09:45 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).
10:00 Отъезд на туристическом автобусе на Обзорную экскурсию по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу.
Обед, отдых в гостинице.
Трансфер на ж/д вокзал (ориентировочно в 17:30).
Посадка на поезд.
Отправление в Минусинск.
Ужин (ланч-бокс).
Раннее прибытие в Минусинск, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году.
Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.
Отъезд в с. Ермаковское.
Отъезд в природный парк «Ергаки».
Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех.
Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать – паломников.
Прибытие на турбазу.
Размещение.
Обед.
Посещение Визит-центра природного парка.
Экскурсия по экологическим тропам природного парка, прогулка по территории парка.
Отдых.
Ужин.
Освобождение номеров.
Отъезд в Шушенское.
Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».
Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.
Обед.
Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.
Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.
Площадь музея-заповедника – более 16 гектаров.
Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села. Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения.
Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, нумизматика, графика, живопись, орудия земледелия, скотоводства, охотничьего промысла, пчеловодства, рыболовства, ткачества, обработки дерева, кузнечного и сапожного ремесел и др.
Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.
Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно – с конца 80-х годов ХХ столетия.
Выставки из фондов музея экспонируются не только на музейных площадях, но и вывозятся в близлежащие территории.
В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.
В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.
Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС (83 км, в пути 2 часа).
Саяно-Шушенская гидроэлектроста́нция имени П. С. Непорожнего – крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире.
Расположена в посёлке Черемушки (возле города Саяногорск) в Республике Хакасия и является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире.
Арочно-гравитационная плотина высотой 245 метров сдерживает около 30 млрд тонн воды.
Ее длина по гребню — более одного километра!
Зрелище работающей плотины тронет и оставит незабываемый след в Вашей душе.
А фотографии сохранят это событие на всю жизнь!
Майнская ГЭС является контррегулятором Саяно-Шушенской ГЭС, сглаживая колебания уровня воды в Енисее, возникающие при смене режимов работы этой мощной ГЭС.
При ГЭС организовано форелевое хозяйство.
Трансфер в село Сизая.
Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.
Иван Ярыгин – легенда русского спорта.
Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.
Трансфер в Шушенское.
Обед в Новой деревне.
Посещение семейной этно-мастерской «ВОЙЛОК +» в Шушенском.
Знакомство с древним ремеслом изготовления войлока из шерсти домашних овец, частной коллекцией старинных чемоданов и чаепитием у русской печи.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор».
Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Входит в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.
Территория парка расположена на стыке двух природно-климатических зон — лесостепи и тайги и включает уникальные природно-территориальные комплексы Западного Саяна и Минусинской котловины.
Общая площадь парка 39 180 га.
Первый в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами.
Это экстразональные ленточные боры правобережья Енисея, дендрарий с типичными и интродуцированными растениями, альпийские луга и ледниковые озера хребта Борус, музей истории лесного хозяйства, нетронутая тайга, крестьянский шалаш, специально оборудованные места отдыха и многое другое.
На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих.
Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.
В окрестностях Шушенского у В. И. Ленина были особенно любимые места.
Они взяты под охрану государства.
Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перово.
Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника.
Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.
Обед.
Трансфер в Минусинск.
Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.
Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова – старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником.
Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав.
Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.
Особый интерес у присутствующих вызывают экспозиции, связанные с древним миром, рассказывающие о культуре народов, населяющих юг края в прошлые века.
В музее есть уникальные экспонаты.
Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка на поезд до г. Красноярска.
Ужин (ланч-бокс).
Раннее прибытие в Красноярск (ориентировочно в 06:30 – время местное).
Трансфер в гостиницу «Красноярск».
Отдых.
Обед.
Экскурсия в Музей-усадьба В. И. Сурикова.
Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» и других.
Вечерняя культурно-развлекательная программа – посещение театра/филармонии.
Ужин.
08:00 От гостиницы «Красноярск» отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, путь лежит через трассу краевого значения "Енисейский тракт", которая соединяет северные районы Красноярского края.
Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы 345 км.
Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.
Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.
По пути проезжаем с. Казачинское.
Прибытие в Енисейск.
Размещение в гостинице «Енисейская» – 2-х местное.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску.
Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.
Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Экскурсия в Художественный выставочный зал г. Енисейска.
Обед.
Экскурсия в музей «Подворье ямщика» – необычная экспозиция в г. Енисейске, включающая старинные предметы конной упряжки, стремена, бубенцы, колокольчики.
Музей был открыт в 2014 году Евгением Павловым.
Ужин.
Завтрак.
Отправление из Енисейска в г. Красноярск на туристическом автобусе, обед на турбазе «Заимка Рыбная», турбаза расположена на берегу р. Енисей.
Трансфер до гостиницы «Красноярск».
Отдых.
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Тур предполагает проживание:
Доплата за одноместное размещение: Ергаки (1 ночь) – 1400 руб., Шушенское «Новая деревня» (2 ночи) – 5000 руб., в г. Красноярск (3 ночи) – 4000 руб.
Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4000 руб. /чел.
В туре возможно подселение (по запросу).
Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.
В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. На территории работает сувенирный магазин.
До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.
База «Ергаки» располагается на живописной территории природного парка «Ергаки», который находится в Ермаковском районе, Красноярского края.
С 2003 года база отдыха «Ергаки» дарит новые впечатления и позитивные эмоции любителям экстремального отдыха, подбирая индивидуальный подход к каждому отдыхающему.
Красивая и экологически чистая местность, хвойная тайга, великолепные горы с различными перепадами высот, хрустальные ручьи, реки – все это живописный уголок Западного Саяна.
2-х-3-х-4-х местное размещение.
Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х местное.
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.
Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.
В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.