ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00 и 17:00

Что вас ожидает

Морская прогулка. Из гавани Геленджика на катамаране мы отправимся к месту погружения — дорога по морю займет около 20-30 минут. Затем участники начнут готовиться к дайвингу, а сопровождающие, которые не планируют погружаться, смогут в это время искупаться в открытом море.

Инструктаж и обучение. Перед тем, как опуститься на глубину 12 метров, вы узнаете о главных правилах безопасности под водой и приспособитесь к снаряжению. На всех этапах дайнинга вас будут сопровождать опытные, сертифицированные ассоциацией PADI инструкторы из нашей команды.

И наконец, погружение. На полчаса вы сами превратитесь в морского обитателя: рассмотрите ландшафт дна и красивые водоросли, понаблюдаете за косяками цветных рыбок, увидите крабов и причудливые ракушки. А еще сможете покормить рыбок с рук сосисками.

Организационные детали