1 день

Прибытие в Норильск. Экскурсия по Дудинке

Прибытие в а/п «Алыкель» г. Норильска.

Групповой трансфер в Дудинку, размещение в гостинице «Виктория».

Обед.

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный город на планете.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны.

Экспозиция музея занимает площадь 1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах.

Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.

В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом.

Праздничное мероприятие в музее «Посвящение в Таймырцы». Мастер-классы.

Ужин.

Ночь в гостинице.