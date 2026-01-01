2 день

Посещение питомника «Северный», общение с аляскинскими хаски. Отъезд

09:00 Завтрак в ресторане отеля.

Зима, Новогодние праздники. Время чудес, которое хочется проводить весело, гуляя по заснеженному лесу и играя в снежки. Добавьте к этому приключение с упряжкой ездовых собак, получите формулу незабываемого зимнего праздника.

Знакомство с самыми новогодними собаками — хаски. «Северный» — один из крупнейших питомников на европейской части России, его специализация — профессиональная подготовка собак для гонок на средние и длинные дистанции.

День незабываемых впечатлений!

В программе:

увлекательный рассказ об обитателях питомника и их истории, о породах и видах ездовых собак;

общение и знакомство с аляскинскими хаски. С ними можно сфотографироваться! Некоторых собак можно будет покормить! (корм предоставляется);

прогулка с собаками по лесу в сопровождении инструктора.

Катание на собачьей упряжке по лесу (по желанию, оплата на месте) — одно из лучших не только в Подмосковье, но и в России в целом. Собаки тут непростые — профессиональные спортсмены гонок на средние и дальние дистанции.

Зимой катание проводится на нартах/санях. В бесснежный период упряжка из 10-12 собак запрягается в квадроцикл, который они катят сами, без помощи двигателя. Катание проводится с инструктором.

Правильно говорят: «Ваша жизнь никогда не будет прежней, если в ней появились хаски». И не стесняйтесь кататься на нартах, которые тянут хаски. Им это не тяжело, это их жизнь, им это в удовольствие.

Отъезд в г. Москву.

17:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160