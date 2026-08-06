Индивидуальная
до 5 чел.
Домбай на автомобиле премиум-класса
Выбрать локации по интересам и отправиться в поездку мечты с местным жителем
Начало: Домбай или Теберда
Завтра в 13:30
13 авг в 20:30
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная сказка Домбая
Тебердинский заповедник, реки, озёра, ущелья и потрясающие виды Эльбруса за 1 день
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Шоанинский храм и Сырные пещеры
Погрузитесь в историю раннего христианства и насладитесь природными красотами Домбая. Уникальная экскурсия на премиальном внедорожнике
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - на плато Буруш-Сырты
Путешествие на плато Буруш-Сырты обещает захватывающие виды и атмосферу покоя. Погрузитесь в историю Сентинского храма и насладитесь горным воздухом
Начало: С Домбая или с Теберды, из отеля проживания
Завтра в 13:00
15 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Сентинский храм, Джамагатское ущелье и Тебердинский заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Завтра в 13:00
15 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Джамагатское ущелье с источниками нарзана, Сентинский храм и Тебердинский заповедник
Увидеть места, воспетые русским поэтом, и древнехристианский храм на аланской земле
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
16%
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
4200 ₽
5000 ₽ за человека
-
16%
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ВотсАпп гиду)
Расписание: Ежедневно
4200 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Домбая - к Туманному озеру
Туда, где горы отражаются в воде
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
Озеро Шобайдак и Мухинское ущелье
Почувствовать дыхание Кавказа на берегу высокогорного водоёма среди лесов и вершин
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 23 200 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие к Маркинским озёрам
Из посёлка Домбай - к бирюзовому чуду Карачаево-Черкесии
Начало: Из отеля проживания в Домбае или в Теберде
Завтра в 13:00
15 авг в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Домбай: прогулка на лошадях среди живописных гор
Прокатиться верхом по красивым местам и вдохновиться природой
Начало: В месте вашего проживания в Домбае
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - к Мухинскому ущелью и озеру Шобайдак
Погрузитесь в мир горных приключений и откройте для себя уникальные пейзажи Мухинского ущелья и озера Шобайдак. Идеально для любителей природы
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стихии Кавказа: джиппинг и конная прогулка на Домбае
Проехать по горным серпантинам, увидеть секретное озеро и ощутить единение с природой, оседлав коня
Начало: По месту вашего проживания в Домбае или Теберде
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Шоанинский храм, Сырные пещеры, Мариинский водопад и плато Гумбаши
Из Домбая - к природным красотам Карачаево-Черкессии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 26 400 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гордость Домбая - водопад Алибек
Отправляйтесь в путешествие к Алибекскому водопаду - жемчужине Домбая. Насладитесь красотой Кавказа и откройте для себя величие природы
Начало: В посёлке Домбай
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Конная прогулка в Джамагатском ущелье
Познакомиться с умными животными и сполна насладиться красотой Домбая
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
8700 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽
5250 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Начало: Всех забираем от места проживания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 авг в 06:45
4200 ₽ за человека
Групповая
Завтра в 06:00
12 авг в 06:00
3000 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
Начало: Ваш адрес
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4180 ₽
4400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пятигорска в Домбай: величие гор
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00ч
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Домбай из Железноводска
Начало: Кисловодск
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
4200 ₽
5250 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Кисловодска
Начало: Забираем от места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Каждый день в 7:00
4200 ₽
5250 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
4200 ₽
5250 ₽ за человека
Групповая
Из Ессентуков: Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: Четверг, Суббота, Воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3000 ₽ за человека
-
16%
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
4200 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Домбаю из Кисловодска
Начало: Г. Кисловодск
Расписание: Ежедневно
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсионные туры включают в себя неторопливые прогулки к водопадам, покорение горных вершин. В сопровождении опытного гида можно исследовать грозные ущелья. Их суровая красота разительно отличается от живописных пейзажей равнин. Обжигающая холодом чистая вода каровых и моренных озёр славится за пределами региона. После активного путешествия порадует рыбалка, знакомство с национальной кухней. Поклонники экстремального туризма могут выбрать из нашего каталога интересные экскурсии на автомобилях с повышенной проходимостью
Испытать на себе магическое притяжение гор можно, забронировав экскурсию в Домбай на нашем сайте. Мы составим маршрут исходя из ваших предпочтений, и знакомство с благодатным краем оставит приятное впечатление. Наши специалисты подберут наилучшее время для посещения достопримечательностей Карачаево-Черкессии в зависимости от сезона и погодных условий
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсия с Муратом — просто восторг! Ущелье Гоначхир, сказочные леса, водопад Шумка. Маршрут продуман, темп комфортный, атмосфера — невероятная.
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Безмерно благодарна Мурату за такую великолепную экскурсию! Приезжаю в Домбай уже не в первый раз, но маму привезла впервые. Сразу
+4
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А
Огромная благодарность Шерифу за прекрасную экскурсию! Впечатления самые позитивные: интересный и продуманный маршрут, увлекательные истории, максимум комфорта и заботы о
+1
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огромное спасибо Мурату за экскурсию и его образованность, знания и истории! всем рекомендую, не прогадаете, отдельное спасибо комфортному автомобилю
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А
Экскурсия очень понравилась! 10/10!!!! маршрут потрясающий! Всегда можно обсудить детали с Муратом и выбрать удобный маршрут. В первый день был
+9
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Шикарная экскурсия, великолепный гид!
Было очень комфортно, отлично провели время!
Было очень комфортно, отлично провели время!
+6
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С
Сегодня, 21/07, ездили в Домбай с Марком. Огромное спасибо за организацию тура! 🙏 Мои мамочки остались очень довольны. Сказали обязательно оставить отзыв, что все прошло великолепно ✨. Экскурсия интересная, поездка комфортная, большое спасибо 🌟.
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Очень интересная экскурсия, интереснейший рассказ по местной истории впечатляющий древний храм, интересные локации по пути, и конечно бесподобные впечатляющие виды с плато
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экскурсия оставила изумительные впечатления, огромное спасибо организатору и непосредственно гиду Ахмату.
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отличная экскурсия, брали на двоих, остались в восторге. В начале дня была непогода, Мурат предложил нам альтернативный маршрут, и это
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Всего 1293 отзыва в Домбае
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Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю
Самые популярные экскурсии в Домбае
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