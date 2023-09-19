Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
Наберём святой воды в окрестных источниках и не будем никуда спешить, чтобы насладиться дарящей спокойствие атмосферой.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Монастыри Мурома и Дивеевский монастырь
Встречаемся в Москве и выезжаем в Муром, куда прибудем около 13:30. Часть пути проедем по новой скоростной автотрассе Москва-Казань. Осмотрим Свято-Троицкий и Спасо-Преображенский монастыри, прогуляемся по их территориям и пообедаем в трапезной. Затем переедем в Дивеево, где окажемся около 18:00. Разместимся в гостевом доме, поужинаем и отправимся в Дивеевский монастырь. Желающие смогут посетить вечернюю службу.
Знакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желанию
После завтрака в 7:15 снова отправимся в монастырь. Желающие посетят утреннюю службу. Затем прогуляемся по обители с православным экскурсоводом монастыря. Вы узнаете об истории монастыря и первоначальницы обители — матушки Александры, Дивеевских блаженных, узнаем историю монастыря, чудесные истории про избавление от бед страждущих. Пройдём по Святой канавке Пресвятой Богородицы, которую в 19-м веке начал копать сам Серафим Саровский. Будет возможность поучаствовать в экскурсии с гидом монастыря, поклониться мощам Батюшки Серафима и мощам в Казанском соборе, а с 14:00 до 15:00 послушать церковные песнопения.
После обеда желающие присоединятся к вечерней службе. В 21:00 — ужин и отдых.
Посещение святых источников, прогулка по набережной
Сегодня после завтрака желающие снова могут посетить утреннюю службу (с 08:00). Можно также просто прогуляться у монастыря.
После обеда побываем у источника батюшки Серафима в посёлке Цыгановка и пройдёмся по лесу. Затем посмотрим ещё на четыре источника, расположенных в 15-30 минутах ходьбы от монастыря. Вода в источниках холодная, но считается, что купание в ней даёт исцеление от физических и душевных страданий. Ближе к вечеру насладимся променадом по набережной реки Вичкинза.
20:00-20:30 — ужин.
Царский скит, Богородичная тропа, купание в источнике, отъезд
В 10:00 посетим Царский скит Серафимо-Понетаевского монастыря, пройдёмся по Богородничной тропе и дойдём до ближнего камушка батюшки Серафима (при сухой погоде). Второй вариант — посещение Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кремёнки.
Перед обедом искупаемся в источнике Явленный (Серебряный), а подкрепившись, в 14:30 отправимся обратно в Москву, куда приедем около 20:30.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, 07:00Завершение: Москва, метро «Новокосино», 20:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.