ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 17:00

Дайвинг в Джубге и Лермонтово

Погрузиться на дно Черного моря, покормить рыбок и познакомиться с подводными обитателями

Если вы уже насладились пляжами, пришло время приключений! В группе до 9 человек на комфортабельном катамаране вы выйдете в море и в сопровождении инструктора опуститесь на глубину до 12 метров.

Ощутите невероятную невесомость глубины, полюбуетесь фактурами дна и покормите с рук ярких рыбок.

Погружение подойдет и новичкам, и опытным дайверам.
Дайвинг в Джубге и Лермонтово
Дайвинг в Джубге и Лермонтово
Дайвинг в Джубге и Лермонтово
Дайвинг в Джубге и Лермонтово
Дайвинг в Джубге и Лермонтово
Дайвинг в Джубге и Лермонтово
Дайвинг в Джубге и Лермонтово
Дайвинг в Джубге и Лермонтово
Дайвинг в Джубге и Лермонтово

Что вас ожидает

Морская прогулка. Из гавани Геленджика на катамаране мы отправимся к месту погружения — дорога по морю займет около 20-30 минут. Затем участники начнут готовиться к дайвингу, а сопровождающие, которые не планируют погружаться, смогут в это время искупаться в открытом море.
Инструктаж и обучение. Перед тем, как опуститься на глубину 12 метров, вы узнаете о главных правилах безопасности под водой и приспособитесь к снаряжению. На всех этапах дайнинга вас будут сопровождать опытные, сертифицированные ассоциацией PADI инструкторы из нашей команды.
И наконец, погружение. На полчаса вы сами превратитесь в морского обитателя: рассмотрите ландшафт дна и красивые водоросли, понаблюдаете за косяками цветных рыбок, увидите крабов и причудливые ракушки. А еще сможете покормить рыбок с рук сосисками.

Организационные детали

  • Погружение доступно для взрослых и детей от 10 лет. Противопоказания: беременность, астма, сердечно-сосудистые заболевания.
  • С собой нужно взять только купальник, остальное снаряжение мы выдадим на месте
  • Дополнительно можно организовать фото- и видеосъемку погружения: за 1000 рублей вы получите от 5 видео и 40 фотографий
  • Погружение проведут сертифицированные ассоциацией PADI инструкторы из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Джубге или Лермонтово
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 17:00

Диана
Диана
Добрый день! Мы команда опытных сертифицированных инструкторов со стажем более трех лет. Наша цель — показать, что зрелищный дайвинг бывает не только заграницей, но и в Геленджике. С удовольствием откроем для вас подводный мир Черного моря!
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