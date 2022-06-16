Встреча группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:00.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон. Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана. По пути мы встретим зубастые скалы Гимринского хребта, синюю гладь Ирганайского водохранилища, неприступную башню и самый длинный автомобильный тоннель в России.
Ворота Чудес. Именно так иногда называют Карадахскую Теснину. От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.
Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.
*(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас).
После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.
Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.
Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля—тляр.
В завершение дня нам предстоит переезд в село Чалда "иммерсивное погружение в быт людей гор — проживание в домах местных жителей".
Завтрак. Освобождение номеров.
Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу—Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы движемся в самый южный город России.
Размещение в гостинице г. Дербент.
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа. Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.
Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде. Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом. Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.
Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии. Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер—класс по ковроткачеству.
Отъезд в гостиницу. Свободное время.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын—Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно—дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Трансфер группы в аэропорт.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Махачкала/ Каспийск, г. Дербент/ Избербаш (в гостинице 3* на берегу Каспийского моря), а также в гостевом доме с. Чалда.
Стоимость тура в зависимости от дат:
С 01.06.22 — 31.09.22
|Стоимость при 1/2 dbl
|40000 руб.
|Детям до 12 лет
|36000 руб.
|Доплата за одноместный номер
|12000 руб.
|Доплата за ночь в Махачкале
|4000 руб.
31.09.22 — 31.12.22
|Стоимость при 1/2 dbl
|30000 руб.
|Доплата за одноместный номер
|8000 руб.
|Доп ночь в гостинице Махачкала
|4000 руб.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».