ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 17:00

Если вы уже насладились пляжами, пришло время приключений! В группе до 9 человек на комфортабельном катамаране вы выйдете в море и в сопровождении инструктора опуститесь на глубину до 12 метров. Ощутите невероятную невесомость глубины, полюбуетесь фактурами дна и покормите с рук ярких рыбок. Погружение подойдет и новичкам, и опытным дайверам.

Описание экскурсии

Морская прогулка. От берега Лермонтово на катамаране мы отправимся к месту погружения — дорога по морю займет около 20-30 минут. Затем участники начнут готовиться к дайвингу, а сопровождающие, которые не планируют погружаться, смогут в это время искупаться в открытом море.

Инструктаж и обучение. Перед тем, как опуститься на глубину 12 метров, вы узнаете о главных правилах безопасности под водой и приспособитесь к снаряжению. На всех этапах дайнинга вас будут сопровождать опытные, сертифицированные ассоциацией PADI инструкторы из нашей команды.

И наконец, погружение! На полчаса вы сами превратитесь в морского обитателя: рассмотрите ландшафт дна и красивые водоросли, понаблюдаете за косяками цветных рыбок, увидите крабов и причудливые ракушки. И самое главное — это подводный музей! Затонувшие статуи, пушки… В процессе погружения вам предстоит пройти весь подводный парк, чтобы добраться до сундука с сокровищами!

Организационные детали