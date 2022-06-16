Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану! Дагестан – это земля героев и легенд, земля Кавказских гор и Каспия седого! Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев

Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни

Посетим одну из крупнейших мечетей в Европе в самом центре Махачкалы

Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости

Программа тура по дням

1 день Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 11:00. Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор. Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон. Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу. Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу. Размещение в гостинице.

2 день Ирганайское водохранилище, Ворота Чудес, Хунзах

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана. По пути мы встретим зубастые скалы Гимринского хребта, синюю гладь Ирганайского водохранилища, неприступную башню и самый длинный автомобильный тоннель в России. Ворота Чудес. Именно так иногда называют Карадахскую Теснину. От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров. Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами. *(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас). После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней. Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов. Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля—тляр. В завершение дня нам предстоит переезд в село Чалда "иммерсивное погружение в быт людей гор — проживание в домах местных жителей".

3 день Гамсутль, село Гуниб

Завтрак. Освобождение номеров. Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа. Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу—Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев. На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша. Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея. После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы движемся в самый южный город России. Размещение в гостинице г. Дербент.

4 день Табасаранский район

Завтрак в гостинице. Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа. Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню. Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде. Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции. Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом. Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей. Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии. Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер—класс по ковроткачеству. Отъезд в гостиницу. Свободное время.

5 день Дербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечеть