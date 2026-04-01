После завтрака в отеле поедем к перевалу между вулканами Корякским и Авачинским. Дорога займёт около 2 часов и пройдёт по живописным зимним просторам Камчатки — вдоль заснеженных склонов и по руслу замёрзшей реки. Путешественники разместятся в пассажирских нартах, которые ведут снегоходы.

С Авачинского перевала открываются захватывающие виды на Авачинский вулкан, город Петропавловск-Камчатский и вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, Корякский и Жупановский. После осмотра пейзажей и небольшой фотосессии запланирован привал с горячим чаем. Затем спустимся вниз.

По возвращении группу ожидает обед в тёплом домике. Далее — переезд на базу отдыха «Раздолье Камчатки», где состоится купание в сероводородных ваннах. Минеральные воды оказывают расслабляющее действие и помогают восстановить силы после активного дня.