Полярная ночь в Арктике

Продолжительная темнота, низкие температуры, неразвитость инфраструктуры

4.4
3 отзыва
Продолжительная темнота, низкие температуры, неразвитость инфраструктуры, а подчас и полное её отсутствие, все эти факторы обуславливают сложность этого путешествия, и обеспечивают достаточную порцию адреналина, которого порой не хватает в повседневной жизни.

Приглашаем Вас на охоту за северным сиянием – возможность увидеть эту красоту своими глазами и составить своё мнение об этом неповторимом природном явлении. Полярная ночь может быть не только суровой и мрачной, но и по-настоящему прекрасной!
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Полярная ночь в Арктике
Ближайшие даты:
21
ноя
28
ноя

Что вас ожидает 🤩

Невероятное полярное сияние
Невероятное полярное сияние
Возможность вживую лицезреть это удивительное явление природы
Мамонтенок Женя
Мамонтенок Женя
Увидим бесценный экспонат Таймырского краеведческого музея
Арктическая романтика
Арктическая романтика
Погрузимся в жизнь самого северного поселка России

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Норильск. Экскурсия по Дудинке

Прибытие в а/п «Алыкель» г. Норильска.

Групповой трансфер в Дудинку, размещение в гостинице «Виктория».

Обед.

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный город на планете.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны.

Экспозиция музея занимает площадь 1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах.

Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.

В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом.

Праздничное мероприятие в музее «Посвящение в Таймырцы». Мастер-классы.

Ужин.

Ночь в гостинице.

Прибытие в Норильск. Экскурсия по ДудинкеПрибытие в Норильск. Экскурсия по ДудинкеПрибытие в Норильск. Экскурсия по Дудинке
2 день

Перелет в п. Диксон. Экскурсия

Трансфер в аэропорт «Алыкель». Вылет в Диксон.

Здесь нет трамваев и торгово-развлекательных центров, фитнес клубов и ресторанов, зато все жители знакомы друг с другом, могут любоваться северным сиянием из окон домов и знают, как себя вести, если во дворе гуляет белый медведь, «здесь» – это в самом северном населенном пункте России, поселке – Диксон.

Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.

Прибытие, размещение в жилом фонде.

Обед.

Обзорная экскурсия по поселку.

Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр. А так же мемориал славы, погибшим в период Великой Отечественной войны во время знаменитого Северного боя.

Ужин.

Перелет в п. Диксон. ЭкскурсияПерелет в п. Диксон. ЭкскурсияПерелет в п. Диксон. Экскурсия
3 день

Продолжение экскурсии по п. Диксон

Завтрак.

Продолжение обзорной экскурсии по поселку.

Обед.

Экскурсия в школьный музей, где представлены экспонаты собранные жителями поселка Диксон в течение многих лет.

Ужин.

Продолжение экскурсии по п. ДиксонПродолжение экскурсии по п. ДиксонПродолжение экскурсии по п. Диксон
4 день

Ожидание северного сияния

Завтрак.

Экскурсия по окрестностям пос. Диксон.

Обед.

Ежедневное ожидание и, если повезет, наблюдение за полярным сиянием.

Ужин.

Ожидание северного сиянияОжидание северного сиянияОжидание северного сияния
5 день

Диксонская картинная галерея

Завтрак.

Экскурсия в Диксонскую картинную галерею.

Это самая северная в России народная галерея, дар российских художников жителям Диксона.

Художественный фонд галереи включает около 300 работ, живопись, скульптура, графика, которые были доставлены на Диксон самолетом полярной авиации в 1987 году.

Обед.

Посещение Диксонской библиотеки.

Обсуждение феномена полярной ночи и природы полярного сияния.

Ужин.

Диксонская картинная галереяДиксонская картинная галерея
6 день

Кино об Арктике

Завтрак.

Просмотр фильмов об Арктике.

Обед.

Ужин.

Кино об АрктикеКино об Арктике
7 день

Храм «Святителя Николая Чудотворца»

Завтрак.

Посещение храма «Святителя Николая Чудотворца».

В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.

Обед.

Ужин.

