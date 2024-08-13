Южный Дагестан

Групповой тур в Дербенте
Это будет необычное путешествие, в котором мы охватим менее туристическую часть Дагестана.

Помимо Сулакского каньона и экраноплана Лунь, нас ждёт восхождение на гору Шалбуздаг, посещение самого высокогорного села Европы, конная прогулка и купание в советских термальных ваннах, а при желании — и в ночном Каспийском море!
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Южный Дагестан
Ближайшие даты:
13
авг

Что вас ожидает:

Восхождение на гору Шалбуздаг
Восхождение на гору Шалбуздаг
Полюбуемся панорамными пейзажами Дагестана с высоты
Одна большая фотооткрытка
Одна большая фотооткрытка
Дагестан вызывает желание много фотографировать и фотографироваться. И останавливать никто не будет!
Каспийское очарование
Каспийское очарование
Проведём две незабываемые ночи в отеле на берегу Каспийского моря и никуда не будем спешить
Конная прогулка
Конная прогулка
Послушаем дружелюбное фырчание лошадей, мерно покачиваясь в седле в окружении упоительных видов
Термальный релакс
Термальный релакс
Восполним силы после активного дня, посетив советские термальные ванны
Отдых на свой вкус
Отдых на свой вкус
При желании, разнообразим отдых посещением алкогольного завода или поездкой на рынок за платьями

Программа тура по дням

1 день

Форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Прилетайте в 10-11 ч. Мы вас встретим и сразу отправимся на обед на форелевое хозяйство.

После вкусного обеда по желанию вы сможете посетить экстрим-парк (доп. расходы).

Далее у нас смотровая площадка на Сулакский каньон и экстремальная (по желанию) прогулка на катере.

Ночуем в одном из отелей Махачкалы.

Ужин (не включен).

Форелевое хозяйство, Сулакский каньонФорелевое хозяйство, Сулакский каньонФорелевое хозяйство, Сулакский каньон
2 день

Южный Дагестан, экраноплан Лунь, отдых на выбор

Позавтракав, в 9-10 ч. утра мы отправимся в Южный Дагестан.

Здесь перед вами откроются уже совершенно другие виды.

По дороге заедем на рынок за платьями (по запросу), посетим дербентский завод алкоголя (по запросу) и экраноплан Лунь.

Заселяемся в отель на 2 ночи недалеко от села Ахты.

Ужин.

Южный Дагестан, экраноплан Лунь, отдых на выборЮжный Дагестан, экраноплан Лунь, отдых на выборЮжный Дагестан, экраноплан Лунь, отдых на выбор
3 день

Восхождение на гору Шалбуздаг. Термальные бассейны

Сегодня нас ждет самый сложный день. Подъём на Марс, а точнее на гору Шалбуздаг.

Скажу сразу, подъём действительно сложный! Вверх подниматься около 2-3 часов, зависит от вашей подготовки.

Перекус.

После спуска мы поедем ужинать и посетим советские термальные бассейны.

Восхождение на гору Шалбуздаг. Термальные бассейныВосхождение на гору Шалбуздаг. Термальные бассейныВосхождение на гору Шалбуздаг. Термальные бассейныВосхождение на гору Шалбуздаг. Термальные бассейны
4 день

Высокогорные сёла Дагестана

Сегодня у нас в планах добраться (на машине) до труднодоступного села Фий.

На самом деле, до самого села нет напрямую дороги, нам придется взобраться на небольшую горку, чтобы попасть в село.

Обед и дорога в Куруш — самое высокогорное село Европы (нужно заранее заказывать пропуск).

Ужин по приезде.

Заселение в дом. Здесь у нас будет 1 ванна, совмещенная с туалетом на всю группу.

Высокогорные сёла ДагестанаВысокогорные сёла ДагестанаВысокогорные сёла Дагестана
5 день

Рассвет в горах, прогулка на лошадях. Каспийское море

Кто захочет, тот сможет присоединиться к раннему подъёму на рассвет, ведь здесь случаются просто невероятные виды. Только вы и горы… Настоящая свобода!

