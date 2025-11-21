Описание тура
Полное погружение в Дагестан! В Мини-Группе до 7 человек. Все топовые локации края. Попробуете более 10 блюд национальной кухни.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум и Сулакский Каньон
Отправляемся к самому большому бархану в Европе. После этого нас ждет самый глубокий каньон Европы и невероятный вид на него с двух смотровых площадок. Затем получаем яркие эмоции во время катания на катерах по водам Сулакского каньона. Обедаем вкуснейшей форелью от известного на весь Дагестан (и не только) форелевого хозяйства. Посещаем пещеры Нохъо с подвесными мостами, где вы можете прокатится на зиплайне или осмелится на роуп-джампинг над Сулакским каньоном. Ну и наконец, ужинаем и заселяемся в гостевой дом.
Унцукульский и Хунзахский районы
Начинаем день с завтрака и выдвигаемся в горы. Далее катаемся на сапах по водохранилищу (при благоприятной погоде). Затем пьем чай и наслаждаемся незабываемым видом на Ирганайское водохранилище с его лазурными водами, после чего посетим древнюю Гимринскую башню. Также в этот день мы увидим невероятные водопады Тобот и Итлятляр, посетим удивительное живописное Матласское Плато с невероятным видом. Далее нас ждёт плотный обед из блюд национальной кухни. Посетим Каменную Чашу с ее фантастической атмосферой. После такого насыщенного дня ужинаем и набираемся сил для новых впечатлений.
Гунибский район
Локации Дня:
- Гергебильское водохранилище
- Гунибское водохранилище
- Башня Андалал
- Чохские террасы
- Дагестанский мачу-пикчу - аул-призрак Гамсутль
- Салтинская теснина
- Салтинский подземный водопад
Подробное Описание:
Ранний подъем и выезд
Наш день начнется с раннего завтрака и отправления в путь. Сегодня нас ждет насыщенная программа, полная захватывающих пейзажей, древней истории и природных чудес.
Гергебильское водохранилище бирюзовая гладь среди гор
Первой точкой маршрута станет Гергебильское водохранилище. Расположенное среди величественных гор, оно поражает своей лазурной водой, которая особенно красиво смотрится на фоне суровых скал. Здесь мы сделаем небольшую остановку, чтобы насладиться видами, сделать фото и прогуляться вдоль берега.
Гунибское водохранилище сердце горного Дагестана
Следующей остановкой станет Гунибское водохранилище одно из самых живописных мест региона. Оно находится в окружении горных хребтов и отражает в своих водах бескрайнее небо. Здесь мы задержимся подольше: прогуляемся по берегу, узнаем историю его создания и, возможно, даже устроим небольшой пикник.
Башня Андалал современный символ традиционной архитектуры
Следующей точкой маршрута станет башня Андалал современное сооружение, выполненное в традиционном стиле. Хотя эта башня не является древним укреплением, она гармонично вписывается в окружающий ландшафт и напоминает о старинных горных постройках Дагестана. Мы сделаем здесь короткую остановку, чтобы полюбоваться архитектурой и сделать фотографии на фоне горных пейзажей.
Чохские террасы искусство земледелия горцев
Далее наш путь лежит к Чохским террасам уникальному месту, где природа и человеческий труд слились воедино. Эти террасы, созданные местными жителями еще десятки тысяч лет назад, использовались для земледелия в горной местности. Мы прогуляемся по тропам, узнаем, как местные жители вели хозяйство в таких сложных условиях, и сделаем потрясающие снимки на фоне зеленых ступеней террас.
Аул-призрак Гамсутль путешествие в прошлое
Настоящей жемчужиной этого дня станет посещение аула-призрака Гамсутль одного из самых загадочных мест Дагестана. Нас ждет пеший подъем к древнему заброшенному селению (сначала нас поднимут на уазиках 2 км, а далее уже пешком, также 2 км)), которое стоит на вершине скалы. По пути мы узнаем его историю, увидим старые каменные дома, в которых когда-то кипела жизнь, и прочувствуем атмосферу ушедшей эпохи. Отсюда открывается невероятный вид на окружающие горы, а сам аул словно переносит нас на сотни лет назад.
