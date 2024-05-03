Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
Наберём святой воды в окрестных источниках и не будем никуда спешить, чтобы насладиться дарящей спокойствие атмосферой.
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июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В гостевом доме, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость входит 3-разовое питание в гостевом доме (кроме завтрака в 1-й день и ужина в заключительный дни).
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Монастыри Мурома и Дивеевский монастырь
Встречаемся в Москве и выезжаем в Муром, куда прибудем около 13:30. Часть пути проедем по новой скоростной автотрассе Москва-Казань. Осмотрим Свято-Троицкий и Спасо-Преображенский монастыри, прогуляемся по их территориям и пообедаем в трапезной. Затем переедем в Дивеево, где окажемся около 18:00. Разместимся в гостевом доме, поужинаем и отправимся в Дивеевский монастырь. Желающие смогут посетить вечернюю службу.
Знакомство с Дивеевским женским монастырём, Святая канавка, участие в службах по желанию
После завтрака в 7:15 снова отправимся в монастырь. Желающие посетят утреннюю службу. Затем прогуляемся по обители с православным экскурсоводом монастыря. Вы узнаете об истории монастыря и первоначальницы обители — матушки Александры, Дивеевских блаженных, узнаем историю монастыря, чудесные истории про избавление от бед страждущих. Пройдём по Святой канавке Пресвятой Богородицы, которую в 19-м веке начал копать сам Серафим Саровский. Будет возможность поучаствовать в экскурсии с гидом монастыря, поклониться мощам Батюшки Серафима и мощам в Казанском соборе, а с 14:00 до 15:00 послушать церковные песнопения.
После обеда желающие присоединятся к вечерней службе. В 21:00 — ужин и отдых.
Посещение святых источников, прогулка по набережной
Сегодня после завтрака желающие снова могут посетить утреннюю службу (с 08:00). Можно также просто прогуляться у монастыря.
После обеда побываем у источника батюшки Серафима в посёлке Цыгановка и пройдёмся по лесу. Затем посмотрим ещё на четыре источника, расположенных в 15-30 минутах ходьбы от монастыря. Вода в источниках холодная, но считается, что купание в ней даёт исцеление от физических и душевных страданий. Ближе к вечеру насладимся променадом по набережной реки Вичкинза.
20:00-20:30 — ужин.
Царский скит, Богородичная тропа, купание в источнике, отъезд
В 10:00 посетим Царский скит Серафимо-Понетаевского монастыря, пройдёмся по Богородничной тропе и дойдём до ближнего камушка батюшки Серафима (при сухой погоде). Второй вариант — посещение Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кремёнки.
Перед обедом искупаемся в источнике Явленный (Серебряный), а подкрепившись, в 14:30 отправимся обратно в Москву, куда приедем около 20:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на минивэне
- Проживание
- 3-разовое питание
Что не входит в цену
- Завтрак в 1-й день и ужин в заключительный день
- Пожертвования