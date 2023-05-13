Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша

Групповой тур в Дербенте

Трехдневный тур в Южный Дагестан

5
2 отзыва
Поднимемся на гору Шалбуздаг и устроим там пикник, узнаем, как живут в селе на высоте 2560 м, побываем в самом южном городе России и прочувствуем особый восточный колорит – всё это в рамках нашего тура! Нас ждут: древнейшая крепость Нарын-Кала, аул Ахты с его арочными мостиками и пышными яблоневыми садами, знаменитый экранопль «Лунь».

А в завершение тура мы отправимся на горячие источники – согреваться в целебной термальной воде и делиться впечатлениями!
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Ближайшие даты:
15
мар
15
апр
18
мая
1
июн
15
июн
1
июл
15
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Восхождение на Шалбуздаг
Восхождение на Шалбуздаг
Поднимемся на высоту 4142 метра и устроим пикник у озера, вода которого считается целебной
Этническое погружение
Этническое погружение
Прогуляемся по улочкам Дербента и познакомимся с историей села Ахты, где ощутим особый кавказский колорит
Куруш – аул над облаками
Куруш – аул над облаками
Остановимся на ночь в самом высокогорном селе Европы и узнаем, как живут здесь местные

Программа тура по дням

1 день

Тайны Древнего Дербента

Встречаемся в 8:00 в Махачкале либо в 8:30 в Каспийске, переезжаем в самый древний город Республики Дагестан – Дербент.

В Дербенте нас ждёт информативная экскурсия по крепости Нарын-кала, построенной в VI веке сасанидскими правителями, а так же старой части города, называемой магалами.

Прогуляемся по улочкам Дербента, где сохранилось множество достопримечательностей прошлых веков.

В Дербенте мирно сосуществуют народы разных конфессий. Это подтверждает наличие на одной улице древнего города: христианских храмов, иудейской синагоги и мусульманской мечети. Всё это мы с вами увидим за один день экскурсии по Дербенту.

Далее наш путь следует в Докузпаринский р-н, в самое высокогорное село Европы – Куруш. Здесь мы разместимся в уютном гостевом доме со всеми удобствами.

По пути в Куруш обязательно заглянем в Авадан, сделать крутых фоток на фоне единственного в мире ракетного экраноплана проекта 903 «Лунь».

Тайны Древнего ДербентаТайны Древнего ДербентаТайны Древнего Дербента
2 день

Шалбуздаг - марсианская гора

Завтрак в 5:30. После завтрака нас ждёт восхождение на священную гору Шалбуздаг с опытным инструктором.

Шалбуздаг имеет абсолютную высоту 4142 метра и примечательна тем, что на эту гору с мая по сентябрь совершают паломничество.

Гора восхищает своими необычными пейзажами: поднимаясь в гору всё выше и выше, как будто оказываешься на другой планете, чем-то напоминающей Марс.

На самой высоте среди окаменелых скал расположено озеро Зам-Зам с изумрудно-прозрачной водой. Местные считают эту воду святой и при подъёме на гору берут специальную тару, чтобы унести с собой святой воды.

На этой локации мы устроим небольшой пикник, сварим ароматный кофе, сделаем крутые фото и видео.

Трекинг займёт примерно 12 часов. В Куруш мы вернёмся ближе к вечеру, там нас будет ждать аппетитный лезгинский хинкал с сушёным мясом.

После ужина переместимся на новую локацию – в село Ахты.

Шалбуздаг - марсианская гораШалбуздаг - марсианская гораШалбуздаг - марсианская гораШалбуздаг - марсианская гораШалбуздаг - марсианская гораШалбуздаг - марсианская гораШалбуздаг - марсианская гора
3 день

Ахты и лечебные источники

В 7:30 нас будет ждать вкуснейший завтрак в лучших лезгинских традициях.

После завтрака начнём наше путешествие с посещения историко-краеведческого музея. Там мы подробнее познакомимся с историей и бытом лезгинского народа, а так же с историей села Ахты.

Далее погуляем по селу, посмотрим построенный итальянскими и бельгийским инженерами мост Джиорса и Дебернарди. Есть в селе Ахты еще один мост с очень интересной историей, который был сооружен местным мастером Идрисом.

Ахтынская крепость – памятник архитектуры XIX века, построенный царскими военными во время Кавказской войны, так же привлекает туристов своей необычайностью.

Заберёмся на 222 ступеньки к ротонде, посвящённой герою лезгинского эпоса – Шарвили. С ротонды открывается панорамный вид на село и окружающую природу.

Напоследок поедем в село Курукал, расположено оно в 20 минутах езды от села Ахты.

Название села Курукал в переводе с лезгинского означает «высушенная трава». Назвали его так, потому что на этой территории почти нет источников пресной воды. Местные жители вынуждены брать воду с соседних территорий.

Но Курукал славится термальными радоновыми, сероводородными и йодо-бромными источниками, первые упоминания о которых можно встретить в исторических документах VI века. Эти источники будут нашей последней локацией на данном маршруте.

Насладившись целебными свойствами термальных источников и поужинав вкусной дагестанской едой, вернёмся в город Каспийск, где завершится наш тур.

Ахты и лечебные источникиАхты и лечебные источникиАхты и лечебные источникиАхты и лечебные источники

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых этно-домах в высокогорных сёлах Куруш и Ахты. Удобства общие.

Варианты проживания

Гостевые дома по маршруту

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание
  • Питание (2 завтрака / 3 обеда / 3 ужина)
  • Экскурсионное сопровождение
  • Прокат инвентаря для восхождения на гору Шалбуздаг
  • Входные билеты в заповедные зоны, музеи + экскурсии
  • Посещение термальных источников
  • Страховка туриста
Что не входит
  • Билеты до места начала тура и обратно
  • Завтрак в день начала тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Спец. обувь для трекинга
  • Тёплая одежда
  • купальный костюм
  • сменную обувь для посещения термальных источников
  • полотенце
  • Головные уборы
  • Spf-крем
  • Документ удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рождении для несовершеннолетних)
Билеты включены в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Э
13 мая 2023
Профессионал своего дела. 👍
Э
12 мая 2023
Организатор продумала экскурсию, учитывая даже такие мелочи, как наличие дождевиков, в пасмурную погоду. А посещение термальных источников после длительной экскурсии, внесла изюминку в нашу поездку.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента

ПешеходныеМногодневные туры3-дневные турыВосхождения

Похожие туры из Дербента

Южный Дагестан
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Южный Дагестан
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
13 авг
от 74 000 за человека
Майский Дагестан - пятидневный тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
6 мар
1 мая
от 43 000 за человека
Дыхание гор Дагестана. Новый год
🛣 Джиппинг
Новогодний тур 🎄
5 дней
3 отзыва
Дыхание гор Дагестана. Новый год
Республика Дагестан, Махачкала
30 дек
4 янв
4 мар
11 мар
34 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