

При посещении любой страны в мире важно знать о местных обычаях и правилах поведения. Это поможет избежать неловких ситуаций, а также наслаждаться поездкой и общением с местными населением, без опаски задеть кого-либо.

А в России культура может отличаться от народа к народу, особенно это касается Кавказа. Такое разнообразие и самобытность добавляют изюминки в путешествие и делают его интереснее. Ведь мало кто хочет проделать долгий путь, посмотреть мир, и увидеть тоже самое, что он видит каждый день у себя дома.

Вот некоторые правила этикета при посещении республик Кавказа и, в частности, в республике Ингушетии, в Чеченской республике и республике Дагестан. Несоблюдение этих правил не наказывается, но может вызвать осуждение и неловкие ситуации. А зачем омрачать путешествие ненужными пятнами?

ДРЕСС-КОД

В этом вопросе лучше придерживаться правил посещения мусульманских стран.

Женщинам:

Одежда должна быть свободной, не обтягивать и не быть слишком прозрачной или короткой. Никаких открытых животов и глубокого декольте. К облегающим джинсам не помешает туника.

Мужчинам:

Одежда должна быть свободной, не обтягивать и не «шорты», особенно выше колен, считаются вульгарными. Шорты у нас носят только дети. Обычные походные штаны будут отличной заменой.

Гидам, с которыми вы отправитесь в экскурсию, будет комфортнее, если вы будете одеты скромно.

ПОСЕЩЕНИЕ ДОМОВ

Народы этих республик, традиционно очень гостеприимны. Принимая гостей, они обязательно будут угощать их чаем и национальными блюдами. Даже если вы уже сыты, желательно не отказываться от чаепития.

  • Прийти с подарком в гости считается хорошим тоном.
  • При входе в дом всегда снимают обувь. Хозяева вам, скорее всего, предложат тапочки.
  • Мужчины здороваются друг с другом, пожимая руку.
  • Здороваться за руку с женщинами и делать им комплименты не принято.

ЯЗЫК ТЕЛА

В наших традициях много невербального общения. Но вот несколько основных моментов которые желательно знать. Например:

  • Считается вежливым встать, когда кто-либо входит в комнату. Особенно старший.
  • Неприемлемо публично предаваться романтическому общению со второй половинкой.
  • Улыбайтесь и вам ответят взаимностью!
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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