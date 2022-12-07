В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!