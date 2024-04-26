Изучите быт и культуру Махачкалы на экскурсии в Старом городе
Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь. Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы — бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Бархан Сарыкум
Рекомендуемое время прилета до 12:00.
Начинается наш тур с самой приятной его части — традиционного кавказского гостеприимства, мы направимся на обед.
После сытного обеда нас ждет знакомство с уникальной природной достопримечательностью Дагестана — барханом Сарыкум.
Это место особенно приятно посетить зимой, так как летом здесь очень жарко, а тени нет.
В завершении дня мы поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау, где полюбуемся вечерней Махачкалой и выпьем по чашечке кофе.
Переезд в г. Махачкала, заселение в отель, свободное время.
Сулакский каньон
Завтрак в отеле.
Сегодня нас ждет знакомство с визитной карточкой Дагестана — Сулакским каньоном.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
Обед пройдет в кафе «На Рахате», где вам будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу на куриный шашлык), нежные чуду, овощная и сырная нарезки, ароматный чай, хлеб.
Переезд к пещерам «Нохъо».
Штольни в горах были прорублены в 70-х годах прошлого века при строительстве арочной плотины Миатлинской ГЭС.
Общая длина лабиринтов составила несколько сот метров.
Одна из пещер находится на левом берегу реки, две — на правом.
Их соединили подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров.
Для любителей экстремального отдыха есть зиплайн, по которому можно спуститься с высоты 250 метров, «тарзанка» и тропа скалолазов.
Возвращение в отель.
Хунзах, озеро Мочох
Завтрак в отеле.
На третий день нашего приключения мы отправимся к высокогорному озеру, скованного крепким льдом.
Мочох не редко сравнивают с Байкалом, ведь лед здесь настолько прозрачный, что можно рассмотреть снующих под ним рыбок!
Нет более живописного места, чтобы рассекать на коньках и наслаждаться свежим горным воздухом.
Аренда коньков за доп. плату.
Накатавшись вдоволь, мы отправимся на обед в селение Гонох, где нас ждет знакомство с аварской кухней: хинкал, чуду с разными начинками, плов или голубцы, чай, компот.
После сытного обеда отправимся навстречу красотам Хунзанского района: осмотрим заснеженный каньон Цолотль и, конечно, его могучий водопад Тобот.
В зимнее время поток воды застывает и превращается в ледяную скульптуру.
При этом под ледяной корочкой не прекращает бежать хрустальная вода — волшебство!
Возвращение в отель, свободное время
Дербент. Отъезд
Завтрак, освобождение номеров
Начнем свой день с экраноплана «Лунь» — самой современной достопримечательностью в старинном Дербенте.
Город бронзового века — Дербент стал «Каспийскими воротами» уже в IV веке до н. э.
Стены древнейшей цитадели Нарын-Кала свидетельствуют о богатом историческом прошлом Дагестана.
Древний город Дербента — «Магалы»
Магал — это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг мечети.
В Дербенте 9 магалов.
Все они расположены в горной части города внутри каменных стен Дербентской крепости, ниже цитадели Нарын-Кала.
Это место называют «Старый город».
Джума Мечеть — это древняя святыня, где можно ощутить всё величие этого места и обрести духовное спокойствие.
В 733 году в каждом из 7 магалов Дербента было построено по одной мечети, вместе с этим и одна большая для совершения общего пятничного намаза.
Музейный комплекс «Девичья и женская бани» располагаются в старой части Дербента, недалеко от старейшей мечети России Джума-мечети.
Собственно, именно здесь проходило мытье девушек перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Далее нас ждут прогулки по самой дорогой улице России — Мамедбекова, которая ведет к Хрустальному мосту и парку с фонтаном Низами.
Нагулявшись вдоволь и пройдя по местному Арбату «Улице Счастливых людей» мы отправляемся на обед.
Обед у нас пройдет в Этно-Доме, где мы попробуем традиционную кухню: суп, полба или шах-плов, долма, чуду, овощная и сырная нарезки, хлеб, компот, чай.
И в завершении дня заглянем на местный рынок, где приобретем подарки родным и близким.
Счастливые и отдохнувшие мы отправляемся в аэропорт.
Рекомендуемое время вылета после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость
|1/2 dbl Двухместный
|29 500
|Одноместное размещение
|37 000
|Детям до 12 лет
|26 550
- Доп. ночь в отеле при двухместном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при одноместном размещении — 4 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при трехместном размещении — 6 000 руб.;
Варианты проживания
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание
- Питание по программе тура (НВ):1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед4 день - завтрак, обед
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак, обед
- Входные билеты в музеи
- Катание на катере
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Входные билеты на Бархан и комплекс пещер Нохъо
- Аренда коньков
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- средства личной гигиены;
- расческа;
- дезодорант;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».