Позавтракав, мы прогуляемся по селу, прокатимся на лошадях и отправимся заселяться на 2 ночи в отель на берегу Каспийского моря.

Купались ли вы когда-нибудь в море ночью? Сегодня вам это удастся.

Рассвет в горах, прогулка на лошадях. Каспийское мореРассвет в горах, прогулка на лошадях. Каспийское мореРассвет в горах, прогулка на лошадях. Каспийское море
6 день

Отдых у моря и крепость Нарын-кала

Сегодня день отдыха от дальних и долгих поездок: отсыпаемся, отдыхаем в море или у моря, но после обеда мы поедем на экскурсию по городу и к древней крепости Нарын-кала.

Ужин по приезде.

Отдых у моря и крепость Нарын-калаОтдых у моря и крепость Нарын-кала
7 день

Прощальный день у моря, отъезд

Завтрак, отдых у моря, обед и дорога в аэропорт.

Билет лучше брать на самолет, вылетающий после 20 ч.

Проживание

В туре предусмотрено проживание:

  • в отеле Махачкалы — 1 ночь;
  • в отеле недалеко от села Ахты — 2 ночи;
  • в гостевом доме высокогорного села Куруш — 1 ночь;
  • в отеле на берегу Каспийского моря — 2 ночи.

Варианты проживания

Отели по маршруту

5 ночей

Гостевой дом

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение организатора или проводников на всём маршруте
  • Красивые фото на память, видео с квадрокоптера
  • О проживании просьба узнавать
  • Гиды и экскурсии по программе
  • 3-х разовое питание, кроме… смотреть «что не входит»
  • Все передвижения на автомобилях (минивэн)
  • Трансфер из аэропорта и до аэропорта
  • Все входные билеты по программе
  • 1 час в термальных бассейнах
Что не входит
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Алкоголь
  • Ужин в первый день
  • Экскурсия на завод алкоголя (их несколько)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт и билет до Махачкалы;
  • удобные лёгкие кроссовки;
  • шапка (в весеннее и осеннее время);
  • небольшой рюкзак для трекинга;
  • штаны и толстовка (в весеннее и осеннее время);
  • ветровка (в весеннее и осеннее время);
  • наличные деньги для личных расходов;
  • платья для красивых фото, желательно немнущиеся;
  • если нужны какие-то особые лекарства, берите с собой;
  • зарядка для телефона, power bank;
  • сушилка для обуви (если есть) и при желании можно захватить дождевик (ориентируемся на прогноз погоды);
  • треккинговые ботинки (если есть) или просто нескользящие удобные кроссовки (не тканевые). Имейте ввиду, что мы будем лазить по горам и к концу дня обувь будет вся в пыли;
  • шорты и платья выше колен не берите! Уважайте культуру народа республики Дагестан;
  • постарайтесь уложить все вещи в один небольшой чемодан (тот, что помещается в ручную кладь самолёта);
  • отличное настроение!
Кто и где встретит меня в первый день путешествия?

В аэропорту вас встретят наши гиды, либо для вас будет организован индивидуальный трансфер до места, где начнется ваше путешествие.

Могу ли я поехать в тур одна/один?

Конечно, можете! Около 80% моих путешественников приезжают в тур в одиночку и находят новых друзей во время поездки.

Какой средний возраст путешественников?

Средний возраст участников 27-37 лет, но бывают люди младше или старше.

Почему тур не подходит для детей?

Мои поездки очень насыщенные. С утра мы выезжаем около 9 утра и в 8-9 вечера только возвращаемся. Путешественники собираются схожих интересов, максимально на одной волне, где ребёнку будет не интересно, а взрослые будут себя ограничивать.

Поэтому родители оставляют детей дома и отправляются в путешествие покорять новые регионы и страны.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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