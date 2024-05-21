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Авторский тур
3 дня
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: г. Махачкала
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в Дагестане
Начало: г. Махачкала
7 янв в 10:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга21 мая 2024Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
- ННаталья21 мая 2024Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
- ССтепанова16 мая 2024Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
- ССоловьева16 мая 2024Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
- ЯЯна16 мая 2024Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
- LLarisa15 мая 2024От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.
- РРимма9 мая 2024Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
- ААрина8 мая 2024Если хотите влюбится в Дагестан, обязательно отправляетесь туда туром. Очень красивая природа.
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «3-дневные туры»
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