Мои заказы

Новогодний экскурсионный тур в Дмитров

Чудесно встретим Новый год в Подмосковье — в городе Дмитрове, известным своей богатой историей, великолепным Кремлем, монастырями и деревянной застройкой XIX столетия.

Посетим «Музей Лягушки» с экспонатами из разных уголков планеты,
читать дальшеуменьшить

изготовим дмитровский сувенир — распишем пряник и заберем его на память, встретим 2027 год в ресторане с праздничным банкетом, а на следующий день отправимся общаться с удивительными собаками — аляскинскими хаски, по желанию даже прокатимся на упряжке по лесу! Начнем новый год ярко и весело, присоединяйтесь!

Новогодний экскурсионный тур в ДмитровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний экскурсионный тур в ДмитровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний экскурсионный тур в ДмитровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление. Экскурсия по Дмитрову, Кремль, музей, мастер-класс, новогодний банкет

До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.

09:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

10:00 Отправление на автобусе в г. Дмитров.

Обзорная экскурсия по г. Дмитрову с посещением территории Дмитровского кремля.

Город богат своей историей: он внес огромный вклад в судьбу России. Его называют «Младший брат Москвы» из-за большой культурной и исторической взаимосвязи городов.

В программе:

  • прогулка по самой масштабной достопримечательности города — Дмитровскому кремлю с осмотром жемчужины и самого старого из сохранившихся строений — Успенского собора XVI века, с уникальным пятиярусным резным иконостасом;
  • посещение Борисоглебского монастыря, который помнит события XV века. Старинное намоленное место с уникальной судьбой;
  • застройка XIX столетия: старинные деревянные здания в различных стилях (модерн, ампир, неоклассицизм) — предмет гордости древнего города;
  • прогулка по «Дмитровскому Арбату» с осмотром вереницы «Городских персонажей старого Дмитрова» дарит возможность проникнуть в историю жизни города.

Посещение «Музея Лягушки».

Лягушки издавна стояли на страже города, своим громким кваканьем предупреждали горожан о приближении врага. В музее представлены авторские работы, антикварные экспонаты, лягушки из разных уголков нашей планеты.

В каждой лягушке есть своя изюминка, рассматривая экспозицию понимаешь, как много людей любят этих земноводных.

Мастер-класс по изготовлению дмитровского сувенира — роспись пряника на память о городе.

Размещение. Базовое размещение: гостиница «Кристалл» 3*.

Обед в ресторане отеля.

Свободное время для подготовки к Новому году.

Новогодний банкет в ресторане при отеле «Кристалл» (включен в стоимость). Актуальная программа будет опубликована позднее.

Отправление. Экскурсия по Дмитрову, Кремль, музей, мастер-класс, новогодний банкетОтправление. Экскурсия по Дмитрову, Кремль, музей, мастер-класс, новогодний банкетОтправление. Экскурсия по Дмитрову, Кремль, музей, мастер-класс, новогодний банкетОтправление. Экскурсия по Дмитрову, Кремль, музей, мастер-класс, новогодний банкет
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Посещение питомника «Северный», общение с аляскинскими хаски. Отъезд

09:00 Завтрак в ресторане отеля.

Зима, Новогодние праздники. Время чудес, которое хочется проводить весело, гуляя по заснеженному лесу и играя в снежки. Добавьте к этому приключение с упряжкой ездовых собак, получите формулу незабываемого зимнего праздника.

Знакомство с самыми новогодними собаками — хаски. «Северный» — один из крупнейших питомников на европейской части России, его специализация — профессиональная подготовка собак для гонок на средние и длинные дистанции.

День незабываемых впечатлений!

В программе:

  • увлекательный рассказ об обитателях питомника и их истории, о породах и видах ездовых собак;
  • общение и знакомство с аляскинскими хаски. С ними можно сфотографироваться! Некоторых собак можно будет покормить! (корм предоставляется);
  • прогулка с собаками по лесу в сопровождении инструктора.

Катание на собачьей упряжке по лесу (по желанию, оплата на месте) — одно из лучших не только в Подмосковье, но и в России в целом. Собаки тут непростые — профессиональные спортсмены гонок на средние и дальние дистанции.

Зимой катание проводится на нартах/санях. В бесснежный период упряжка из 10-12 собак запрягается в квадроцикл, который они катят сами, без помощи двигателя. Катание проводится с инструктором.

Правильно говорят: «Ваша жизнь никогда не будет прежней, если в ней появились хаски». И не стесняйтесь кататься на нартах, которые тянут хаски. Им это не тяжело, это их жизнь, им это в удовольствие.

Отъезд в г. Москву.

17:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).

Посещение питомника «Северный», общение с аляскинскими хаски. ОтъездПосещение питомника «Северный», общение с аляскинскими хаски. ОтъездПосещение питомника «Северный», общение с аляскинскими хаски. ОтъездПосещение питомника «Северный», общение с аляскинскими хаски. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Дмитрове.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместное (2 человека в номере)Доплата за одноместное размещение
Гостиница «Кристалл» 3*28 9903 900

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.

Выбор места в автобусе – 980 руб.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Кристалл»

1 ночь

«Кристалл» в Дмитрове — комфортный отель, расположенный рядом с достопримечательностями и памятниками архитектуры.

Гостям предлагается размещение в номерах, каждый из которых оформлен по-домашнему уютно и включает в себя качественную мебель, в том числе удобное спальное место, технику и ванную комнату с гигиеническими принадлежностями.

В кафе на территории комплекса для отдыхающих доступно заказное меню с разнообразным ассортиментом блюд и напитков. Помимо этого, в пешей доступности есть рестораны, столовые и бары.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 63,2 км, а до аэропорта — 44 км. Вблизи имеются торговые павильоны, музеи и парки.

Гостиница «Кристалл»Гостиница «Кристалл»Гостиница «Кристалл»Гостиница «Кристалл»Гостиница «Кристалл»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: день 1: обед, новогодний банкетдень 2: завтрак
  • День 1: обед, новогодний банкет
  • День 2: завтрак
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Катание на собачьей упряжке по лесу - по желанию, оплата на месте (стоимость уточняется)
  • Выбор места в автобусе (по желанию оплата при покупке тура) - 980 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Присоединение детских групп к туру — под запрос.
  2. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  4. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  5. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  6. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  7. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  8. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  9. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  10. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Дмитрова

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дмитрове
Все туры из Дмитрова
-12%
до 4 августа
28 990 ₽ за человека