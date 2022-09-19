Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск

Проведи незабываемый отпуск в Красноярском крае

4.4
3 отзыва
Проведи незабываемый отпуск в Красноярском крае! За 11 дней мы увидим главные ТОПовые места: Национальный парк «Красноярские столбы», Енисейск — «отец сибирских городов», Саяно-Шушенская ГЭС, Природный парк Ергаки, Историко-этнографический музей «Шушенское», Музей-пароход «Святитель Николай», Художественный музей имени В. И. Сурикова!
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
Сибирские Жемчужины: Красноярск - Шушенское - Ергаки - Енисейск
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Что вас ожидает 🤩

Природный парк "Ергаки"
Природный парк "Ергаки"
Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков
Лучшие места Красноярского края
Лучшие места Красноярского края
Посетим Красноярскую ГЭС, смотровую площадка над Енисеем "Царь-рыба и знаменитые «Красноярские Столбы»
Енисейск – «музей под открытым небом»
Енисейск – «музей под открытым небом»
Городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Красноярску

09:45 Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).

10:00 Отъезд на туристическом автобусе на Обзорную экскурсию по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед.

Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по КрасноярскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Красноярску
2 день

Национальный парк Красноярские столбы

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».

Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».

В настоящее время его площадь — 47 219 га. Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Возвращение в гостиницу.

Обед, отдых в гостинице.

Трансфер на ж/д вокзал (ориентировочно в 17:30).

Посадка на поезд.

Отправление в Минусинск.

Ужин (ланч-бокс).

Национальный парк Красноярские столбыНациональный парк Красноярские столбыНациональный парк Красноярские столбыНациональный парк Красноярские столбыНациональный парк Красноярские столбы
3 день

Природный парк Ергаки

Раннее прибытие в Минусинск, один из старинных городов Южной Сибири, основан в 1739 году.

Расположен в центре обширной лесостепной Минусинской котловины, окруженной со всех сторон горами.

Отъезд в с. Ермаковское.

Отъезд в природный парк «Ергаки».

Неповторимая, необычная и такая разная – то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех.

Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать – паломников.

Прибытие на турбазу.

Размещение.

Обед.

Посещение Визит-центра природного парка.

Экскурсия по экологическим тропам природного парка, прогулка по территории парка.

Отдых.

Ужин.

Природный парк ЕргакиПриродный парк ЕргакиПриродный парк ЕргакиПриродный парк Ергаки
4 день

Историко-этнографический музей-заповедник Шушенское

Освобождение номеров.

Отъезд в Шушенское.

Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».

Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.

Обед.

Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.

Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.

Площадь музея-заповедника – более 16 гектаров.

Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села. Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.

Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения.

Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, нумизматика, графика, живопись, орудия земледелия, скотоводства, охотничьего промысла, пчеловодства, рыболовства, ткачества, обработки дерева, кузнечного и сапожного ремесел и др.

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.

Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно – с конца 80-х годов ХХ столетия.

Выставки из фондов музея экспонируются не только на музейных площадях, но и вывозятся в близлежащие территории.

В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.

В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.

Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.

Ужин.

Историко-этнографический музей-заповедник ШушенскоеИсторико-этнографический музей-заповедник ШушенскоеИсторико-этнографический музей-заповедник ШушенскоеИсторико-этнографический музей-заповедник ШушенскоеИсторико-этнографический музей-заповедник Шушенское
5 день

Саяно-Шушенская ГЭС. Храм Святой Евдокии Московской и музей Ивана Ярыгина

Завтрак.

Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС (83 км, в пути 2 часа).

Саяно-Шушенская гидроэлектроста́нция имени П. С. Непорожнего – крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 9-я среди действующих гидроэлектростанций в мире.

Расположена в посёлке Черемушки (возле города Саяногорск) в Республике Хакасия и является самой мощной гидростанцией в России и одной из самых мощных в мире.

Арочно-гравитационная плотина высотой 245 метров сдерживает около 30 млрд тонн воды.

Ее длина по гребню — более одного километра!

Зрелище работающей плотины тронет и оставит незабываемый след в Вашей душе.

А фотографии сохранят это событие на всю жизнь!

