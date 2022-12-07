2 день

Перелет в Диксон. Обзорная экскурсия по поселку

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт «Алыкель».

Вылет в Диксон.

Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.

Прибытие, размещение в гостинице.

Обед.

Обзорная экскурсия по поселку.

Экскурсия на грузовой терминал морского порта.

В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.

Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.

В 1908 году в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев; норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена).

24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра. На судне было 9 человек команды.

Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».

В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.

«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» – писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода.

Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея.

Ужин.