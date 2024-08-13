Помимо Сулакского каньона и экраноплана Лунь, нас ждёт восхождение на гору Шалбуздаг, посещение самого высокогорного села Европы, конная прогулка и купание в советских термальных ваннах, а при желании — и в ночном Каспийском море!
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Форелевое хозяйство, Сулакский каньон
Прилетайте в 10-11 ч. Мы вас встретим и сразу отправимся на обед на форелевое хозяйство.
После вкусного обеда по желанию вы сможете посетить экстрим-парк (доп. расходы).
Далее у нас смотровая площадка на Сулакский каньон и экстремальная (по желанию) прогулка на катере.
Ночуем в одном из отелей Махачкалы.
Ужин (не включен).
Южный Дагестан, экраноплан Лунь, отдых на выбор
Позавтракав, в 9-10 ч. утра мы отправимся в Южный Дагестан.
Здесь перед вами откроются уже совершенно другие виды.
По дороге заедем на рынок за платьями (по запросу), посетим дербентский завод алкоголя (по запросу) и экраноплан Лунь.
Заселяемся в отель на 2 ночи недалеко от села Ахты.
Ужин.
Восхождение на гору Шалбуздаг. Термальные бассейны
Сегодня нас ждет самый сложный день. Подъём на Марс, а точнее на гору Шалбуздаг.
Скажу сразу, подъём действительно сложный! Вверх подниматься около 2-3 часов, зависит от вашей подготовки.
Перекус.
После спуска мы поедем ужинать и посетим советские термальные бассейны.
Высокогорные сёла Дагестана
Сегодня у нас в планах добраться (на машине) до труднодоступного села Фий.
На самом деле, до самого села нет напрямую дороги, нам придется взобраться на небольшую горку, чтобы попасть в село.
Обед и дорога в Куруш — самое высокогорное село Европы (нужно заранее заказывать пропуск).
Ужин по приезде.
Заселение в дом. Здесь у нас будет 1 ванна, совмещенная с туалетом на всю группу.
Рассвет в горах, прогулка на лошадях. Каспийское море
Кто захочет, тот сможет присоединиться к раннему подъёму на рассвет, ведь здесь случаются просто невероятные виды. Только вы и горы… Настоящая свобода!
Позавтракав, мы прогуляемся по селу, прокатимся на лошадях и отправимся заселяться на 2 ночи в отель на берегу Каспийского моря.
Купались ли вы когда-нибудь в море ночью? Сегодня вам это удастся.
Отдых у моря и крепость Нарын-кала
Сегодня день отдыха от дальних и долгих поездок: отсыпаемся, отдыхаем в море или у моря, но после обеда мы поедем на экскурсию по городу и к древней крепости Нарын-кала.
Ужин по приезде.
Прощальный день у моря, отъезд
Завтрак, отдых у моря, обед и дорога в аэропорт.
Билет лучше брать на самолет, вылетающий после 20 ч.
Проживание
В туре предусмотрено проживание:
- в отеле Махачкалы — 1 ночь;
- в отеле недалеко от села Ахты — 2 ночи;
- в гостевом доме высокогорного села Куруш — 1 ночь;
- в отеле на берегу Каспийского моря — 2 ночи.
Варианты проживания
Отели по маршруту
Гостевой дом
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение организатора или проводников на всём маршруте
- Красивые фото на память, видео с квадрокоптера
- О проживании просьба узнавать
- Гиды и экскурсии по программе
- 3-х разовое питание, кроме… смотреть «что не входит»
- Все передвижения на автомобилях (минивэн)
- Трансфер из аэропорта и до аэропорта
- Все входные билеты по программе
- 1 час в термальных бассейнах
- Что не входит
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Алкоголь
- Ужин в первый день
- Экскурсия на завод алкоголя (их несколько)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт и билет до Махачкалы;
- удобные лёгкие кроссовки;
- шапка (в весеннее и осеннее время);
- небольшой рюкзак для трекинга;
- штаны и толстовка (в весеннее и осеннее время);
- ветровка (в весеннее и осеннее время);
- наличные деньги для личных расходов;
- платья для красивых фото, желательно немнущиеся;
- если нужны какие-то особые лекарства, берите с собой;
- зарядка для телефона, power bank;
- сушилка для обуви (если есть) и при желании можно захватить дождевик (ориентируемся на прогноз погоды);
- треккинговые ботинки (если есть) или просто нескользящие удобные кроссовки (не тканевые). Имейте ввиду, что мы будем лазить по горам и к концу дня обувь будет вся в пыли;
- шорты и платья выше колен не берите! Уважайте культуру народа республики Дагестан;
- постарайтесь уложить все вещи в один небольшой чемодан (тот, что помещается в ручную кладь самолёта);
- отличное настроение!
- Кто и где встретит меня в первый день путешествия?
В аэропорту вас встретят наши гиды, либо для вас будет организован индивидуальный трансфер до места, где начнется ваше путешествие.
- Могу ли я поехать в тур одна/один?
Конечно, можете! Около 80% моих путешественников приезжают в тур в одиночку и находят новых друзей во время поездки.
- Какой средний возраст путешественников?
Средний возраст участников 27-37 лет, но бывают люди младше или старше.
- Почему тур не подходит для детей?
Мои поездки очень насыщенные. С утра мы выезжаем около 9 утра и в 8-9 вечера только возвращаемся. Путешественники собираются схожих интересов, максимально на одной волне, где ребёнку будет не интересно, а взрослые будут себя ограничивать.
Поэтому родители оставляют детей дома и отправляются в путешествие покорять новые регионы и страны.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору