Описание тура
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Дагестану — региону с удивительной культурой, захватывающими пейзажами и богатой историей, который по праву считается сердцем Кавказа.
Тур "Дагестанский экспресс" предлагает вам уникальную возможность открыть для себя этот многогранный край, где традиции переплетаются с современностью, а живописные ландшафты вызывают восхищение на каждом шагу.
Вы сможете насладиться красотой Сулакского каньона — одного из самых глубоких каньонов мира, проникнуться духом древнего Дербента с его уникальными историческими памятниками и восхитительными видами, а также узнать подробности жизни горных народов, которые сохранили свои обычаи и культуру на протяжении веков. Вас ждут вкуснейшие блюда местной кухни, такие как традиционный шашлык, ароматные чебуреки и уникальный урбеч, приготовленные по древним рецептам.
Общение с местными жителями, впечатляющие природные красоты и богатое культурное наследие оставят в вашей памяти незабываемые впечатления. Погрузитесь в атмосферу этого чудесного региона, ведь Дагестан — это не просто место на карте, а целый мир, готовый открыться вам. Не упустите возможность отправиться в это удивительное путешествие, которое навсегда останется в вашем сердце!
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Программа Дня:
- Пещера Нохъо (подвесной мост)
- Обед
- Смотровая в п. Дубки
- Катание на катере (Чиркейское водохранилище)
- Ирганайское водохранилище
Начало Тура:
Встреча группы в 09:00 - 10:00 утра в Махачкале
Рекомендуемое время прибытия, за день до начала тура позволяет вам спокойно устроиться, расслабиться и подготовиться к путешествию. Это даст возможность избежать лишнего стресса, связанного с возможными задержками или непредвиденными обстоятельствами в день выезда. Кроме того, можно использовать этот день для ознакомления с местностью или для отдыха перед началом активной программы тура.
Описание:
После того, как группа полностью соберется, мы отправляемся в незабываемое пятидневное путешествие!
Пещера Нохъо — одна из самых популярных локаций в Дагестане. Пещера ведет к подвесным мостам, которые добавляют адреналина и впечатлений в путешествие. Вы сможете насладиться видами на каньон с высоты, которая захватывает дух. Это место, где вы сможете почувствовать себя свободным и насладиться красотой природы.
Вы увидите один из самых глубоких каньонов в мире, который поражает своей красотой и мощью. Мы посетим смотровую площадку, где вы сможете сделать незабываемые фотографии и насладиться потрясающими видами. Также посетим самое большое водохранилище на Северном Кавказе, которое является не только источником воды, но и прекрасным местом для отдыха и развлечений. Вы сможете покататься на катере и насладиться живописными видами.
Хунзах
Программа Дня:
- Каньон Цолотль
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Водопад Хундерилтляр
- Мастерская по производству урбеча
- Обед
- Матлас
- Ущелье Каменная чаша
Начало Тура:
Завтрак с 08:00- 09:00
Выезд на локации 09:00- 10:00
Описание:
Одним из самых впечатляющих мест, которые вы посетите в рамках программы, является водопад Тобот. Вы побываете у самого высокого водопада на Северном Кавказе и сможете насладиться мощью и красотой этого природного явления.
Ещё одно интересное место, которое стоит посетить в рамках программы, — это Матлас. Здесь вы увидите величественные горы и сможете насладиться потрясающими видами на окружающую природу.
Побываете в Каменной чаше, в народе называют одну из теснин Хунзахского района. Неприметные скалы, спрятанные за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Также вы увидите настоящую мастерскую по производству Дагестанской Нутеллы (Урбеч). Сможете продегустировать все виды урбеча и считать себя настоящим знатоком дагестанской кухни.
Дербент
Программа Дня:
- Экраноплан Лунь
- Крепость Нарын- Кала
- Старый город (Магалы)
- Сувенирная лавка
- Рынок
- Обед
- Мастер- класс по изготовлению чуду
- Трансфер в аэропорт
Начало Тура:
Завтрак с 08:00- 09:00
Выезд на локации 09:00- 10:00
Описание:
На узком участке земли, между Каспийским морем и горами расположился древнейший город России с самобытной культурой, средневековыми памятниками и богатой историей.
В центре внимания, конечно, будет главный символ Дербента — мощная крепость, веками стоявшая на страже окрестных земель. Вы увидите фрагмент ханского дворца и каменные бани, познакомитесь с архитектурой резиденции персидских шахов и проследите ключевые вехи в насыщенной истории средневекового памятника.
Также увидите Экраноплан Лунь — советский ракетоносец, который живописно расположен на берегу Каспия.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Питание: завтрак, обед
- Проживание
- Работа гида
- Экскурсионные входные билеты и мастер-классы в соответствии с маршрутом движения
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты в Махачкалу и обратно
- Ужины
- Доплата за одноместные номера
- Сувениры
- Фото и видео съемка
- Прыжки с тарзанки, полет на зип лайне, конные прогулки, сапы, аренда платьев и т. п
О чём нужно знать до поездки
В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Пожелания к путешественнику
Минимальный детский возраст участника путешествия - от 5 лет и старше.
Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено.
С 01.04.2021 при сопровождении несовершеннолетних туристов третьими лицами (не являющимися родителями или законными представителями) необходимо оформить Согласие в свободной письменной форме (заверять у нотариуса не нужно) на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от одного родителя (законного представителя) и предъявить в отеле при заселении (Постановление Правительства 519).
В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.