Персональный джип-тур на Камчатку: вулканы, термы и местные угощения

Прокатиться на снегоходах до Авачинского перевала и искупаться в сероводородных ваннах
Камчатка, встречай! Этот тур откроет панорамы Вилючинского и Авачинского перевалов, где за снежными склонами виднеются силуэты вулканов Мутновский, Горелый, Корякский и Жупановский.

Поездка на снегоходах позволит увидеть Камчатку в зимнем убранстве,
а остановки у горы Летней Поперечной и озера Такхолоч подарят время для отдыха среди тишины гор.

Можно будет восстановить силы в термальных бассейнах и сероводородных ваннах на базах отдыха «Раздолье Камчатки» и «Начики».

Завершит путешествие прогулка по рынку Елизово, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы и увезти частицу этой суровой земли с собой.

Описание тура

Организационные детали

Список снаряжения:
Паспорт и полис ОМС
Тёплые ботинки или сапоги
Резиновые тапочки, сланцы или кроксы
Тёплая зимняя непромокаемая и ветрозащитная куртка
Тёплые зимние штаны, не сковывающие движения
Флиска, худи или толстовка
Футболки
Комплект одежды для отеля
Головной убор, бафф или шарф
Перчатки или варежки
Нижнее бельё
Тёплое термобельё
Носки (хлопковые и тёплые)
Купальный костюм
Туалетные и гигиенические принадлежности
Полотенце (компактное, из микрофибры)
Солнцезащитные очки и крем
Индивидуальная аптечка

Программа тура по дням

1 день

Встреча и поездка на Вилючинский перевал

Место встречи — Международный аэропорт «Елизово» имени Витуса Беринга. Встреча организована в заранее согласованное время, после чего запланирован трансфер в отель.

По пути предусмотрена остановка у памятника «ЗНР — Здесь начинается Россия». С площадки открываются впечатляющие виды на вулканы — отличная возможность сделать памятные фотографии.

После размещения в отеле поедем на Вилючинский перевал. С перевала насладимся панорамными видами, при ясной погоде можно увидеть сразу 9 вулканов. Даже в туманный день здесь царит особая атмосфера: сквозь облака проступают силуэты Мутновского и Горелого вулканов.

2 день

Снегоходный маршрут к Авачинскому перевалу и термальные источники

После завтрака в отеле поедем к перевалу между вулканами Корякским и Авачинским. Дорога займёт около 2 часов и пройдёт по живописным зимним просторам Камчатки — вдоль заснеженных склонов и по руслу замёрзшей реки. Путешественники разместятся в пассажирских нартах, которые ведут снегоходы.

С Авачинского перевала открываются захватывающие виды на Авачинский вулкан, город Петропавловск-Камчатский и вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, Корякский и Жупановский. После осмотра пейзажей и небольшой фотосессии запланирован привал с горячим чаем. Затем спустимся вниз.

По возвращении группу ожидает обед в тёплом домике. Далее — переезд на базу отдыха «Раздолье Камчатки», где состоится купание в сероводородных ваннах. Минеральные воды оказывают расслабляющее действие и помогают восстановить силы после активного дня.

3 день

Вачкажец и термальный бассейн

После завтрака в отеле начинается экскурсия к горному массиву Вачкажец — природному памятнику регионального значения, расположенному примерно в 80 км от Петропавловска-Камчатского.

Переезд на автомобиле до 72 км, затем — пересадка на снегоходы или нарты. Перед выездом проводится краткий инструктаж по технике безопасности.

Маршрут проложен к подножию древнего потухшего вулкана и проходит через Начикинский перевал и озеро Такхолоч. По пути предусмотрено несколько остановок для отдыха и фотографий — виды на горные вершины и снежные долины производят сильное впечатление.

Далее — переезд к горе Летней Поперечной. Здесь запланирована прогулка, фотосессия и ланч на свежем воздухе. После отдыха группа возвращается тем же маршрутом и отправляется на базу отдыха «Начики» для купания в термальном бассейне.

4 день

Окончание тура

После завтрака запланирован трансфер в аэропорт. По пути предусмотрена остановка на местном рынке, где можно приобрести знаменитые камчатские деликатесы.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды (2-3-й дни), ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Разрешения на посещение природных парков
  • Дополнительная тёплая экипировка и снаряжение
  • Посещение бассейна
Что не входит в цену
  • Перелёт до Елизово и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии и трансферы вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт имени Витуса Беринга, 12:00 (возможна встреча в любое согласованное время в течение дня)
Завершение: Аэропорт имени Витуса Беринга, 12:00 (возможно любое время окончания тура по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Елизово
Мы предлагаем индивидуальные и групповые туры по Камчатке зимой и летом. Являемся официальным туроператором. Наши гиды —профессионалы своего дела, всей душой влюбленные в Камчатку!

