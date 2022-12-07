Прибытие в Норильск, встреча в а/п «Алыкель».
Групповой трансфер в гостиницу «Талнах», 2-х местное размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по Норильску.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.
Прибытие, размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по поселку.
Экскурсия на грузовой терминал морского порта.
В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.
Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.
В 1908 году в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев; норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена).
24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра. На судне было 9 человек команды.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».
В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.
«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» – писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода.
Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на турбазу на Карское море.
Размещение в рыбацких домиках.
Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.
Природа восточной части берега Чичагова более суровая.
Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников.
Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2 – 3 летних месяцев.
Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений.
Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав.
Берега высокие и обрывистые.
Каменные изваяния поражают своей красотой.
В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.
Возвращение на базу.
Обед.
Фотосессия в заливе.
Ужин.
Завтрак.
Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.
Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.
Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.
В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре — белка, по озерам — ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.
Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.
Короткое лето тундры полно звуков живой природы.
Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на теплоходе на остров Диксон.
Экскурсия на острове Диксон.
Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».
Остров Диксон вошел в историю Великой отечественной войны как самая восточная территория страны, где произошел бой с немецко-фашистскими захватчиками.
Поселок Диксон – единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия.
В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт.
Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.
Но развивавшееся судоходство в этом районе Карского моря требовало регулярной информации о погоде и состоянии льда.
В начале июля 1916 г. пароход «Лена» с участниками экспедиции вышел из Красноярска, в июле-августе помощник заведующего гидрометеорологической частью ГГУ И. К. Тихомиров заново организовал метеорологические наблюдения.
Обед на острове.
17:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Встреча с круизной группой.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор.
О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка.
По одной версии, название реки произошло от слова «норило» — длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».
Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие «Норильский никель».
Ужин.
Ранний завтрак.
Экскурсия к водопаду «Красные камни».
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.
Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский,
Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда. Но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
Обед в ресторане «Талнах».
16:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района. Музей работает более 40 лет.
17:00 Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.
Здесь же располагается музей под открытым небом «НА-Гора».
Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом.
Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются
19:00 Ужин.
Свободное время.
Ранний завтрак.
Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.
Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).
Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.
Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.
Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.
Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.
Экскурсия на водопад «Южный Нералах».
Обед.
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.
Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.
В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.
Отъезд на катере в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Ужин.
07:00 Ранний завтрак.
Освобождение номеров.
07:30 Отъезд в Дудинку.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.
И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки).
09:30 Экскурсия в «Таймырский Краеведческий музей».
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход «А. Матросов», размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.
Обед.
Экскурсия по теплоходу.
Информация по пути следования теплохода.
Ужин.
Ночью остановка в Игарке.
Утром переход Полярного круга (р. Курейка).
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Мероприятия в читальном салоне.
Ужин.
Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.
Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.
В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.
Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прохождение села Верхнеимбатск.
Ужин.
Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.
Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.
Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.
Ее протяженность 1865 километров.
Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы.
Через 40 километров начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.
Проход через порог узок (700 м) и извилист.
Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Прохождение Осиновской системы.
В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Завтрак.
Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.
Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белорусы, кето.
Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.
Обед.
Остановка в с. Ярцево.
Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.
Ужин.
Завтрак.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Обед.
Экскурсия в Краеведческий музей.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.
Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.
Обед в гостинице.
Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.
Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.
Прекрасное место для отдыха и купания.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком.
Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров.
Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.
Обед-пикник на природе.
Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.
В Красноярске размещение в гостинице «Красноярск» в 2-х местных номерах.
Ужин в гостинице.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба», набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов».
В настоящее время его площадь – 47 219 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу.
Обед в гостинице «Красноярск».
Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Тур предусматривает проживание:
Доплата за одноместное размещение в отеле Талнах (4 ночи) – 10000 руб. /чел; в г. Красноярск (3 ночи) – 3700 руб. /чел.; доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4000 руб. /чел.
В отеле «Талнах» к услугам гостей современные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi и стильный ресторан интернациональной кухни. Отель расположен в Норильске, в районе Талнах в северной Сибири.
В классическом ресторане отеля «Талнах» подают блюда русской и европейской кухни. По утрам накрывают континентальный завтрак «шведский стол».
Все просторные номера располагают принадлежностями для чая/кофе, кабельным телевидением и гостиным уголком.
Размещение в жилом фонде Диксона.
Размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).
Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии. Звон колоколов слышен по праздникам и в период торжественных событий города.
Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Теплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.
Гости гостиницы при входе в дом снимают обувь, им предлагают тапочки, поэтому у нас всегда чисто и уютно.
Для гостей, которые разместились в номерах без удобств в номере, предлагается достаточное количество туалетов с умывальниками и душевых.
В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами. Стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды.
В гостинице имеется библиотека. Коротать зимние вечера можно в гостиной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.
Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.
В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. Сотрудники стойки регистрации гостиницы «Красноярск» помогают заказать трансфер и экскурсии. На территории работает сувенирный магазин.
До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы. Более точную информацию уточняйте при бронировании.