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уточнила, что нужен будет маршрут, где будет поменьше ходьбы пешком, так как маме будет тяжело. Мурат подобрал и посоветовал отличный маршрут с живописными красотами под нашу просьбу. Мы посетили Первый христианский храм, прогулялись по заповеднику. Мама очень осталась довольна и не устала. Спасибо, что учитываете такие детали. Нам очень понравилось как Мурат с любовью рассказывал о своем крае. Было очень познавательно и интересно. Мы сделали огромное количество замечательных фотографий, а впечатлений и эмоций осталось еще больше. Теперь, когда мы снова приедем в Домбай (а приехать хочется еще) мы обязательно обратимся к Мурату. Его экскурсии это не просто "покататься по горам". Это безопасное вождение, интересные рассказы и новые, живописные места. Мы обязательно обратимся ещё и всем советуем!