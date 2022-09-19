Прибытие в а/п «Алыкель» г. Норильска.
Групповой трансфер в Дудинку, размещение в гостинице «Виктория».
Обед.
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный город на планете.
Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».
В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны.
Экспозиция музея занимает площадь 1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах.
Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.
В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом.
Праздничное мероприятие в музее «Посвящение в Таймырцы». Мастер-классы.
Ужин.
Ночь в гостинице.
Трансфер в аэропорт «Алыкель». Вылет в Диксон.
Здесь нет трамваев и торгово-развлекательных центров, фитнес клубов и ресторанов, зато все жители знакомы друг с другом, могут любоваться северным сиянием из окон домов и знают, как себя вести, если во дворе гуляет белый медведь, «здесь» – это в самом северном населенном пункте России, поселке – Диксон.
Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.
Прибытие, размещение в жилом фонде.
Обед.
Обзорная экскурсия по поселку.
Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр. А так же мемориал славы, погибшим в период Великой Отечественной войны во время знаменитого Северного боя.
Ужин.
Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по поселку.
Обед.
Экскурсия в школьный музей, где представлены экспонаты собранные жителями поселка Диксон в течение многих лет.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия по окрестностям пос. Диксон.
Обед.
Ежедневное ожидание и, если повезет, наблюдение за полярным сиянием.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в Диксонскую картинную галерею.
Это самая северная в России народная галерея, дар российских художников жителям Диксона.
Художественный фонд галереи включает около 300 работ, живопись, скульптура, графика, которые были доставлены на Диксон самолетом полярной авиации в 1987 году.
Обед.
Посещение Диксонской библиотеки.
Обсуждение феномена полярной ночи и природы полярного сияния.
Ужин.
Завтрак.
Просмотр фильмов об Арктике.
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Посещение храма «Святителя Николая Чудотворца».
В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Мероприятия в культурном центре пос. Диксон.
Обед.
Продолжение мероприятий в культурном центре.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон. Вылет в Норильск.
Трансфер в гостиницу «Норильск».
Ужин.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Экскурсия в "Музей истории Норильского Промышленного Района".
Обед.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Самостоятельный вылет по домам.
Проживание в гостиницах «Норильск», «Виктория» и жилом фонде в поселке Диксон.
Все гостиницы участвуют в программе кэшбэк.
Гостиница «Виктория» расположена в Дудинке. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере гостиницы есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В некоторых номерах имеется мини-кухня с плитой. Кроме того, в числе удобств каждого номера шкаф для одежды и чайник.
Гостиница «Норильск» с баром расположена в Норильске. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории, банкомат и камера хранения багажа.
В числе удобств номеров гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, сейф и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, в каждом номере имеются полотенца и постельное белье.
Нет, но вы можете оформить страховку от несчастного случая самостоятельно.
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута может быть изменена.
Да, доплата за одноместное размещение составит: