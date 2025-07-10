Увлекательная экскурсия по плато Лаго-Наки подарит вам незабываемые впечатления.Вы увидите впечатляющие водопады Руфабго, исследуете Хаджохскую теснину и побываете в удивительной пещере Большая Азишская. Также вас ждет подъем на канатной дороге

с великолепными видами и отдых в термальных источниках. Это идеальная возможность насладиться природой и восстановить силы. Не забудьте взять с собой удобную одежду и наличные деньги, так как на территории Лаго-Наки плохая связь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения плато Лаго-Наки - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, и все достопримечательности доступны для посещения. Планируйте поездку на теплые месяцы, чтобы максимально насладиться красотами и удобствами.

Сейчас июль — это идеальное время.