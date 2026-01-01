Посетим «Музей Лягушки» с экспонатами из разных уголков планеты,
Программа тура по дням
Отправление. Экскурсия по Дмитрову, Кремль, музей, мастер-класс, новогодний банкет
До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.
09:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
10:00 Отправление на автобусе в г. Дмитров.
Обзорная экскурсия по г. Дмитрову с посещением территории Дмитровского кремля.
Город богат своей историей: он внес огромный вклад в судьбу России. Его называют «Младший брат Москвы» из-за большой культурной и исторической взаимосвязи городов.
В программе:
- прогулка по самой масштабной достопримечательности города — Дмитровскому кремлю с осмотром жемчужины и самого старого из сохранившихся строений — Успенского собора XVI века, с уникальным пятиярусным резным иконостасом;
- посещение Борисоглебского монастыря, который помнит события XV века. Старинное намоленное место с уникальной судьбой;
- застройка XIX столетия: старинные деревянные здания в различных стилях (модерн, ампир, неоклассицизм) — предмет гордости древнего города;
- прогулка по «Дмитровскому Арбату» с осмотром вереницы «Городских персонажей старого Дмитрова» дарит возможность проникнуть в историю жизни города.
Посещение «Музея Лягушки».
Лягушки издавна стояли на страже города, своим громким кваканьем предупреждали горожан о приближении врага. В музее представлены авторские работы, антикварные экспонаты, лягушки из разных уголков нашей планеты.
В каждой лягушке есть своя изюминка, рассматривая экспозицию понимаешь, как много людей любят этих земноводных.
Мастер-класс по изготовлению дмитровского сувенира — роспись пряника на память о городе.
Размещение. Базовое размещение: гостиница «Кристалл» 3*.
Обед в ресторане отеля.
Свободное время для подготовки к Новому году.
Новогодний банкет в ресторане при отеле «Кристалл» (включен в стоимость). Актуальная программа будет опубликована позднее.
Посещение питомника «Северный», общение с аляскинскими хаски. Отъезд
09:00 Завтрак в ресторане отеля.
Зима, Новогодние праздники. Время чудес, которое хочется проводить весело, гуляя по заснеженному лесу и играя в снежки. Добавьте к этому приключение с упряжкой ездовых собак, получите формулу незабываемого зимнего праздника.
Знакомство с самыми новогодними собаками — хаски. «Северный» — один из крупнейших питомников на европейской части России, его специализация — профессиональная подготовка собак для гонок на средние и длинные дистанции.
День незабываемых впечатлений!
В программе:
- увлекательный рассказ об обитателях питомника и их истории, о породах и видах ездовых собак;
- общение и знакомство с аляскинскими хаски. С ними можно сфотографироваться! Некоторых собак можно будет покормить! (корм предоставляется);
- прогулка с собаками по лесу в сопровождении инструктора.
Катание на собачьей упряжке по лесу (по желанию, оплата на месте) — одно из лучших не только в Подмосковье, но и в России в целом. Собаки тут непростые — профессиональные спортсмены гонок на средние и дальние дистанции.
Зимой катание проводится на нартах/санях. В бесснежный период упряжка из 10-12 собак запрягается в квадроцикл, который они катят сами, без помощи двигателя. Катание проводится с инструктором.
Правильно говорят: «Ваша жизнь никогда не будет прежней, если в ней появились хаски». И не стесняйтесь кататься на нартах, которые тянут хаски. Им это не тяжело, это их жизнь, им это в удовольствие.
Отъезд в г. Москву.
17:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Дмитрове.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное (2 человека в номере)
|Доплата за одноместное размещение
|Гостиница «Кристалл» 3*
|28 990
|3 900
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Кристалл»
«Кристалл» в Дмитрове — комфортный отель, расположенный рядом с достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Гостям предлагается размещение в номерах, каждый из которых оформлен по-домашнему уютно и включает в себя качественную мебель, в том числе удобное спальное место, технику и ванную комнату с гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории комплекса для отдыхающих доступно заказное меню с разнообразным ассортиментом блюд и напитков. Помимо этого, в пешей доступности есть рестораны, столовые и бары.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 63,2 км, а до аэропорта — 44 км. Вблизи имеются торговые павильоны, музеи и парки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: день 1: обед, новогодний банкетдень 2: завтрак
- День 1: обед, новогодний банкет
- День 2: завтрак
- Экскурсионное обслуживание согласно программе
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Катание на собачьей упряжке по лесу - по желанию, оплата на месте (стоимость уточняется)
- Выбор места в автобусе (по желанию оплата при покупке тура) - 980 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.