Майнская ГЭС является контррегулятором Саяно-Шушенской ГЭС, сглаживая колебания уровня воды в Енисее, возникающие при смене режимов работы этой мощной ГЭС.

При ГЭС организовано форелевое хозяйство.

Трансфер в село Сизая.

Посещение храма Святой Евдокии Московской и музея Ивана Ярыгина.

Иван Ярыгин – легенда русского спорта.

Он дважды выигрывал олимпийское золото, побеждал на чемпионатах мира и Европы, и установил вечной рекорд, положив абсолютно всех своих соперников на лопатки на трех самых престижных соревнованиях.

Трансфер в Шушенское.

Обед в Новой деревне.

Посещение семейной этно-мастерской «ВОЙЛОК +» в Шушенском.

Знакомство с древним ремеслом изготовления войлока из шерсти домашних овец, частной коллекцией старинных чемоданов и чаепитием у русской печи.

Ужин.

Саяно-Шушенская ГЭС. Храм Святой Евдокии Московской и музей Ивана ЯрыгинаСаяно-Шушенская ГЭС. Храм Святой Евдокии Московской и музей Ивана ЯрыгинаСаяно-Шушенская ГЭС. Храм Святой Евдокии Московской и музей Ивана Ярыгина
6 день

Национальный парк «Шушенский бор». Минусинский региональный краеведческий музей

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия в национальный парк «Шушенский бор».

Национальный парк находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Входит в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.

Территория парка расположена на стыке двух природно-климатических зон — лесостепи и тайги и включает уникальные природно-территориальные комплексы Западного Саяна и Минусинской котловины.

Общая площадь парка 39 180 га.

Первый в Красноярском крае национальный парк «Шушенский бор» знакомит своих посетителей с уникальными природными и историческими объектами.

Это экстразональные ленточные боры правобережья Енисея, дендрарий с типичными и интродуцированными растениями, альпийские луга и ледниковые озера хребта Борус, музей истории лесного хозяйства, нетронутая тайга, крестьянский шалаш, специально оборудованные места отдыха и многое другое.

На территории парка произрастает более 750 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу РФ, насчитывается более 270 видов птиц, из них 27 занесены в Красную книгу РФ, 4 вида земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих.

Экскурсия в шалаш, в котором отдыхал В. И. Ленин во время охоты.

В окрестностях Шушенского у В. И. Ленина были особенно любимые места.

Они взяты под охрану государства.

Во время охотничьих прогулок Владимир Ильич уходил в сосновый лес, на Журавлиную и Песчаную горки, на озеро Перово.

Посещение визит-центра Саяно-Шушенского заповедника.

Увидите редких диких кошек южной Сибири, находящихся под охраной государства, узнаете интересные факты и истории о системе охраны и изучения снежных барсов, обитающих на территории саянских гор.

Обед.

Трансфер в Минусинск.

Экскурсия в Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова.

Минусинский музей им. Н. М. Мартьянова – старейший музей Сибири, был основан в июне 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904), провизором, ученым-ботаником.

Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав.

Специалисты музея проведут обзорную экскурсию об истории развития населения юга Красноярского края с древнейших времён до наших дней, о флоре и фауне данной территории.

Особый интерес у присутствующих вызывают экспозиции, связанные с древним миром, рассказывающие о культуре народов, населяющих юг края в прошлые века.

В музее есть уникальные экспонаты.

Например, коллекция раковин со дна Индийского океана, подаренная путешественником Потаниным, альбом художника Шишкина, собрание фотонегативов на стекле по Минусинску, Туве, Хакасии.

Трансфер на ж/д вокзал.

Посадка на поезд до г. Красноярска.

Ужин (ланч-бокс).

Национальный парк «Шушенский бор». Минусинский региональный краеведческий музей
7 день

Экскурсия в Музей-усадьба В.И. Сурикова. Вечерняя культурная программа

Раннее прибытие в Красноярск (ориентировочно в 06:30 – время местное).

Трансфер в гостиницу «Красноярск».

Отдых.

Обед.

Экскурсия в Музей-усадьба В. И. Сурикова.

