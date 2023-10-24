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Групповая
12 часов
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Групповая экскурсия в Домбай: канатная дорога, озеро Кара-кель, древние храмы и легенды Карачаево-Черкессии. Узнайте больше о культуре и традициях Кавказа
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
Завтра в 06:15
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Кисловодска: путешествие к горным вершинам
Вас ожидает захватывающее путешествие по горному Домбаю с профессиональным гидом и незабываемыми видами
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 октября 2023С погодой повезло. Прошли 3 подъёма, красота необыкновенная. Информации получили от экскурсовод полностью. Хочется объявить благодарность экскурсоводу ИРИНЕ ЮРЬЕВНЕ З.
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «На автобусе»
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