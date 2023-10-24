На день вы переместитесь в край неприступных гор, ледников и живописных озер. Насладитесь горными пейзажами, попьете чистейшей воды и изучите памятники средневековья.
Вы увидите живописное ущелье Подкумок, горные аулы и подниметесь на гору Массу-Ачитара по канатной дороге.
В этом небольшом путешествии вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет о культуре и традициях местных жителей.
Вы увидите живописное ущелье Подкумок, горные аулы и подниметесь на гору Массу-Ачитара по канатной дороге.
В этом небольшом путешествии вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет о культуре и традициях местных жителей.
Ближайшие даты:
24
окт
окт
26
окт
окт
28
окт
окт
29
окт
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даты
Что вас ожидает:
- Теберда
- Домбай
- Круговая панорама гор и ледников
- Река Улу-Муруджу
- Гора Мусса-Ачитара
- Туманлы-Кёль — озеро в Гоначхирском ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путь от Кисловодска до Домбая
Ранним утром экскурсия на Домбай из Кисловодска начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте. Мероприятие предстоит длительное, поэтому удобству туристов уделяется особое внимание. Пока вы будете наслаждаться красочными пейзажами, в течение всей поездки экскурсовод будет комментировать заповедные виды и рассказывать легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути.
Красочная природа Кавказа
Двигаться транспортное средство — автобус или микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши.
Увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары, а затем в, Тебердинском ущелье. Побываете на берегу озера Кара-Кёль, у реки Уллу-Муруджу разомнете ноги и попьете чистейшей воды. По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс. м.).
Важно знать:
- в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
- удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
- в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
- советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
- в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
- не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
- к месту сбора нужно прибыть вовремя!
- транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Канатная дорога по желанию (1600 руб)
- Въезд в Гоначхирское ущелье (400 руб)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 18 часов до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 18 часов, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
- За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333
- Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля.
- Если вы хотите заранее узнать номер автобуса, позвоните организаторам (+7 928 651-33-51) в вечер перед экскурсией после 19:00.
- Если с Вами не связались представители турфирмы до 18.00 накануне поездки, обязательно позвоните по номеру телефона 89283351333 для уточнения деталей поездки.
- Памятка для туристов, путешествующих с группами:
- В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям – свидетельство о рождении
- Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
- В горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
- Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
- В дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет
- Не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды
- К месту сбора нужно прибыть вовремя!
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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