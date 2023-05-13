1 день

Тайны Древнего Дербента

Встречаемся в 8:00 в Махачкале либо в 8:30 в Каспийске, переезжаем в самый древний город Республики Дагестан – Дербент.

В Дербенте нас ждёт информативная экскурсия по крепости Нарын-кала, построенной в VI веке сасанидскими правителями, а так же старой части города, называемой магалами.

Прогуляемся по улочкам Дербента, где сохранилось множество достопримечательностей прошлых веков.

В Дербенте мирно сосуществуют народы разных конфессий. Это подтверждает наличие на одной улице древнего города: христианских храмов, иудейской синагоги и мусульманской мечети. Всё это мы с вами увидим за один день экскурсии по Дербенту.

Далее наш путь следует в Докузпаринский р-н, в самое высокогорное село Европы – Куруш. Здесь мы разместимся в уютном гостевом доме со всеми удобствами.

По пути в Куруш обязательно заглянем в Авадан, сделать крутых фоток на фоне единственного в мире ракетного экраноплана проекта 903 «Лунь».