Увлекательная экскурсия по плато Лаго-Наки подарит вам незабываемые впечатления.
Вы увидите впечатляющие водопады Руфабго, исследуете Хаджохскую теснину и побываете в удивительной пещере Большая Азишская. Также вас ждет подъем на канатной дороге
Вы увидите впечатляющие водопады Руфабго, исследуете Хаджохскую теснину и побываете в удивительной пещере Большая Азишская. Также вас ждет подъем на канатной дороге
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Впечатляющие водопады Руфабго
- 🏞️ Хаджохская теснина
- 🕳️ Пещера Большая Азишская
- 🚡 Канатная дорога с великолепными видами
- ♨️ Термальные источники для отдыха
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения плато Лаго-Наки - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, и все достопримечательности доступны для посещения. Планируйте поездку на теплые месяцы, чтобы максимально насладиться красотами и удобствами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопады Руфабго
- Хаджохская теснина
- Пещера Большая Азишская
- Канатная дорога
- Термальные источники
Описание экскурсии
Место потрясающей природной красотыПлато Лаго-Наки представляет собой природное уникальное место, которое привлекает внимание исследователей уже многие десятилетия. В период советской истории это плато жестко эксплуатировалось как пастбище для стад коров и лошадей, что привело к истощению земель и их постепенному ухудшению. Однако в конце XX века внимание общественности было обращено на уникальную природу плато Лаго-Наки, и его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Это прекратило любую хозяйственную деятельность, и природа плато начала постепенно восстанавливаться. Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Хаджохская теснина представляет собой извилистую щель в скалах, которая простирается над рекой Белая и проходит через юго-западную часть поселка Каменномостский. Когда вы приближаетесь к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, издали она может показаться плоской и практически ровной поверхностью. Но как только вы переступаете на мост и глядите вниз, перед вами открывается впечатляющая пропасть! Эта извилистая щель имеет ширину от 6 до 7 метров, иногда всего 2 метра, и ее глубина достигает 35 метров от уровня воды. В этой мрачной теснине река несется с огромной силой, шумно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетельствующие о том, как быстрый поток постепенно прорабывал себе путь в глубь каньона. После этого мы отправимся на посещение великолепных водопадов Руфабго, которые считаются одними из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых выделяются такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный. Затем мы отправимся на канатную дорогу, откуда откроются великолепные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога в Адыгее (Лаго-Наки) поднимет вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру Большая Азишская, которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! В завершение, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольными гейзерами и бассейном с минеральной водой, а также многими другими удобствами, предоставляемыми зоной отдыха. Здесь можно восстановить здоровье и провести интересное время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. Пожалуйста, обратите внимание, что с собой нельзя приносить домашних животных. Важная информация:• Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
- Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хаджохская теснина
- Обед в местном кафе
- Водопады Руфабго
- Подъем на канатной дороге
- Пещера «Большая Азишская»
- Термальные источники
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Хаджохскую теснину 500р.
- Билеты на водопады Руфабго 500р.
- Канатная дорога 800р.
- Пещера «Большая Азишская» 700р.
- Билеты в термальные источники 400р.
- Обед (примерно 500-600 на человека)
Место начала и завершения?
Дивноморское
Когда и сколько длится?
Когда: 7:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь
- Общая продолжительность экскурсии - 20 часов
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры)
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.