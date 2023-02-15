Новогодний портрет Петербурга

Проведите новогодний праздник в прекрасном городе Санкт-Петербурге

5
3 отзыва
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Проведите новогодний праздник в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города!
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Новогодний портрет Петербурга
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Новогодняя ночь
Новогодняя ночь
Создайте себе праздничное настроение самостоятельно или закажите новогоднюю программу в гостинице
По залам Эрмитажа
По залам Эрмитажа
Посетим главный музей Санкт-Петербурга и вдохновимся искусством разных эпох
Новогодние забавы и рождественская ярмарка
Новогодние забавы и рождественская ярмарка
Проведем весело время на Никольских рядах и во «Дворе Гостинки»

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга»

Встреча участников тура в 12:00 на Московском вокзале у памятника Петру 1.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение.

Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.

Заезд. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга»Заезд. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга»Заезд. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга»Заезд. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга»
2 день

Экскурсия по городу. Казанский собор, Эрмитаж. Встреча Нового года

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского проспекта…» с посещением Казанского собора.

Экскурсия расскажет о прошлом и настоящем главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь.

Одним из важнейших декоров Невского проспекта остается полукружие колоннады православного Казанского собора, перед которым установлены памятники полководцам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

Посещение Эрмитажа - одного из величайших музеев мира.

Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов.

Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Посещение общественного пространства под открытым небом «Двор Гостинки», с дегустацией горячего напитка.

В самом сердце города, во внутреннем дворе знаменитого Гостиного двора, располагается замечательное пространство, где в атмосфере добрососедства гости могут попробовать различные кухни мира, поиграть в настольные игры и послушать живую музыку, и всё это в новогоднем убранстве, с яркими огнями.

Мы предлагаем Вам прочувствовать новогоднюю атмосферу этого места, которое так любят петербуржцы.

Закончится этот день посещением Рождественской ярмарки.

Встреча Нового года в ресторане гостиницы (за доп. плату).

Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!

Экскурсия по городу. Казанский собор, Эрмитаж. Встреча Нового годаЭкскурсия по городу. Казанский собор, Эрмитаж. Встреча Нового годаЭкскурсия по городу. Казанский собор, Эрмитаж. Встреча Нового годаЭкскурсия по городу. Казанский собор, Эрмитаж. Встреча Нового года
3 день

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания / пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург»

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За доп. оплату: Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города.

Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец. — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных апартаментов, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее.

И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды.

Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора.

Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.

Здесь мы будем пить горячий глинтвейн и кататься с горки на надувных ватрушках!

Транспорт не предоставляется

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания / пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания / пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания / пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург»Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания / пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург»
4 день

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЗагородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЗагородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЗагородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РАЗМЕЩЕНИЕНа 1 чел. в 2-мест.
номере		Доп.
место		1-мест.
номер		Скидка
на реб.
до 16 лет		Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие		9665966512785450247028604290
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие		104151041514315450299033805070
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол		11350----1505545032504030----
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол		121001225016195450364045506890
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол		109751042515850450351037705330
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол		158301218026555450715071508710
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол		119101281017370450403044207020

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

3 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 3 ночи
  • Питание: 3 завтрака в ресторане гостиницы
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Новогодний банкет в гостинице “Санкт-Петербург”, “Москва”, “Новотель” — 9 500 руб. /чел.
  • Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург»
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 фев 2023
Тур "Путешествие в зимний Петербург". Впечатления самые лучшие.
Спасибо организаторам за быстроту оформления тура, за чёткость, надёжность.
Респект Ольге Фёдоровне: прекрасный человек и, думается, один из лучших гидов Санкт-Петербурга.
Отдельное" Спасибо" администраторам гостиницы на Кирочной: чуткие, внимательные, отзывчивые.
Всё понравилось! Спасибо!!!
А
12 янв 2023
Все прошло отлично, большое спасибо!
Ю
9 янв 2023
Браво, самые хорошие впечатления, интересные гиды, хороший трансфер, иногда на экскурсиях попадались интересные сувенирные магазины, немного не хватало времени, так как все поминутно рассчитано.
Понравилось все!

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