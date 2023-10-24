Домбай - в край горных вершин, ледников и живописных озёр из Кисловодска

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На день вы переместитесь в край неприступных гор, ледников и живописных озер. Насладитесь горными пейзажами, попьете чистейшей воды и изучите памятники средневековья.

Вы увидите живописное ущелье Подкумок, горные аулы и подниметесь на гору Массу-Ачитара по канатной дороге.

В этом небольшом путешествии вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет о культуре и традициях местных жителей.
Домбай - в край горных вершин, ледников и живописных озёр из Кисловодска
Ближайшие даты:
24
окт
26
окт
28
окт
29
окт
31
окт
2
ноя
4
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Теберда
  • Домбай
  • Круговая панорама гор и ледников
  • Река Улу-Муруджу
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Туманлы-Кёль — озеро в Гоначхирском ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путь от Кисловодска до Домбая

Ранним утром экскурсия на Домбай из Кисловодска начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте. Мероприятие предстоит длительное, поэтому удобству туристов уделяется особое внимание. Пока вы будете наслаждаться красочными пейзажами, в течение всей поездки экскурсовод будет комментировать заповедные виды и рассказывать легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути.

Красочная природа Кавказа

Двигаться транспортное средство — автобус или микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши.
Увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары, а затем в, Тебердинском ущелье. Побываете на берегу озера Кара-Кёль, у реки Уллу-Муруджу разомнете ноги и попьете чистейшей воды. По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс. м.).

Важно знать:

  • в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
  • удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
  • в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
  • советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
  • в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
  • не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
  • к месту сбора нужно прибыть вовремя!
  • транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Канатная дорога по желанию (1600 руб)
  • Въезд в Гоначхирское ущелье (400 руб)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 18 часов до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 18 часов, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333
  • Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля.
  • Если вы хотите заранее узнать номер автобуса, позвоните организаторам (+7 928 651-33-51) в вечер перед экскурсией после 19:00.
  • Если с Вами не связались представители турфирмы до 18.00 накануне поездки, обязательно позвоните по номеру телефона 89283351333 для уточнения деталей поездки.
  • Памятка для туристов, путешествующих с группами:
  • В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям – свидетельство о рождении
  • Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
  • В горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
  • Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
  • В дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет
  • Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды
  • К месту сбора нужно прибыть вовремя!
  • Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На весь день
Природа и пейзажи

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