Северное путешествие
Вас ждет прогулка к водопаду «Красные камни», знакомство с историей Норильска, поездка на вездеходе в бухту Карского моря и экскурсия по таймырской лесотундре. Вы проникнитесь атмосферой этих северных мест и навсегда влюбитесь в шум прибоя на берегу моря.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Норильск. Водопад «Красные камни». Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района
Прибытие в Норильск, встреча в а/п «Алыкель».
Групповой трансфер в гостиницу «Талнах», 2-х местное размещение в гостинице.
Обед.
Экскурсия к водопаду «Красные камни».
Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья. Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский, Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда.
Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
Экскурсия в Талнахский филиал музея истории освоения и развития Норильского промышленного района.
Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела.
Ужин.
Свободное время.
Вылет в Диксон. Обзорная экскурсия по поселку
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.
Прибытие, размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по поселку.
В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».
Ужин.
Остров Диксон. Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря
Завтрак.
Отъезд на теплоходе на остров Диксон.
Экскурсия на острове Диксон.
Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».
Остров Диксон вошел в историю Великой отечественной войны как самая восточная территория страны, где произошел бой с немецко-фашистскими захватчиками.
Возвращение в 17:00.
Ужин.
Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова – морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина.
Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)
Знакомство с прилегающей территорией.
Экскурсия по берегу Карского моря.
Ужин.
Экскурсия на запад по заливам Карского моря. Отъезд в Диксон
Завтрак.
Экскурсия на запад по заливам Карского моря.
Таймырская лесотундра.
Хотя суровый северный Таймыр не может похвастаться богатством видового состава растений, но по красоте летнего убранства может соперничать с альпийскими лугами: здесь и желтые полярные маки, и синие крупные цветки синюхи, голубые незабудки, белые звездочки дриад и ясколок, малиновые, желтые, белые, коричнево-красные камнеломки.
Природа Крайнего Севера оставляет впечатление богатства и изобилия – так много здесь птицы, рыбы и зверя.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в муниципальном жилом фонде.
Ужин.
Вылет в Норильск
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
2-х местное размещение в гостинице «Талнах».
Ужин.
Возвращение домой
Завтрак.
Освобождение номеров.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, в рыбацких домиках и в муниципальном жилом фонде.
Варианты проживания
Гостиница «Талнах»
В отеле «Талнах» к услугам гостей современные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi и стильный ресторан интернациональной кухни. Отель расположен в Норильске, в районе Талнах в северной Сибири.
В классическом ресторане отеля «Талнах» подают блюда русской и европейской кухни. По утрам накрывают континентальный завтрак «шведский стол».
Все просторные номера располагают принадлежностями для чая/кофе, кабельным телевидением и гостиным уголком.
Рыбацкие домики
Рыбацкие домики – это домики с печками и кухней, отдельно есть баня, все на берегу моря.
Размещение в 3-х и 5-ти местное.
Муниципальный жилой фонд
На Диксоне размещение в муниципальном фонде, то есть в квартире.
Группу размещаем в большой 3-х комнатной квартире со столовой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе
- 3-х разовое питание
- 2-х местное размещение в гостинице
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музей
- Билеты на теплоход на остров Диксон
- Авиабилет Норильск – Диксон – Норильск
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
- Доплата за одноместное размещение в гостинице «Талнах» (2 ночи) – 5 000 руб. /чел.
- Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья – 4 000 руб. /чел.
- Страховка от несчастного случая
- Место начала и завершения?
- Красноярский край, Норильск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Перед отправлением в тур, убедительная просьба ознакомиться с погодными условиями территории.
Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет: а именно в отеле «Талнах»).
Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.
Для того, чтобы во время путешествия вам всегда было удобно, мы советуем вам взять с собой в дорогу:
- удобную, не мнущуюся одежду;
- несколько теплых вещей (ветровка, теплая куртка, тонкая и теплая шапка, носки (2-3 пары простых и 1-2 пары теплых, теплый спортивный костюм (например,флисовый);
- термобелье или его аналог; плащ или непромокаемую куртку на случай дождя (зонт не брать, всегда ветер);
- перчатки;
- сланцы (чтобы можно было с шерстяными носками носить);
- средства личной гигиены;
- репелленты от насекомых;
- накомарник;
- трекинговые ботинки;
- резиновые сапоги до колен с теплыми стельками – обязательно;
- советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
- не лишними будут привычные для вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а также специфические лекарства;
- спутниковый телефон (по желанию).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли сотовая связь?
На территории Диксона сотовая связь только Билайн.
- Когда лучше прилететь/улететь?
Все самолеты в Норильск прилетают утром, поэтому туристы на трансфер успеют.
При покупки обратного билета туристы должны учитывать, что они находятся в Арктике, и вылеты из Диксона зависят от погодных условий, рейсы могут быть задержаны или отменены.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.