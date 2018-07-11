Авторский тур
10 дней
Норильск - Плато Путорана - Диксон
Россия, Красноярский край, Норильск
1 июля
175 400₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Енисейский меридиан. Круиз по Енисею - Плато Путорана - Диксон
Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
20 июля
222 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
Красноярский край, городской округ Норильск, аэроп...
5 авг
230 500₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Красноярский край, Норильск
11 июля
18 июля
240 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда13 сентября 2023Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское мореВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
- ММарина8 сентября 2023Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское мореОрганизатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское мореВсё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
- ННадежда3 августа 2023Круиз по Енисею. Диксон - Плато ПуторанаАлександра, спасибо Вам большое за помощь в оформлении путёвок по туру: Диксон-Плато Путорана-Енисей! Мы под большим впечатлением от замечательного и во многом интересного тура. Тёплый приём на холодном Диксона! Колорит старинного Енисейска! Красивейшие водопады плато Путорана! Комфортабельный круиз по Енисею и говорливая красавица Ангара! Всем организаторам -СПАСИБО!!! 🚁⛴✈️🌈🌏
- ИИрина24 июля 2023Поездка получилась очень интересной, несмотря на задержку теплохода на 8 часов. очень понравилась экскурсия по Ангаре и пикник на чудесном острове, Енисейск просто восхитил, чудесный старинный городок, очень чистый с приятной атмосферой. Гостиница в Енисейске - очаровательна, деревенско-советский стиль, половички, деревом пахнет, была только наша группа, поэтому было уютно. Кухня домашняя, все было вкусно.
Ответы на вопросы от путешественников по Диксону
Самые популярные туры в Диксоне
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Диксоне в апреле 2024
Сейчас в Диксоне можно забронировать 4 тура от 175 400 ₽ до 240 700 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Готовы к приключениям в самом северном городе России? Наши туры по Диксону раскроют перед вами неизведанные страницы истории и природы. Бронируйте сейчас и присоединяйтесь к числу тех, кто уже исследовал удивительный Диксон!