Василий Суриков – русский живописец, автор легендарных полотен «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» и других.

Вечерняя культурно-развлекательная программа – посещение театра/филармонии.

Ужин.

8 день

Обзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музей

08:00 От гостиницы «Красноярск» отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, путь лежит через трассу краевого значения "Енисейский тракт", которая соединяет северные районы Красноярского края.

Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске. Длина трассы 345 км.

Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.

По пути проезжаем с. Казачинское.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» – 2-х местное.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску.

Экскурсия в Енисейский краеведческий музей.

Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музейОбзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музей
9 день

Экскурсия в частный Музей рубанка, Художественный выставочный зал г. Енисейска, музей «Подворье ямщика»

Завтрак.

Экскурсия в частный Музей рубанка.

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Экскурсия в Художественный выставочный зал г. Енисейска.

Обед.

Экскурсия в музей «Подворье ямщика» – необычная экспозиция в г. Енисейске, включающая старинные предметы конной упряжки, стремена, бубенцы, колокольчики.

Музей был открыт в 2014 году Евгением Павловым.

Ужин.

Экскурсия в частный Музей рубанка, Художественный выставочный зал г. Енисейска, музей «Подворье ямщика»
10 день

Енисейск - Красноярск

Завтрак.

Отправление из Енисейска в г. Красноярск на туристическом автобусе, обед на турбазе «Заимка Рыбная», турбаза расположена на берегу р. Енисей.

Трансфер до гостиницы «Красноярск».

Отдых.

Ужин.

11 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Красноярск – гостиница “Красноярск” (3 ночи);
  • Ергаки – база отдыха “Ергаки” (1 ночь);
  • Шушенское – историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» (2 ночи);
  • Енисейск – гостиница "Енисейская" (2 ночи);
  • Ж/д поезд – плацкарт (2 ночи).

Доплата за одноместное размещение: Ергаки (1 ночь) – 1400 руб., Шушенское «Новая деревня» (2 ночи) – 5000 руб., в г. Красноярск (3 ночи) – 4000 руб.

Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4000 руб. /чел.

В туре возможно подселение (по запросу).

Варианты проживания

Красноярск

3 ночи

Трехзвездочный отель «Краснояркс» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.

В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. На территории работает сувенирный магазин.

До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск

База отдыха «Ергаки»

1 ночь

База «Ергаки» располагается на живописной территории природного парка «Ергаки», который находится в Ермаковском районе, Красноярского края.

С 2003 года база отдыха «Ергаки» дарит новые впечатления и позитивные эмоции любителям экстремального отдыха, подбирая индивидуальный подход к каждому отдыхающему.

Красивая и экологически чистая местность, хвойная тайга, великолепные горы с различными перепадами высот, хрустальные ручьи, реки – все это живописный уголок Западного Саяна.

База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»База отдыха «Ергаки»

Гостиница в «Новой деревне» п. Шушенское

2 ночи

2-х-3-х-4-х местное размещение.

Гостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. ШушенскоеГостиница в «Новой деревне» п. Шушенское

Енисейская

2 ночи

Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х местное.

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.

Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.

Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.

В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

Плацкарт

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • 2-х-3-х-4-х местное размещение в гостиницах по программе
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Ж/д билеты (плацкарт) Красноярск – Минусинск – Красноярск
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Страховка
  • Питание не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.
И
4 сен 2022
Была в круизе по Енисею в августе (09.08-18.08)2022. Погода нас радовала: тепло, без дождей и шторма. Очень понравился экскурсовод по Енисейску - Елена, неравнодушный человек, великолепно знающая историю своего города и края. Несмотря на то, что наш круиз начался не из Красноярска (в этом году сильно обмелел Енисей), принимающая сторона организовала поездку на Стрелку (слияние Ангары и Енисея), а затем уху и хариуса на решетке. Единственный минус, не было радиовещания на борту теплохода Александр Матросов - получить информацию о прохождении маршрута можно только от гида, хотелось больше услышать и узнать о поселениях вдоль Енисея и о самой реке, обычаях, быте людей.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
Т
28 авг 2022
Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!
У нас ещё много экскурсий в Енисейске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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