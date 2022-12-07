Прибытие в Норильск, встреча в а/п "Алыкель".
Групповой трансфер в гостиницу «Талнах», 2-х местное размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по Талнаху.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.
Прибытие, размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по поселку.
В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.
Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.
В 1908 году в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев; норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена).
24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра. На судне было 9 человек команды.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».
В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.
«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» – писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода.
Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на теплоходе на остров Диксон.
Экскурсия на острове Диксон.
Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».
Остров Диксон вошел в историю Великой отечественной войны как самая восточная территория страны, где произошел бой с немецко-фашистскими захватчиками.
Поселок Диксон – единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия.
В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт.
Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.
Но развивавшееся судоходство в этом районе Карского моря требовало регулярной информации о погоде и состоянии льда.
В начале июля 1916 г. пароход «Лена» с участниками экспедиции вышел из Красноярска, в июле-августе помощник заведующего гидрометеорологической частью ГГУ И. К. Тихомиров заново организовал метеорологические наблюдения.
Обед на острове.
17:00 Возвращение.
18:00 Ужин.
Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова – морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина. Протяжённость с запада на восток около 200 км.
Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом.
С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.
Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)
Знакомство с прилегающей территорией.
Экскурсия по берегу Карского моря.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на запад по заливам Карского моря.
Интересна Таймырская лесотундра.
Всего на планете живет около 350 тыс. видов растений, поражающих людей разнообразием своих форм.
И хотя суровый северный Таймыр не может похвастаться богатством видового состава растений, но по красоте летнего убранства может соперничать с альпийскими лугами: здесь и желтые полярные маки, и синие крупные цветки синюхи, голубые незабудки, белые звездочки дриад и ясколок, малиновые, желтые, белые, коричнево-красные камнеломки.
Природа Крайнего Севера оставляет впечатление богатства и изобилия – так много здесь птицы, рыбы, а то и зверя.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в муниципальном жилом фонде
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Завтрак.
Встреча с круизной группой.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор.
О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка.
По одной версии, название реки произошло от слова «норило» — длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой -название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».
Сегодня Норильск - это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие "Норильский никель".
Ужин.
Ранний завтрак.
Экскурсия к водопаду «Красные камни».
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.
Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский,
Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда. Но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
Обед в ресторане «Талнах».
16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района. Музей работает более 40 лет.
17:00 Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.
Здесь же располагается музей под открытым небом «НА-Гора».
Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом.
Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются
19:00 Ужин.
Свободное время.
07:00 Ранний завтрак.
Освобождение номеров.
07:30 Отъезд в Дудинку.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.
И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки).
09:30 Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей".
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход"В. Чкалов.", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.
Обед.
Экскурсия по теплоходу.
Информация по пути следования теплохода.
Ужин.
Ночью остановка в Игарке - город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска по прямой (расстояние по Енисею около 1800 км).
Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.
Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива.
Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Мероприятия в читальном салоне.
Ужин.
Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.
Население 4,8 тыс. жителей.
Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.
Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск.
В 19—20 веках — место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914—1916).
Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 — начало 19 в.).
В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея - Нижняя Тунгуска.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.
Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.
Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток - Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.
Ее протяженность -1865 километров.
Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы.
Через 40 километров начинается Осиновский порог-легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.
Проход через порог узок (700 м) и извилист.
Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Прохождение Осиновской системы.
В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки - самый живописный район в нижнем течении реки.
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Завтрак.
Остановка с. Ворогово - основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.
Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белорусы, кето.
Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Обед.
Остановка в с. Ярцево - расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.
Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.
Обед в гостинице.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.
Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.
Прекрасное место для отдыха и купания.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку - место впадения Ангары в Енисей.
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком.
Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень - Караульный остров.
Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед - пикник на природе.
Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.
В Красноярске размещение в гостинице "Красноярск" в 2-х местных номерах.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба», набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
В настоящее время его площадь — 47 219 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу.
Обед в гостинице «Красноярск».
Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Тур предусматривает проживание:
Доплата за одноместное размещение в отеле Талнах (4 ночи) – 10 000 руб. /чел; в г. Красноярск (3 ночи) – 3700 руб. /чел. Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4000 руб. /чел.
В отеле «Талнах» к услугам гостей современные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi и стильный ресторан интернациональной кухни. Отель расположен в Норильске, в районе Талнах в северной Сибири.
В классическом ресторане отеля «Талнах» подают блюда русской и европейской кухни. По утрам накрывают континентальный завтрак «шведский стол».
Все просторные номера располагают принадлежностями для чая/кофе, кабельным телевидением и гостиным уголком.
Размещение в жилом фонде Диксона.
Размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии. Звон колоколов слышен по праздникам и в период торжественных событий города.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Теплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.
Гости гостиницы при входе в дом снимают обувь, им предлагают тапочки, поэтому у нас всегда чисто и уютно.
Для гостей, которые разместились в номерах без удобств в номере, предлагается достаточное количество туалетов с умывальниками и душевых.
В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами. Стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды.
В гостинице имеется библиотека. Коротать зимние вечера можно в гостиной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.
Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.
В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. Сотрудники стойки регистрации гостиницы «Красноярск» помогают заказать трансфер и экскурсии. На территории работает сувенирный магазин.
До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы. Более точную информацию уточняйте при бронировании.