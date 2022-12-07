Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море

Северное путешествие

4.7
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В этом туре вы познакомитесь с далеким и манящим островом Диксон.

Вас ждет прогулка к водопаду «Красные камни», знакомство с историей Норильска, поездка на вездеходе в бухту Карского моря и экскурсия по таймырской лесотундре. Вы проникнитесь атмосферой этих северных мест и навсегда влюбитесь в шум прибоя на берегу моря.
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море
Ближайшие даты:
10
июл

Что вас ожидает:

Дары моря
Дары моря
Попробуете арктическую кухню и почувствуете себя местным жителем
Морская прогулка
Морская прогулка
Отправитесь изучать остров Диксон на теплоходе
Суровый Таймыр
Суровый Таймыр
Насладитесь природой крайнего Севера и поживете на берегу Карского моря

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Норильск. Водопад «Красные камни». Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района

Прибытие в Норильск, встреча в а/п «Алыкель».

Групповой трансфер в гостиницу «Талнах», 2-х местное размещение в гостинице.

Обед.

Экскурсия к водопаду «Красные камни».

Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья. Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком.

Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский, Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда.

Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.

Экскурсия в Талнахский филиал музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.

Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела.

Ужин.

Свободное время.

Прибытие в Норильск. Водопад «Красные камни». Музей истории освоения и развития Норильского промышленного районаПрибытие в Норильск. Водопад «Красные камни». Музей истории освоения и развития Норильского промышленного районаПрибытие в Норильск. Водопад «Красные камни». Музей истории освоения и развития Норильского промышленного районаПрибытие в Норильск. Водопад «Красные камни». Музей истории освоения и развития Норильского промышленного районаПрибытие в Норильск. Водопад «Красные камни». Музей истории освоения и развития Норильского промышленного районаПрибытие в Норильск. Водопад «Красные камни». Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района
2 день

Вылет в Диксон. Обзорная экскурсия по поселку

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт «Алыкель».

Вылет в Диксон.

Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.

Прибытие, размещение в гостинице.

Обед.

Обзорная экскурсия по поселку.

В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.

Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».

Ужин.

Вылет в Диксон. Обзорная экскурсия по поселкуВылет в Диксон. Обзорная экскурсия по поселкуВылет в Диксон. Обзорная экскурсия по поселкуВылет в Диксон. Обзорная экскурсия по поселкуВылет в Диксон. Обзорная экскурсия по поселку
3 день

Остров Диксон. Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря

Завтрак.

Отъезд на теплоходе на остров Диксон.

Экскурсия на острове Диксон.

Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».

Остров Диксон вошел в историю Великой отечественной войны как самая восточная территория страны, где произошел бой с немецко-фашистскими захватчиками.

Возвращение в 17:00.

Ужин.

Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова – морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина.

Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)

Знакомство с прилегающей территорией.

Экскурсия по берегу Карского моря.

Ужин.

Остров Диксон. Отъезд на вездеходе в бухту Карского моряОстров Диксон. Отъезд на вездеходе в бухту Карского моряОстров Диксон. Отъезд на вездеходе в бухту Карского моряОстров Диксон. Отъезд на вездеходе в бухту Карского моряОстров Диксон. Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря
4 день

Экскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в Диксон

Завтрак.

Экскурсия на запад по заливам Карского моря.

Таймырская лесотундра.

Хотя суровый северный Таймыр не может похвастаться богатством видового состава растений, но по красоте летнего убранства может соперничать с альпийскими лугами: здесь и желтые полярные маки, и синие крупные цветки синюхи, голубые незабудки, белые звездочки дриад и ясколок, малиновые, желтые, белые, коричнево-красные камнеломки.

Природа Крайнего Севера оставляет впечатление богатства и изобилия – так много здесь птицы, рыбы и зверя.

Обед.

Отъезд в Диксон.

Размещение в муниципальном жилом фонде.

Ужин.

Экскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в ДиксонЭкскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в ДиксонЭкскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в ДиксонЭкскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в ДиксонЭкскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в ДиксонЭкскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в ДиксонЭкскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в Диксон
5 день

Вылет в Норильск

Завтрак.

Трансфер в а/п Диксон.

Вылет в Норильск.

2-х местное размещение в гостинице «Талнах».

Ужин.

Вылет в НорильскВылет в НорильскВылет в НорильскВылет в Норильск
6 день

Возвращение домой

Завтрак.

Освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, в рыбацких домиках и в муниципальном жилом фонде.

Варианты проживания

Гостиница «Талнах»

2 ночи

В отеле «Талнах» к услугам гостей современные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi и стильный ресторан интернациональной кухни. Отель расположен в Норильске, в районе Талнах в северной Сибири.

В классическом ресторане отеля «Талнах» подают блюда русской и европейской кухни. По утрам накрывают континентальный завтрак «шведский стол».

Все просторные номера располагают принадлежностями для чая/кофе, кабельным телевидением и гостиным уголком.

Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»

Рыбацкие домики

1 ночь

Рыбацкие домики – это домики с печками и кухней, отдельно есть баня, все на берегу моря.

Размещение в 3-х и 5-ти местное.

Рыбацкие домикиРыбацкие домикиРыбацкие домикиРыбацкие домикиРыбацкие домики

Муниципальный жилой фонд

2 ночи

На Диксоне размещение в муниципальном фонде, то есть в квартире.

Группу размещаем в большой 3-х комнатной квартире со столовой.

Муниципальный жилой фондМуниципальный жилой фондМуниципальный жилой фондМуниципальный жилой фонд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание
  • 2-х местное размещение в гостинице
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музей
  • Билеты на теплоход на остров Диксон
  • Авиабилет Норильск – Диксон – Норильск
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
  • Доплата за одноместное размещение в гостинице «Талнах» (2 ночи) – 5 000 руб. /чел.
  • Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья – 4 000 руб. /чел.
  • Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Перед отправлением в тур, убедительная просьба ознакомиться с погодными условиями территории.

Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет: а именно в отеле «Талнах»).

Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.

Для того, чтобы во время путешествия вам всегда было удобно, мы советуем вам взять с собой в дорогу:

  • удобную, не мнущуюся одежду;
  • несколько теплых вещей (ветровка, теплая куртка, тонкая и теплая шапка, носки (2-3 пары простых и 1-2 пары теплых, теплый спортивный костюм (например,флисовый);
  • термобелье или его аналог; плащ или непромокаемую куртку на случай дождя (зонт не брать, всегда ветер);
  • перчатки;
  • сланцы (чтобы можно было с шерстяными носками носить);
  • средства личной гигиены;
  • репелленты от насекомых;
  • накомарник;
  • трекинговые ботинки;
  • резиновые сапоги до колен с теплыми стельками – обязательно;
  • советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
  • не лишними будут привычные для вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а также специфические лекарства;
  • спутниковый телефон (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли сотовая связь?

На территории Диксона сотовая связь только Билайн.

Когда лучше прилететь/улететь?

Все самолеты в Норильск прилетают утром, поэтому туристы на трансфер успеют.

При покупки обратного билета туристы должны учитывать, что они находятся в Арктике, и вылеты из Диксона зависят от погодных условий, рейсы могут быть задержаны или отменены.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
7 дек 2022
В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!
Г
21 сен 2022
Общение с сотрудниками Большой страны успешное
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.

Похожие туры из Диксона

Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
Авторский тур
17 дней
3 отзыва
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
Красноярский край, городской округ Норильск, аэроп...
31 июля
7 авг
183 000 за человека
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Красноярский край, Норильск
196 000 за человека
Полярная ночь в Арктике
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Полярная ночь в Арктике
Россия, Красноярский край, городской округ Норильс...
21 ноя
28 ноя
147 800 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Диксоне
Все экскурсии в Диксоне
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