Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней

Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану! Дагестан - это земля героев

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану! Дагестан – это земля героев и легенд, земля Кавказских гор и Каспия седого! Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
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Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим чудо, которое сравнивают со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо, глубочайший каньон Европы
Ворота чудес
Ворота чудес
Отправимся к Карадахской теснине — живописному ущелью, уникальной достопримечательности горного Дагестана
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости
Белоснежная Джума-мечеть
Белоснежная Джума-мечеть
Посетим одну из крупнейших мечетей в Европе в самом центре Махачкалы
Традиционная кухня Дагестана
Традиционная кухня Дагестана
Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни
Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном  — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон. Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
2 день
Ирганайское водохранилище, Ворота Чудес, Хунзах

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана. По пути мы встретим зубастые скалы Гимринского хребта, синюю гладь Ирганайского водохранилища, неприступную башню и самый длинный автомобильный тоннель в России.

Ворота Чудес. Именно так иногда называют Карадахскую Теснину. От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.

Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они  в некоторых местах  плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.

*(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас).

После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.

Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.

Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля—тляр.

В завершение дня нам предстоит переезд в село Чалда "иммерсивное погружение в быт людей гор —  проживание в домах местных жителей".

Ирганайское водохранилище, Ворота Чудес, ХунзахИрганайское водохранилище, Ворота Чудес, ХунзахИрганайское водохранилище, Ворота Чудес, Хунзах
3 день
Гамсутль, село Гуниб

Завтрак. Освобождение номеров.

Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу—Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы движемся в самый южный город России.

Размещение в гостинице г. Дербент.

Гамсутль, село ГунибГамсутль, село ГунибГамсутль, село ГунибГамсутль, село ГунибГамсутль, село Гуниб
4 день
Табасаранский район

Завтрак в гостинице.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа. Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.

Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде. Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом. Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии. Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер—класс по ковроткачеству.

Отъезд в гостиницу. Свободное время.

Табасаранский районТабасаранский районТабасаранский районТабасаранский район
5 день
Дербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечеть

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын—Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно—дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Дербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечетьДербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечетьДербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечетьДербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечеть

Проживание

​​​​​Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Махачкала/ Каспийск, г. Дербент/ Избербаш (в гостинице 3* на берегу Каспийского моря), а также в гостевом доме с. Чалда.

Стоимость тура в зависимости от дат:

С 01.06.22 — 31.09.22

Стоимость при 1/2 dbl40000 руб.
Детям до 12 лет36000 руб.
Доплата за одноместный номер12000 руб.
Доплата за ночь в Махачкале4000 руб.

31.09.22 — 31.12.22

Стоимость при 1/2 dbl30000 руб.
Доплата за одноместный номер8000 руб.
Доп ночь в гостинице Махачкала4000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программепроживание
  • Указанное в программепитание
  • Указанное в программе тураэкскурсионное обслуживание по программевходные билеты в музеикатание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратнопитание
  • Не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
16 июня 2022
Тур прекрасный, природа Дагестана великолепна.
М
4 июня 2022
Отличный тур. Спасибо. Группа маленькая, контактная. Люди в Дагестане просто замечательные. Особая благодарность нашему гиду Ксюшечке!
О
30 мая 2022
Волшебное путешествие по Дагестану! Даже дождь в первые три дня не расстроил. Живописнейшие места, горные водопады, ущелья, теснины! Очень довольна.

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