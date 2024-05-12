мая
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дербент
Место встречи —"Этно Хостел" на Шахбазова 37.
Заселяемся в хостел, гуляем по городу: бродим по узким улочкам старой части города, посетим старинную мечеть, священное для мусульман кладбище, цитадель дербентских ханов — Нарын-Кала, искупаемся в Каспийском море.
Ужинаем в кафе, проводим знакомство и инструктаж, а после распределяем снаряжение и еду.
Адага
Переезд к месту старта.
Начинаем наш поход со старой части аула Адага.
Увидим древнюю мечеть, мельницу и исчезающие дома.
Заходим на завтрак в гости к охотнику Абдурахману.
После чего отправляемся по Кавказской тропе к заброшенному аулу Санакари, рядом с которым мы встанем на ночевку.
Санакари
Сегодня легкий день.
Осуществляем переход около 3 часов и выходим к аулу Чахри, где на огромной поляне, невдалеке от речки, остановимся на ночевку.
После обеда гуляем по руинам аула, собираем дары леса, желающим можно попробовать порыбачить и поймать форель.
Уллучай
Сегодня продолжаем идти по каньону реки Уллучай.
На обеде можно устроить купание в глубоких ваннах реки.
А так же радиальную прогулку к водопаду Чах-Чах.
Ночевать будем невдалеке от аула Ицари, на созданных дагестанцами вручную террасах.
Ицари
Гуляем по заброшенным улочкам аула Ицари.
Поднимаемся на боевую башню и продолжаем наш путь по высокогорным пастбищам.
Заберёмся на горное плато с альпийскими лугами и с видом на снежные горы Большого Кавказа.
После обеда мы начнем спуск по старой тропе к аулу Шахри, где заходим на ужин к местному жителю и останавливаемся на ночевку невдалеке от речки.
Кубачи
Сегодня мы возвращаемся в цивилизацию.
По пути посетим ещё одно заброшенное селение — аул Амузги.
И выйдем в село мастеров ювелирных изделий и оружия — Кубачи.
После заселения в гостиницу, прогуляемся в местную башню-музей, а так же можем зайти к мастерам создающим украшения из серебра.
Узнаем как создаются украшения и сувениры, а так же сами можем приобрести понравившиеся украшения.
Махачкала
После завтрака у нас трансфер в Махачкалу.
Ориентировочно время прибытия в город — в 13:00 – 14:00 часов.
Можно по желанию посетить т. н. "Второй рынок", купить подарков или местных продуктов (сувениры, специи, травы, урбеч, сыры, фрукты и т. д.).
Проживание
В туре предусмотрено размещение:
- в хостеле в Дербенте — в 1-й день;
- в гостевых домах в Кубачи — в 6-й день.
Остальное время размещаемся в палатках, личное снаряжение можно взять напрокат.
Варианты проживания
Этнохостел в Дербенте
Этнохостел на ул. Шахбазова 37 — комнаты на 4-6 человек, двухэтажные кровати с занавесками и светом.
Общие: кухня, душевые и туалеты, а также гостиная.
Гостевой дом в Кубачи
Одно/двухспальные кровати, комнаты на 2-4 человек.
Общие: кухня, душевые и туалеты, гостиная.
Проживание в палатке
Прокат туристского снаряжения предоставляется за доплату.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Дербент — Адага, Кубачи — Махачкала (от гостиницы до места старта и обратно от финиша маршрута в город)
- Проживание в хостеле/гостинице (1-й и 6-й день)
- 3-разовое питание (кроме питания в кафе: обед и ужин 1 дня)
- Билет для посещения крепости Нарын-Кала
- Билет для посещения башни-музея в селе Кубачи
- Услуги гидов-проводников
- Групповое туристское снаряжение: костровое оборудование, аптечка
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Дербент и обратно — из Махачкалы
- Трансфер до хостела в первый день
- Питание в кафе (средний чек 200-500 руб.)
- Прокат личного снаряжения
- Расходы, не указанные в программе (сувениры, форс-мажор, эвакуация…)
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Дербент, улица Шахбазова, 37
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 60-100 литров;
- спальник с комфортом +5 градусов и ниже;
- коврик;
- трекинговые палки;
- обувь трекинговая для движения - 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
- сменная лёгкая обувь для лагеря - 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
- штаны трекинговые легкие, из синтетики - 1 пара;
- футболка для движения, ходовая- 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
- флисовая кофта для движения - 1 штука (вес флиса от легкого до среднего);
- легкая пуховка;
- куртка (ветровка, мембрана от дождя);
- дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
- теплая шапочка из синтетики - 1 штука;
- перчатки из синтетики, ходовые- 1 пара;
- трекинговые носки для движения - 2-3 пары;
- теплые носки для сна - 1 пара;
- нижнее белье спортивное для движения - 2 комплекта;
- комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
- солнечные очки;
- солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
- головной убор для движения - (шляпа, кепка; как вариант - бандана) 1 шт.;
- КЛМН - кружка, ложка, миска, нож - (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
- емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 1.5-2.0л) - 2 бутылки – вода для питья, и для переноски воды на приготовление пищи;
- сидушка (подпопник);
- средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце (НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
- пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
- индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
- фонарик налобный лёгкий;
- гамаши/ «фонарики» по желанию;
- документы / деньги в герметичной упаковке;
- телефон, powerbank, зарядное в герметичной упаковке;
- купальник/плавки.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.