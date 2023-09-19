После завтрака в 7:15 снова отправимся в монастырь. Желающие посетят утреннюю службу. Затем прогуляемся по обители с православным экскурсоводом монастыря. Вы узнаете об истории монастыря и первоначальницы обители — матушки Александры, Дивеевских блаженных, узнаем историю монастыря, чудесные истории про избавление от бед страждущих. Пройдём по Святой канавке Пресвятой Богородицы, которую в 19-м веке начал копать сам Серафим Саровский. Будет возможность поучаствовать в экскурсии с гидом монастыря, поклониться мощам Батюшки Серафима и мощам в Казанском соборе, а с 14:00 до 15:00 послушать церковные песнопения.

После обеда желающие присоединятся к вечерней службе. В 21:00 — ужин и отдых.