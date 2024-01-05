20 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Погрузитесь в мир природы на плато Лаго-Наки! Водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и термальные источники ждут вас
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 000₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
В Абрау - Дюрсо из Дивноморского
Начало: Дивноморское
Расписание: 8.00,12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
4 000₽ за человека
7 часов
Групповая
до 14 чел.
Абрау-Дюрсо: игристые вина и величественное озеро
Начало: Дивноморское
Расписание: 8.00,12.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 500₽ за человека
20 часов
Групповая
до 14 чел.
Природные красоты Лаго-Наки и водопады Руфабго
Погрузитесь в мир удивительных природных чудес плато Лаго-Наки. Водопады, пещеры и термальные источники ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
20 часов
Групповая
до 20 чел.
Жемчужина Адыгеи: Плато Лаго-Наки и водопады Руфабго
Посетите плато Лаго-Наки, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго. Насладитесь видами с канатной дороги и термальными источниками. Экскурсия на целый день
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 500₽ за человека
7 часов
Групповая
Волшебство Пшады: водопад "Чаша любви" и родник "Наташа"
Погрузитесь в удивительный мир Пшады! Водопады реки Жане, родник Наташа и парк «Дивномедье» ждут вас. Насладитесь природными чудесами и целебной водой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо: игристые вина и живописное озеро
Путешествие в Абрау-Дюрсо из Дивноморского для ценителей игристого вина и живописных прогулок. Узнайте секреты виноделия и насладитесь природой
Начало: Дивноморское
Расписание: 8.00,12.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 января 2024Виды захватывают дух и восхищают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом! Если будет возможность,то с удовольствием повторю такой отдых!
Ответы на вопросы от путешественников по Дивноморскому в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Дивноморскому в августе 2024
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