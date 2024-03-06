мар
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дербент
- Выезд из Махачкалы в Дербент
- Экраноплан Лунь
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы старого города
- Джума мечеть
- Заселение в отель г. Дербент
- Приветственный ужин в ресторане «Хаял», с сопровождением национальных танцев горца и горянки, живой музыки.
- Прогулка по набережной
- Свободный вечер
Унцукуль
- Завтрак в отеле
- Выезд в Унцукульский район
- Самый длинный тоннель в России – Гимринский тоннель
- Гимринская оборонительная башня
- Слияние двух рек - Аварского и Андийского койсу
- Мемориально-исторический комплекс «Ахульго»
- Ирганайское водохранилище
- Вкусный национальный обед
- Мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий
- Заселение в гостевой дом
- Мастер класс по приготовлению национального блюда
- Национальный ужин
- Теплые посиделки с группой, беседы о традициях, обычаях Дагестана, веселые игры
Хунзах
- Сытный завтрак в гостевом доме
- Водопад Тобот
- Крепость Арани
- Хунзахское плато
- Цолотлинский каньон
- Водопад Итляртляр
- Обед у гостеприимных хунзахцев
- Посещение местной национальной мельницы, где вы сможете наблюдать весь процесс производства очень вкусного и полезного национального продукта- урбеча по технологии, сохранившейся с древних времен начиная с обжарки семян и орешек до полной готовности продукта.
- Каменная чаша
- Матласский каньон
- Матласская теснина
- Матласские водопады
- Возвращение в гостевой дом
- Ужин
Гамсутль-Салта
- Завтрак в гостевом доме
- Восхождение к аулу Гамсутль
- Салтинский водопад
- Национальный обед
- Выезд в Махачкалу
- Заселение в отель
Сулакский каньон-Бархан Сары-Кум
- Завтрак в отеле
- Выезд на Сулакский каньон
- Бархан Сары-Кум
- Аул Зубутли
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Обед (свежайщая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, сезонные овощи)
- Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба»
- Миатлинская ГЭС (проездом)
- Миатлинский тоннель (проездом)
- Смотровая площадка Сулакского каньона
- Чиркейское водохранилище
- Возвращение в Махачкалу
Проживание
В горах ночевка будет в уютных гостевых домах, номера 2-местные/стандарт, а в городе отель 3* номера 2-местные/стандарт
Варианты проживания
Отель «Апельсин»
Отель «Апельсин» расположен у въезда в город Дербент. Свежие уютные номера. В номерах есть чайник, фен, ТВ, кондиционер, Wi-Fi/. Предоставляем шампунь, мыло, разовые тапочки. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю, а также посетить бар и ресторан.
Гостевой дом «У Алипат»
Большой хороший дом в центре горного селения Гуниб. Из гостевого дома удобно посещать достопримечательности, находящиеся недалеко: Гамсутль, Верхний Гуниб, Салтинский водопад, Карадахская теснина.
Отель «Усадьба»
Номера отеля оснащены не только телевидением, обеденной зоной и многоканальным телевидением, но также предлагают фен, полотенца и туалетные принадлежности в ванных комнатах. В распоряжении гостей отеля собственные ванные комнаты.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение экскурсовода- 5 дней
- Транспорт- 5 дней
- Проживание 4 ночи
- Джиппинг
- Прогулка на катере
- 4 завтрака
- 5 обедов
- 2 ужина
- Входные билеты и экосборы
- Что не входит
- Билеты в Махачкалу и обратно
- Личные расходы
- Страховка (за доп. плату)
- 1 завтрак
- 2 ужина
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Берите очень удобную одежду, удобную нескользящую обувь, головной убор, дождевик и хорошее настроение!
Также желательно взять с собой:
- перекус и бутылку воды;
- паспорт (обязательно).
- Есть ли скидки в этом туре?
Да, мы предоставляем скидку 10% детям до 12 лет.
- Есть ли какие-то рекомендации по посещению Дагестана?
При посещении любой страны в мире важно знать о местных обычаях и правилах поведения. Это поможет избежать неловких ситуаций, а также наслаждаться поездкой и общением с местными населением, без опаски задеть кого-либо.
А в России культура может отличаться от народа к народу, особенно это касается Кавказа. Такое разнообразие и самобытность добавляют изюминки в путешествие и делают его интереснее. Ведь мало кто хочет проделать долгий путь, посмотреть мир, и увидеть тоже самое, что он видит каждый день у себя дома.
Вот некоторые правила этикета при посещении республик Кавказа и, в частности, в республике Ингушетии, в Чеченской республике и республике Дагестан. Несоблюдение этих правил не наказывается, но может вызвать осуждение и неловкие ситуации. А зачем омрачать путешествие ненужными пятнами?
ДРЕСС-КОД
В этом вопросе лучше придерживаться правил посещения мусульманских стран.
Женщинам:
Одежда должна быть свободной, не обтягивать и не быть слишком прозрачной или короткой. Никаких открытых животов и глубокого декольте. К облегающим джинсам не помешает туника.
Мужчинам:
Одежда должна быть свободной, не обтягивать и не «шорты», особенно выше колен, считаются вульгарными. Шорты у нас носят только дети. Обычные походные штаны будут отличной заменой.
Гидам, с которыми вы отправитесь в экскурсию, будет комфортнее, если вы будете одеты скромно.
ПОСЕЩЕНИЕ ДОМОВ
Народы этих республик, традиционно очень гостеприимны. Принимая гостей, они обязательно будут угощать их чаем и национальными блюдами. Даже если вы уже сыты, желательно не отказываться от чаепития.
- Прийти с подарком в гости считается хорошим тоном.
- При входе в дом всегда снимают обувь. Хозяева вам, скорее всего, предложат тапочки.
- Мужчины здороваются друг с другом, пожимая руку.
- Здороваться за руку с женщинами и делать им комплименты не принято.
ЯЗЫК ТЕЛА
В наших традициях много невербального общения. Но вот несколько основных моментов которые желательно знать. Например:
- Считается вежливым встать, когда кто-либо входит в комнату. Особенно старший.
- Неприемлемо публично предаваться романтическому общению со второй половинкой.
- Улыбайтесь и вам ответят взаимностью!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору