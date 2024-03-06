При посещении любой страны в мире важно знать о местных обычаях и правилах поведения. Это поможет избежать неловких ситуаций, а также наслаждаться поездкой и общением с местными населением, без опаски задеть кого-либо.

А в России культура может отличаться от народа к народу, особенно это касается Кавказа. Такое разнообразие и самобытность добавляют изюминки в путешествие и делают его интереснее. Ведь мало кто хочет проделать долгий путь, посмотреть мир, и увидеть тоже самое, что он видит каждый день у себя дома.

Вот некоторые правила этикета при посещении республик Кавказа и, в частности, в республике Ингушетии, в Чеченской республике и республике Дагестан. Несоблюдение этих правил не наказывается, но может вызвать осуждение и неловкие ситуации. А зачем омрачать путешествие ненужными пятнами?

ДРЕСС-КОД

В этом вопросе лучше придерживаться правил посещения мусульманских стран.

Женщинам:

Одежда должна быть свободной, не обтягивать и не быть слишком прозрачной или короткой. Никаких открытых животов и глубокого декольте. К облегающим джинсам не помешает туника.

Мужчинам:

Одежда должна быть свободной, не обтягивать и не «шорты», особенно выше колен, считаются вульгарными. Шорты у нас носят только дети. Обычные походные штаны будут отличной заменой.

Гидам, с которыми вы отправитесь в экскурсию, будет комфортнее, если вы будете одеты скромно.

ПОСЕЩЕНИЕ ДОМОВ

Народы этих республик, традиционно очень гостеприимны. Принимая гостей, они обязательно будут угощать их чаем и национальными блюдами. Даже если вы уже сыты, желательно не отказываться от чаепития.

Прийти с подарком в гости считается хорошим тоном.

При входе в дом всегда снимают обувь. Хозяева вам, скорее всего, предложат тапочки.

Мужчины здороваются друг с другом, пожимая руку.

Здороваться за руку с женщинами и делать им комплименты не принято.

ЯЗЫК ТЕЛА

В наших традициях много невербального общения. Но вот несколько основных моментов которые желательно знать. Например: