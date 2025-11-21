3 день

Гунибский район

Локации Дня:

Гергебильское водохранилище

Гунибское водохранилище

Башня Андалал

Чохские террасы

Дагестанский мачу-пикчу - аул-призрак Гамсутль

Салтинская теснина

Салтинский подземный водопад

Подробное Описание:

Ранний подъем и выезд

Наш день начнется с раннего завтрака и отправления в путь. Сегодня нас ждет насыщенная программа, полная захватывающих пейзажей, древней истории и природных чудес.

Гергебильское водохранилище бирюзовая гладь среди гор

Первой точкой маршрута станет Гергебильское водохранилище. Расположенное среди величественных гор, оно поражает своей лазурной водой, которая особенно красиво смотрится на фоне суровых скал. Здесь мы сделаем небольшую остановку, чтобы насладиться видами, сделать фото и прогуляться вдоль берега.

Гунибское водохранилище сердце горного Дагестана

Следующей остановкой станет Гунибское водохранилище одно из самых живописных мест региона. Оно находится в окружении горных хребтов и отражает в своих водах бескрайнее небо. Здесь мы задержимся подольше: прогуляемся по берегу, узнаем историю его создания и, возможно, даже устроим небольшой пикник.

Башня Андалал современный символ традиционной архитектуры

Следующей точкой маршрута станет башня Андалал современное сооружение, выполненное в традиционном стиле. Хотя эта башня не является древним укреплением, она гармонично вписывается в окружающий ландшафт и напоминает о старинных горных постройках Дагестана. Мы сделаем здесь короткую остановку, чтобы полюбоваться архитектурой и сделать фотографии на фоне горных пейзажей.

Чохские террасы искусство земледелия горцев

Далее наш путь лежит к Чохским террасам уникальному месту, где природа и человеческий труд слились воедино. Эти террасы, созданные местными жителями еще десятки тысяч лет назад, использовались для земледелия в горной местности. Мы прогуляемся по тропам, узнаем, как местные жители вели хозяйство в таких сложных условиях, и сделаем потрясающие снимки на фоне зеленых ступеней террас.

Аул-призрак Гамсутль путешествие в прошлое

Настоящей жемчужиной этого дня станет посещение аула-призрака Гамсутль одного из самых загадочных мест Дагестана. Нас ждет пеший подъем к древнему заброшенному селению (сначала нас поднимут на уазиках 2 км, а далее уже пешком, также 2 км)), которое стоит на вершине скалы. По пути мы узнаем его историю, увидим старые каменные дома, в которых когда-то кипела жизнь, и прочувствуем атмосферу ушедшей эпохи. Отсюда открывается невероятный вид на окружающие горы, а сам аул словно переносит нас на сотни лет назад.

Салтинская теснина и подземный водопад

Такого вы не видели - мы отправимся в Салтинскую теснину, одно из самых необычных природных мест Дагестана. Здесь природа создала настоящий каменный коридор, по которому мы пройдем к Салтинскому подземному водопаду. В зависимости от сезона он может быть мощным или спокойным, но в любом случае это завораживающее зрелище. Свет, пробивающийся сквозь узкие стены теснины, отражается в воде и создает мистическую атмосферу.

Возвращение и ужин

После насыщенного дня, полного впечатлений, мы отправимся в обратный путь. По дороге поделимся эмоциями, обсудим увиденное и насладимся уютным ужином в местном кафе или в гостинице.

Этот день станет одним из самых ярких в нашем путешествии, оставив в памяти незабываемые моменты!

