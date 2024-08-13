1 день

Форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Прилетайте в 10-11 ч. Мы вас встретим и сразу отправимся на обед на форелевое хозяйство.

После вкусного обеда по желанию вы сможете посетить экстрим-парк (доп. расходы).

Далее у нас смотровая площадка на Сулакский каньон и экстремальная (по желанию) прогулка на катере.

Ночуем в одном из отелей Махачкалы.

Ужин (не включен).