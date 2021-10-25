Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса А Алла 5 Огромное спасибо Мурату за прекрасную поездку! Узнали много нового о Домбае, об истории края и народов, живущих в регионе. Мурат не только отличный рассказчик, но и спокойный, пунктуальный и надёжный водитель. Рекомендуем!

Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса Л Леонид 5 Спасибо Мурату за нашу поездку и гостеприимный настрой. Спокойно и размеренно, с возможностью рассмотреть все и послушать. Комфортно и безопасно, что важно, так как были с детьми. Возможно было разговаривать на любые темы, приятно, когда человек любит и живёт в месте о котором рассказывает.

Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор О Ольга 5 Отличная экскурсия! Гидом был брат Алексея - Денис(Алексей приболел). Все очень понравилось, посетили водопад Аликпер, ущелье Гочанхыр, озеро Северный приют! Экскурсия началась в 9, вернулись в 15.30. Можно было остановиться на обед в поселке Домбай, но мы решили не терять время и покушать уже после экскурсии! Денис внимательный, хороший рассказчик, доброжелательный. Замечательные места, обязательно вернемся!

Отзыв на: Домбай на автомобиле премиум-класса А Асылгараев 5 всё было бы познавательно и ненавязчиво, за столь короткое время успели увидеть много красивых мест

Отзыв на: Домбай: экскурсия-конструктор А Анастасия 5 Спасибо Алексею за отличный день! Незабываемые эмоции и вкуснейший чай с видом на Эльбрус!