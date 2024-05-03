Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В гостевом доме, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость входит 3-разовое питание в гостевом доме (кроме завтрака в 1-й день и ужина в заключительный дни).

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.