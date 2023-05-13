Трехдневный тур в Южный Дагестан
А в завершение тура мы отправимся на горячие источники – согреваться в целебной термальной воде и делиться впечатлениями!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Тайны Древнего Дербента
Встречаемся в 8:00 в Махачкале либо в 8:30 в Каспийске, переезжаем в самый древний город Республики Дагестан – Дербент.
В Дербенте нас ждёт информативная экскурсия по крепости Нарын-кала, построенной в VI веке сасанидскими правителями, а так же старой части города, называемой магалами.
Прогуляемся по улочкам Дербента, где сохранилось множество достопримечательностей прошлых веков.
В Дербенте мирно сосуществуют народы разных конфессий. Это подтверждает наличие на одной улице древнего города: христианских храмов, иудейской синагоги и мусульманской мечети. Всё это мы с вами увидим за один день экскурсии по Дербенту.
Далее наш путь следует в Докузпаринский р-н, в самое высокогорное село Европы – Куруш. Здесь мы разместимся в уютном гостевом доме со всеми удобствами.
По пути в Куруш обязательно заглянем в Авадан, сделать крутых фоток на фоне единственного в мире ракетного экраноплана проекта 903 «Лунь».
Шалбуздаг - марсианская гора
Завтрак в 5:30. После завтрака нас ждёт восхождение на священную гору Шалбуздаг с опытным инструктором.
Шалбуздаг имеет абсолютную высоту 4142 метра и примечательна тем, что на эту гору с мая по сентябрь совершают паломничество.
Гора восхищает своими необычными пейзажами: поднимаясь в гору всё выше и выше, как будто оказываешься на другой планете, чем-то напоминающей Марс.
На самой высоте среди окаменелых скал расположено озеро Зам-Зам с изумрудно-прозрачной водой. Местные считают эту воду святой и при подъёме на гору берут специальную тару, чтобы унести с собой святой воды.
На этой локации мы устроим небольшой пикник, сварим ароматный кофе, сделаем крутые фото и видео.
Трекинг займёт примерно 12 часов. В Куруш мы вернёмся ближе к вечеру, там нас будет ждать аппетитный лезгинский хинкал с сушёным мясом.
После ужина переместимся на новую локацию – в село Ахты.
Ахты и лечебные источники
В 7:30 нас будет ждать вкуснейший завтрак в лучших лезгинских традициях.
После завтрака начнём наше путешествие с посещения историко-краеведческого музея. Там мы подробнее познакомимся с историей и бытом лезгинского народа, а так же с историей села Ахты.
Далее погуляем по селу, посмотрим построенный итальянскими и бельгийским инженерами мост Джиорса и Дебернарди. Есть в селе Ахты еще один мост с очень интересной историей, который был сооружен местным мастером Идрисом.
Ахтынская крепость – памятник архитектуры XIX века, построенный царскими военными во время Кавказской войны, так же привлекает туристов своей необычайностью.
Заберёмся на 222 ступеньки к ротонде, посвящённой герою лезгинского эпоса – Шарвили. С ротонды открывается панорамный вид на село и окружающую природу.
Напоследок поедем в село Курукал, расположено оно в 20 минутах езды от села Ахты.
Название села Курукал в переводе с лезгинского означает «высушенная трава». Назвали его так, потому что на этой территории почти нет источников пресной воды. Местные жители вынуждены брать воду с соседних территорий.
Но Курукал славится термальными радоновыми, сероводородными и йодо-бромными источниками, первые упоминания о которых можно встретить в исторических документах VI века. Эти источники будут нашей последней локацией на данном маршруте.
Насладившись целебными свойствами термальных источников и поужинав вкусной дагестанской едой, вернёмся в город Каспийск, где завершится наш тур.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых этно-домах в высокогорных сёлах Куруш и Ахты. Удобства общие.
Варианты проживания
Гостевые дома по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Проживание
- Питание (2 завтрака / 3 обеда / 3 ужина)
- Экскурсионное сопровождение
- Прокат инвентаря для восхождения на гору Шалбуздаг
- Входные билеты в заповедные зоны, музеи + экскурсии
- Посещение термальных источников
- Страховка туриста
- Что не входит
- Билеты до места начала тура и обратно
- Завтрак в день начала тура
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Спец. обувь для трекинга
- Тёплая одежда
- купальный костюм
- сменную обувь для посещения термальных источников
- полотенце
- Головные уборы
- Spf-крем
- Документ удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рождении для несовершеннолетних)
- Билеты включены в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору