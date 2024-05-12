Пеший поход по Дагестану

Групповой тур в Дербенте
Тур, в котором мы проникнемся аутентичным духом Дагестана. И сами ненадолго почувствуем, что значит быть горцем, жить вдали от большой цивилизации. Нас ждёт несложный маршрут по самой красивой и высокогорной части первого этапа Кавказской тропы. В пути будем ночевать около древних аулов и горных рек. Пройдём через несколько заброшенных аулов — Тама, Санакари, Чахри, Амузги. Пообщаемся с местным населением и попробуем локальную кухню. А также побываем в селе мастеров ювелирного дела и оружия — Кубачи.
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Пеший поход по Дагестану
Ближайшие даты:
12
мая
29
сен

Что вас ожидает:

Вкус национальных блюд
Вкус национальных блюд
У нас будет возможность отведать национальные блюда Дагестана и при желании купить некоторые из продуктов для подарков домой
Погружение в быт горцев
Погружение в быт горцев
Посетим несколько заброшенных и исчезающих аулов. Увидим, как люди жили в горах и примерим на себя их роль
Свобода походной жизни
Свобода походной жизни
Насладимся жизнью на лоне природы. Со звёздным небом по ночам, живописными каньонами и журчащими реками

Программа тура по дням

1 день

Дербент

Место встречи —"Этно Хостел" на Шахбазова 37.

Заселяемся в хостел, гуляем по городу: бродим по узким улочкам старой части города, посетим старинную мечеть, священное для мусульман кладбище, цитадель дербентских ханов — Нарын-Кала, искупаемся в Каспийском море.

Ужинаем в кафе, проводим знакомство и инструктаж, а после распределяем снаряжение и еду.

ДербентДербент
2 день

Адага

Переезд к месту старта.

Начинаем наш поход со старой части аула Адага.

Увидим древнюю мечеть, мельницу и исчезающие дома.

Заходим на завтрак в гости к охотнику Абдурахману.

После чего отправляемся по Кавказской тропе к заброшенному аулу Санакари, рядом с которым мы встанем на ночевку.

АдагаАдагаАдагаАдага
3 день

Санакари

Сегодня легкий день.

Осуществляем переход около 3 часов и выходим к аулу Чахри, где на огромной поляне, невдалеке от речки, остановимся на ночевку.

После обеда гуляем по руинам аула, собираем дары леса, желающим можно попробовать порыбачить и поймать форель.

СанакариСанакариСанакариСанакари
4 день

Уллучай

Сегодня продолжаем идти по каньону реки Уллучай.

На обеде можно устроить купание в глубоких ваннах реки.

А так же радиальную прогулку к водопаду Чах-Чах.

Ночевать будем невдалеке от аула Ицари, на созданных дагестанцами вручную террасах.

УллучайУллучайУллучайУллучай
5 день

Ицари

Гуляем по заброшенным улочкам аула Ицари.

Поднимаемся на боевую башню и продолжаем наш путь по высокогорным пастбищам.

Заберёмся на горное плато с альпийскими лугами и с видом на снежные горы Большого Кавказа.

После обеда мы начнем спуск по старой тропе к аулу Шахри, где заходим на ужин к местному жителю и останавливаемся на ночевку невдалеке от речки.

ИцариИцариИцариИцари
6 день

Кубачи

Сегодня мы возвращаемся в цивилизацию.

По пути посетим ещё одно заброшенное селение — аул Амузги.

И выйдем в село мастеров ювелирных изделий и оружия — Кубачи.

После заселения в гостиницу, прогуляемся в местную башню-музей, а так же можем зайти к мастерам создающим украшения из серебра.

Узнаем как создаются украшения и сувениры, а так же сами можем приобрести понравившиеся украшения.

КубачиКубачиКубачи
7 день

Махачкала

После завтрака у нас трансфер в Махачкалу.

Ориентировочно время прибытия в город — в 13:00 – 14:00 часов.

Можно по желанию посетить т. н. "Второй рынок", купить подарков или местных продуктов (сувениры, специи, травы, урбеч, сыры, фрукты и т. д.).

Махачкала

Проживание

В туре предусмотрено размещение:

  • в хостеле в Дербенте — в 1-й день;
  • в гостевых домах в Кубачи — в 6-й день.

Остальное время размещаемся в палатках, личное снаряжение можно взять напрокат.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Этнохостел в Дербенте

1 ночь

Этнохостел на ул. Шахбазова 37 — комнаты на 4-6 человек, двухэтажные кровати с занавесками и светом.

Общие: кухня, душевые и туалеты, а также гостиная.

Этнохостел в ДербентеЭтнохостел в Дербенте

Гостевой дом в Кубачи

1 ночь

Одно/двухспальные кровати, комнаты на 2-4 человек.

Общие: кухня, душевые и туалеты, гостиная.

Гостевой дом в КубачиГостевой дом в Кубачи

Проживание в палатке

4 ночи

Прокат туристского снаряжения предоставляется за доплату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Дербент — Адага, Кубачи — Махачкала (от гостиницы до места старта и обратно от финиша маршрута в город)
  • Проживание в хостеле/гостинице (1-й и 6-й день)
  • 3-разовое питание (кроме питания в кафе: обед и ужин 1 дня)
  • Билет для посещения крепости Нарын-Кала
  • Билет для посещения башни-музея в селе Кубачи
  • Услуги гидов-проводников
  • Групповое туристское снаряжение: костровое оборудование, аптечка
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Дербент и обратно — из Махачкалы
  • Трансфер до хостела в первый день
  • Питание в кафе (средний чек 200-500 руб.)
  • Прокат личного снаряжения
  • Расходы, не указанные в программе (сувениры, форс-мажор, эвакуация…)
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Дербент, улица Шахбазова, 37
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 60-100 литров;
  • спальник с комфортом +5 градусов и ниже;
  • коврик;
  • трекинговые палки;
  • обувь трекинговая для движения - 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
  • сменная лёгкая обувь для лагеря - 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
  • штаны трекинговые легкие, из синтетики - 1 пара;
  • футболка для движения, ходовая- 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
  • флисовая кофта для движения - 1 штука (вес флиса от легкого до среднего);
  • легкая пуховка;
  • куртка (ветровка, мембрана от дождя);
  • дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
  • теплая шапочка из синтетики - 1 штука;
  • перчатки из синтетики, ходовые- 1 пара;
  • трекинговые носки для движения - 2-3 пары;
  • теплые носки для сна - 1 пара;
  • нижнее белье спортивное для движения - 2 комплекта;
  • комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
  • солнечные очки;
  • солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
  • головной убор для движения - (шляпа, кепка; как вариант - бандана) 1 шт.;
  • КЛМН - кружка, ложка, миска, нож - (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
  • емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 1.5-2.0л) - 2 бутылки – вода для питья, и для переноски воды на приготовление пищи;
  • сидушка (подпопник);
  • средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце (НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
  • пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
  • индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
  • фонарик налобный лёгкий;
  • гамаши/ «фонарики» по желанию;
  • документы / деньги в герметичной упаковке;
  • телефон, powerbank, зарядное в герметичной упаковке;
  • купальник/плавки.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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