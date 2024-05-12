3 день

Санакари

Сегодня легкий день.

Осуществляем переход около 3 часов и выходим к аулу Чахри, где на огромной поляне, невдалеке от речки, остановимся на ночевку.

После обеда гуляем по руинам аула, собираем дары леса, желающим можно попробовать порыбачить и поймать форель.