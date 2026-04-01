Поездка на снегоходах позволит увидеть Камчатку в зимнем убранстве,
Описание тура
Организационные детали
Список снаряжения:
Паспорт и полис ОМС
Тёплые ботинки или сапоги
Резиновые тапочки, сланцы или кроксы
Тёплая зимняя непромокаемая и ветрозащитная куртка
Тёплые зимние штаны, не сковывающие движения
Флиска, худи или толстовка
Футболки
Комплект одежды для отеля
Головной убор, бафф или шарф
Перчатки или варежки
Нижнее бельё
Тёплое термобельё
Носки (хлопковые и тёплые)
Купальный костюм
Туалетные и гигиенические принадлежности
Полотенце (компактное, из микрофибры)
Солнцезащитные очки и крем
Индивидуальная аптечка
Программа тура по дням
Встреча и поездка на Вилючинский перевал
Место встречи — Международный аэропорт «Елизово» имени Витуса Беринга. Встреча организована в заранее согласованное время, после чего запланирован трансфер в отель.
По пути предусмотрена остановка у памятника «ЗНР — Здесь начинается Россия». С площадки открываются впечатляющие виды на вулканы — отличная возможность сделать памятные фотографии.
После размещения в отеле поедем на Вилючинский перевал. С перевала насладимся панорамными видами, при ясной погоде можно увидеть сразу 9 вулканов. Даже в туманный день здесь царит особая атмосфера: сквозь облака проступают силуэты Мутновского и Горелого вулканов.
Снегоходный маршрут к Авачинскому перевалу и термальные источники
После завтрака в отеле поедем к перевалу между вулканами Корякским и Авачинским. Дорога займёт около 2 часов и пройдёт по живописным зимним просторам Камчатки — вдоль заснеженных склонов и по руслу замёрзшей реки. Путешественники разместятся в пассажирских нартах, которые ведут снегоходы.
С Авачинского перевала открываются захватывающие виды на Авачинский вулкан, город Петропавловск-Камчатский и вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, Корякский и Жупановский. После осмотра пейзажей и небольшой фотосессии запланирован привал с горячим чаем. Затем спустимся вниз.
По возвращении группу ожидает обед в тёплом домике. Далее — переезд на базу отдыха «Раздолье Камчатки», где состоится купание в сероводородных ваннах. Минеральные воды оказывают расслабляющее действие и помогают восстановить силы после активного дня.
Вачкажец и термальный бассейн
После завтрака в отеле начинается экскурсия к горному массиву Вачкажец — природному памятнику регионального значения, расположенному примерно в 80 км от Петропавловска-Камчатского.
Переезд на автомобиле до 72 км, затем — пересадка на снегоходы или нарты. Перед выездом проводится краткий инструктаж по технике безопасности.
Маршрут проложен к подножию древнего потухшего вулкана и проходит через Начикинский перевал и озеро Такхолоч. По пути предусмотрено несколько остановок для отдыха и фотографий — виды на горные вершины и снежные долины производят сильное впечатление.
Далее — переезд к горе Летней Поперечной. Здесь запланирована прогулка, фотосессия и ланч на свежем воздухе. После отдыха группа возвращается тем же маршрутом и отправляется на базу отдыха «Начики» для купания в термальном бассейне.
Окончание тура
После завтрака запланирован трансфер в аэропорт. По пути предусмотрена остановка на местном рынке, где можно приобрести знаменитые камчатские деликатесы.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды (2-3-й дни), ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Разрешения на посещение природных парков
- Дополнительная тёплая экипировка и снаряжение
- Посещение бассейна
Что не входит в цену
- Перелёт до Елизово и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии и трансферы вне программы