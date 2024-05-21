Туры на 3 дня в Дербенте

Найдено 11 туров в категории «3-дневные туры» в Дербенте, цены от 16 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны древнего Дербента
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны древнего Дербента
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
37 500 за человека
Рассвет в Дагестане. Все включено
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рассвет в Дагестане. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 31 500 за человека
Дагестанские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы
Начало: г. Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: г. Махачкала
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 500 за человека
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
Начало: г. Махачкала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 19 900 за человека
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 24 000 за человека
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Начало: Республика Дагестан, город Кизилюрт
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
16 900 за человека
Рождество в Дагестане
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в Дагестане
Начало: г. Махачкала
7 янв в 10:00
29 500 за человека
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по воскресеньям
Начало: г. Махачкала
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 24 000 за человека
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Трехдневный тур в Южный Дагестан: от Дербента до Куруша
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
29 000 за человека
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Баку - город древней истории и пылающих небоскребов
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Была в туре "Рассвет в Дагестане". Все понравилось. Локации проживания - 1 ночь в барн хаусах, 2 ночи в отеле
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    Дербента в пяти минутах ходьбы от набережной. Некоторые коррективы внесла погода (холодно и непрекращающийся дождь), но все равно все прошло отлично.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Тур прошел отлично. Дагестан красивая и прекрасная республика со своим колоритом и со своим укладом, который хорошо позволяет прочувствовать принимающая сторона
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    с помощью данного тура. Всё было достаточно тщательно организовано и не пришлось ни о чем думать самой (кроме того какие сувениры везти родным 😁). К сожалению, есть один непредсказуемый факт, на который невозможно повлиять - это погода. Особенно капризная в горах, она не дала нам добраться до одного из пунктов назначения, но он был оперативно заменен другой достопримечательностью, которую мы посетили. Отдельное спасибо гиду Рустаму, который очень интересно и подробно рассказал об обычаях разных народов Дагестанской республики. В общем, если вы ещё думаете, с чего начать свое знакомство с Дагестаном - то рекомендую данный тур. Вы точно не пожалеете!

    Тур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отличноТур прошел отлично
  • С
    Степанова
    16 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    Тур немного тяжеловат - по 8-9 часов в день на автобусе по горным дорогам. Но в целом очень интересно все было.
  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер.
    Большое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа суперБольшое спасибо за великолепный тур. Очень много интересного, познавательного. Увлекательный, насыщенный тур. Программа супер
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена, было достаточно свободного времени.
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    Отдельное восхищение гидами и организаторами поездки – было сделано все для нашего комфорта! Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!

    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегруженаПоездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Основные достопримечательности посмотрели, при этом программа не перегружена
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
    Поездка прошла просто супер! Реально получился маленький отпуск. Программа не перегружена, было достаточно свободного времени, насыщенная программа. Мы с друзьями остались довольны и обязательно хотим вернуться ещё в Дагестан!
  • L
    Larisa
    15 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    От принимающей стороны была прекрасный и ответственный гид Евгения. Все было организовано и спланировано. Природа Дагестана неповторима. Хотелось бы более продолжительное путешествие.
  • Р
    Римма
    9 мая 2024
    Рассвет в Дагестане. Все включено
    Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
    Нетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорченоНетронутая красота везде, горы, море, люди. Очень все красиво и не испорчено
  • А
    Арина
    8 мая 2024
    Дагестанские каникулы
    Если хотите влюбится в Дагестан, обязательно отправляетесь туда туром. Очень красивая природа.
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «3-дневные туры»

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  4. Дагестанские каникулы. Осеннее путешествие
  5. Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по вторникам
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Сколько стоит тур в Дербенте в июне 2024
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