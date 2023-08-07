Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая

Индивидуальная экскурсия в Домбай: Посетите мемориальное кладбище альпинистов

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Ответы на вопросы
Мы отправимся на комфортном автомобиле в горную сказку — Домбай. Посетим мемориальное кладбище альпинистов.

Доберемся до альплагеря, далее желающие прогуляются по лесной тропе до водопада Алибек (расстояние около 1,5 км) в сопровождении гида. Увидим Турье озеро и полюбуемся на ледники.
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Ушелье Алибек
  • Кладбище альпинистов
  • Водопад Алибек
  • Турье озеро
  • Ледник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся на комфортном автомобиле в горную сказку — Домбай. Посетим мемориальное кладбище альпинистов. Доберемся до альплагеря, далее желающие прогуляются по лесной тропе до водопада Алибек (расстояние около 1,5 км) в сопровождении гида, увидят Турье озеро и полюбуются на ледники.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Сопровождение гида к водопаду 500 руб., к леднику 1000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109
Завершение: Посёлок Домбай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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