Погрузиться на дно Черного моря, покормить рыбок и познакомиться с подводными обитателями
Если вы уже насладились пляжами, пришло время приключений! В группе до 9 человек на комфортабельном катамаране вы выйдете в море и в сопровождении инструктора опуститесь на глубину до 12 метров. Ощутите невероятную невесомость глубины, полюбуетесь фактурами дна и покормите с рук ярких рыбок. Погружение подойдет и новичкам, и опытным дайверам.
Морская прогулка. От берега Лермонтово на катамаране мы отправимся к месту погружения — дорога по морю займет около 20-30 минут. Затем участники начнут готовиться к дайвингу, а сопровождающие, которые не планируют погружаться, смогут в это время искупаться в открытом море. Инструктаж и обучение. Перед тем, как опуститься на глубину 12 метров, вы узнаете о главных правилах безопасности под водой и приспособитесь к снаряжению. На всех этапах дайнинга вас будут сопровождать опытные, сертифицированные ассоциацией PADI инструкторы из нашей команды. И наконец, погружение! На полчаса вы сами превратитесь в морского обитателя: рассмотрите ландшафт дна и красивые водоросли, понаблюдаете за косяками цветных рыбок, увидите крабов и причудливые ракушки. И самое главное — это подводный музей! Затонувшие статуи, пушки… В процессе погружения вам предстоит пройти весь подводный парк, чтобы добраться до сундука с сокровищами!
Организационные детали
Погружение доступно для взрослых и детей от 10 лет. Противопоказания: беременность, астма, сердечно-сосудистые заболевания.
С собой нужно взять только купальник, остальное снаряжение мы выдадим на месте
Дополнительно можно организовать фото- и видеосъемку погружения: за 1000 рублей вы получите от 5 видео и 40 фотографий
Погружение проведут сертифицированные ассоциацией PADI инструкторы из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Джубге или Лермонтово
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Джубге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 83 туристов
Добрый день! Мы команда опытных сертифицированных инструкторов со стажем более 6 лет. Наша цель — показать, что зрелищный дайвинг бывает не только заграницей, но и в Джубге и в Лермонтово. С удовольствием откроем для вас подводный мир Черного моря!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Погружение понравилось все классно, инструктор все понятно грамотно объясняет, классный вид и ТД всем рекомендую