Храм «Святителя Николая Чудотворца»
8 день

Культурные мероприятия

Завтрак.

Мероприятия в культурном центре пос. Диксон.

Обед.

Продолжение мероприятий в культурном центре.

Ужин.

Культурные мероприятия
9 день

Вылет в Норильск

Завтрак.

Трансфер в а/п Диксон. Вылет в Норильск.

Трансфер в гостиницу «Норильск».

Ужин.

Вылет в Норильск
10 день

Экскурсия по г. Норильску

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Экскурсия в "Музей истории Норильского Промышленного Района".

Обед.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

Ужин.

Экскурсия по г. Норильску
11 день

Возвращение домой

Завтрак.

Освобождение номеров.

Самостоятельный вылет по домам.

Возвращение домой

Проживание

Проживание в гостиницах «Норильск», «Виктория» и жилом фонде в поселке Диксон.

Все гостиницы участвуют в программе кэшбэк.

Варианты проживания

Гостиница «Виктория» 1*

1 ночь

Гостиница «Виктория» расположена в Дудинке. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере гостиницы есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В некоторых номерах имеется мини-кухня с плитой. Кроме того, в числе удобств каждого номера шкаф для одежды и чайник.

Гостиница «Виктория» 1*Гостиница «Виктория» 1*Гостиница «Виктория» 1*Гостиница «Виктория» 1*Гостиница «Виктория» 1*Гостиница «Виктория» 1*

Жилой фонд в п. Диксон

7 ночей

Гостиница «Норильск» 3*

2 ночи

Гостиница «Норильск» с баром расположена в Норильске. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi на всей территории, банкомат и камера хранения багажа.

В числе удобств номеров гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, сейф и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, в каждом номере имеются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Норильск» 3*Гостиница «Норильск» 3*Гостиница «Норильск» 3*Гостиница «Норильск» 3*Гостиница «Норильск» 3*Гостиница «Норильск» 3*Гостиница «Норильск» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • 2-х местное размещение в гостинице "Норильск","Виктория", размещение в п. Диксон – в жилом фонде
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Авиаперелет Норильск-Диксон-Норильск
Что не входит
  • Авиа- билеты до г. Норильска и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Красноярский край, городской округ Норильск, аэропорт Норильск (Алыкель) имени Н.Н. Урванцева
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Зимние вещи (теплая куртка (пуховик), утепленные штаны/горнолыжный костюм, теплая ветрозащитная шапка, флисовая кофта, теплый спортивный костюм, теплые носки (3-4 пары);
  • зимняя обувь: теплая и непромокаемая;
  • зимнее термобелье или его аналог;
  • горнолыжные очки;
  • балаклава – головной убор (вязаная шапка, шлем), защищающий лицо от холода, солнца и ветра;
  • варежки/перчатки;
  • сланцы для нахождения в гостиницах;
  • средства личной гигиены;
  • советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
  • не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка, а также специфические лекарства.
Предусматривает ли тур обязательную страховку?

Нет, но вы можете оформить страховку от несчастного случая самостоятельно.

Возможно ли изменение программы?

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута может быть изменена.

Есть ли возможность одноместного размещения в гостинице?

Да, доплата за одноместное размещение составит:

  • гостиница "Норильск" (2 ночи) – 5000 руб. /чел.;
  • гостиница в г. Дудинка (2 ночи) - 2400 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
2
1
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.
И
4 сен 2022
Была в круизе по Енисею в августе (09.08-18.08)2022. Погода нас радовала: тепло, без дождей и шторма. Очень понравился экскурсовод по Енисейску - Елена, неравнодушный человек, великолепно знающая историю своего города и края. Несмотря на то, что наш круиз начался не из Красноярска (в этом году сильно обмелел Енисей), принимающая сторона организовала поездку на Стрелку (слияние Ангары и Енисея), а затем уху и хариуса на решетке. Единственный минус, не было радиовещания на борту теплохода Александр Матросов - получить информацию о прохождении маршрута можно только от гида, хотелось больше услышать и узнать о поселениях вдоль Енисея и о самой реке, обычаях, быте людей.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Т
28 авг 2022
Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!
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