Все экскурсии в Домбае
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Домбае на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
6ч
2 500₽
за 1 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
2 600₽
за 1 чел.
Домбай на автомобиле премиум-класса
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Последние отзывы «Экскурсии Домбая»
- ААлла25 октября 2021Огромное спасибо Мурату за прекрасную поездку! Узнали много нового о Домбае, об истории края и народов, живущих в регионе. Мурат не только отличный рассказчик, но и спокойный, пунктуальный и надёжный водитель. Рекомендуем!
- ЛЛеонид16 октября 2021Спасибо Мурату за нашу поездку и гостеприимный настрой. Спокойно и размеренно, с возможностью рассмотреть все и послушать. Комфортно и безопасно, что важно, так как были с детьми. Возможно было разговаривать на любые темы, приятно, когда человек любит и живёт в месте о котором рассказывает.
- ООльга10 октября 2021Отличная экскурсия! Гидом был брат Алексея - Денис(Алексей приболел). Все очень понравилось, посетили водопад Аликпер, ущелье Гочанхыр, озеро Северный приют! Экскурсия началась в 9, вернулись в 15.30. Можно было остановиться на обед в поселке Домбай, но мы решили не терять время и покушать уже после экскурсии! Денис внимательный, хороший рассказчик, доброжелательный. Замечательные места, обязательно вернемся!
- ААсылгараев13 сентября 2021всё было бы познавательно и ненавязчиво, за столь короткое время успели увидеть много красивых мест
- ААнастасия13 сентября 2021Спасибо Алексею за отличный день! Незабываемые эмоции и вкуснейший чай с видом на Эльбрус!
- ААнна16 августа 2021Наш гид- Алексей, очень интересно рассказывает про местность, легенды, историю. Советую посетить Домбай не только ради гор, чистейшего воздуха и снега летом. А ради неподдельного чувства, что мир огромен и многогранен. Спасибо за прекрасный день и ощущений безмятежности, свободы и удовольствия.