Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю

Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике

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Отправляемся из Москвы в Нижегородскую область, в село Дивеево. Земля здесь намоленная, наполняет благодатью и помогает отдохнуть от суеты и тревог. Мы проведём 4 дня за неспешными беседами и прогулками по территориям монастырей. Обойдём все значимые места Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Пройдём по Богородичной канавке, при желании посетим службы и послушаем песнопения.

Наберём святой воды в окрестных источниках и не будем никуда спешить, чтобы насладиться дарящей спокойствие атмосферой.
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Ближайшие даты:
19
сен
25
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Монастыри Мурома и Дивеевский монастырь

Встречаемся в Москве и выезжаем в Муром, куда прибудем около 13:30. Часть пути проедем по новой скоростной автотрассе Москва-Казань. Осмотрим Свято-Троицкий и Спасо-Преображенский монастыри, прогуляемся по их территориям и пообедаем в трапезной. Затем переедем в Дивеево, где окажемся около 18:00. Разместимся в гостевом доме, поужинаем и отправимся в Дивеевский монастырь. Желающие смогут посетить вечернюю службу.

Монастыри Мурома и Дивеевский монастырьМонастыри Мурома и Дивеевский монастырьМонастыри Мурома и Дивеевский монастырьМонастыри Мурома и Дивеевский монастырьМонастыри Мурома и Дивеевский монастырь
2 день

Знакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желанию

После завтрака в 7:15 снова отправимся в монастырь. Желающие посетят утреннюю службу. Затем прогуляемся по обители с православным экскурсоводом монастыря. Вы узнаете об истории монастыря и первоначальницы обители — матушки Александры, Дивеевских блаженных, узнаем историю монастыря, чудесные истории про избавление от бед страждущих. Пройдём по Святой канавке Пресвятой Богородицы, которую в 19-м веке начал копать сам Серафим Саровский. Будет возможность поучаствовать в экскурсии с гидом монастыря, поклониться мощам Батюшки Серафима и мощам в Казанском соборе, а с 14:00 до 15:00 послушать церковные песнопения.

После обеда желающие присоединятся к вечерней службе. В 21:00 — ужин и отдых.

Знакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желаниюЗнакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желаниюЗнакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желаниюЗнакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желаниюЗнакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желаниюЗнакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желанию
3 день

Посещение святых источников, прогулка по набережной

Сегодня после завтрака желающие снова могут посетить утреннюю службу (с 08:00). Можно также просто прогуляться у монастыря.

После обеда побываем у источника батюшки Серафима в посёлке Цыгановка и пройдёмся по лесу. Затем посмотрим ещё на четыре источника, расположенных в 15-30 минутах ходьбы от монастыря. Вода в источниках холодная, но считается, что купание в ней даёт исцеление от физических и душевных страданий. Ближе к вечеру насладимся променадом по набережной реки Вичкинза.

20:00-20:30 — ужин.

Посещение святых источников, прогулка по набережнойПосещение святых источников, прогулка по набережнойПосещение святых источников, прогулка по набережной
4 день

Царский скит, Богородичная тропа, купание в источнике, отъезд

В 10:00 посетим Царский скит Серафимо-Понетаевского монастыря, пройдёмся по Богородничной тропе и дойдём до ближнего камушка батюшки Серафима (при сухой погоде). Второй вариант — посещение Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кремёнки.

Перед обедом искупаемся в источнике Явленный (Серебряный), а подкрепившись, в 14:30 отправимся обратно в Москву, куда приедем около 20:30.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 07:00
Завершение: Москва, метро «Новокосино», 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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