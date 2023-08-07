Индивидуальная экскурсия в Домбай: Посетите мемориальное кладбище альпинистов
Мы отправимся на комфортном автомобиле в горную сказку — Домбай. Посетим мемориальное кладбище альпинистов.
Доберемся до альплагеря, далее желающие прогуляются по лесной тропе до водопада Алибек (расстояние около 1,5 км) в сопровождении гида. Увидим Турье озеро и полюбуемся на ледники.
Доберемся до альплагеря, далее желающие прогуляются по лесной тропе до водопада Алибек (расстояние около 1,5 км) в сопровождении гида. Увидим Турье озеро и полюбуемся на ледники.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ушелье Алибек
- Кладбище альпинистов
- Водопад Алибек
- Турье озеро
- Ледник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы отправимся на комфортном автомобиле в горную сказку — Домбай. Посетим мемориальное кладбище альпинистов. Доберемся до альплагеря, далее желающие прогуляются по лесной тропе до водопада Алибек (расстояние около 1,5 км) в сопровождении гида, увидят Турье озеро и полюбуются на ледники.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Питание
- Сопровождение гида к водопаду 500 руб., к леднику 1000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109Завершение: Посёлок Домбай
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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