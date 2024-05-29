читать дальше

и конечно же Гооооры. Отдельная благодарность гиду Индире за интересные рассказы об истории и обычаях Дагестана. Было очень интересно. Огромная благодарность за её профессионализм,заботу и внимание. И конечно же огромное спасибо водителю Зурабу за аккуратное и бережное вождение. Очень хорошо спланирован Тур. Переезды не утомляют,смотрели в поездках замечательные фильмы о Дагестане. Тур знакомит с Дагестаном. Но сколько ещё осталось,что мы не увидели. Хочется вернутся и посмотреть ещё больше.