Салтинская теснина и подземный водопад
Такого вы не видели - мы отправимся в Салтинскую теснину, одно из самых необычных природных мест Дагестана. Здесь природа создала настоящий каменный коридор, по которому мы пройдем к Салтинскому подземному водопаду. В зависимости от сезона он может быть мощным или спокойным, но в любом случае это завораживающее зрелище. Свет, пробивающийся сквозь узкие стены теснины, отражается в воде и создает мистическую атмосферу.
Возвращение и ужин
После насыщенного дня, полного впечатлений, мы отправимся в обратный путь. По дороге поделимся эмоциями, обсудим увиденное и насладимся уютным ужином в местном кафе или в гостинице.
Этот день станет одним из самых ярких в нашем путешествии, оставив в памяти незабываемые моменты!
Завтракаем и выдвигаемся навстречу Гунибу, ведь как говорил Р. Гамзатов: Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане. Затем едем наслаждаться захватывающими взгляд Чохскими террасами Далее нас ждет знакомство с аулом-призраком Гамсутлем. Следующая локация - национальный обед с видом на горы. Также в этот день посещаем Салтинскую теснину - удивительный памятник природы с подземным водопадом. Завершаем день ужином и набираемся сил для новых впечатлений.
Шамильский район
Локации Дня:
- Гоцатлинское водохранилище
- Карадахская теснина
- Датунский храм
- Язык Тролля
- Гоорские оборонительные башни
- секретная смотровая от гида
Подробное Описание:
Ваш насыщенный день начнётся с поездки к Гоцатлинскому водохранилищу — одному из самых живописных мест Дагестана. Здесь вас ждут потрясающие панорамные виды воды, окружённой величественными горами.
Далее отправляемся в Карадахскую теснину — природный каньон, шириной всего 2-4 метра, но с отвесными стенами высотой до 170 метров. Здесь можно почувствовать себя в загадочном мире природы, пройтись по узкому ущелью и сделать невероятные фотографии.
Следующий пункт — Датунский храм. Это древняя христианская церковь Ix века, скрытая в горах, которая до сих пор хранит в себе атмосферу средневековья. Гид расскажет вам о её истории, а вы сможете насладиться тишиной и уединением этого места.
После культурного погружения нас ждёт подъем на уазиках в горный аул. Здесь нас встретят местные жители, угощая домашним обедом с традиционными блюдами. Это отличная возможность попробовать настоящую дагестанскую кухню и увидеть гостеприимство горцев.
Продолжаем маршрут выше, к Гоорским башням — древнему оборонительному комплексу, который называют Дагестанской Троей. Отсюда открываются фантастические виды на горы и ущелья, а также находится знаменитый Язык Тролля — выступающая над пропастью скала, на которой получаются эффектные фото. Здесь же можно взять на прокат красивые платья для ярких снимков на фоне величественной природы.
Если останется время, отвезу вас на секретную локацию, где можно насладиться уединением и атмосферой настоящих гор. В качестве приятного бонуса — свежесваренный кофе в турке прямо под открытым небом.
После насыщенного дня мы отправимся обратно в гостиницу, где можно отдохнуть и переварить все впечатления этого захватывающего путешествия.
В этот день мы посетим Датунский православный храм X века. Затем отправимся к древним башням Гоор, построенным в Xvii веке. Также пообедаем с умиротворяющим видом на горы. Взойдем на Язык Тролля и сделаем экстремально красивые фотографии. Маршрут этого дня завершится в Карадахской теснине, напоминающей сказочные врата в затерянный мир. В завершении дня ужин, прощание с горами за чашечкой чая из самовара.
Дербент
Начинаем день с завтрака и отправляемся к самому древнему городу России, но сначала заедем на побережье, восторгаться масштабами Каспийского монстра - Экраноплана Лунь. После - знакомство непосредственно с Дербентом и его визитной карточкой крепостью Нарын-Кала. Далее проникнемся атмосферой магалов (старые районы города). На обед отведаем блюда из кухни Южного Дагестана. Затем гуляем по набережной и парку Низами Гянджеви, любуемся прекрасными фонтанами. Заканчиваем наше увлекательное приключение трансфером в аэропорт/Махачкалу.
Один из крупнейших поэтов средневекового Востока.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (3-х разовое)
- Все входные билеты и экосборы
- Трансфер по всему маршруту
- Джиппинги
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день и ужин в крайний день. Катание на лошадях. Зиплайн. Сувенирная продукция. Алкоголь
Пожелания к путешественнику
Соблюдение дресс-кода.