Н Надежда Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

М Марина Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!

А Андрей Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

Н Надежда Круиз по Енисею. Диксон - Плато Путорана Александра, спасибо Вам большое за помощь в оформлении путёвок по туру: Диксон-Плато Путорана-Енисей! Мы под большим впечатлением от замечательного и во многом интересного тура. Тёплый приём на холодном Диксона! Колорит старинного Енисейска! Красивейшие водопады плато Путорана! Комфортабельный круиз по Енисею и говорливая красавица Ангара! Всем организаторам -СПАСИБО!!! 🚁⛴✈️🌈🌏