4 день

Историко-этнографический музей-заповедник Шушенское

Освобождение номеров.

Отъезд в Шушенское.

Размещение в гостиничном комплексе «Новая деревня».

Новая деревня – архитектурно-этнографический комплекс музея-заповедника «Шушенское», который предлагает уникальную возможность для посетителей оказаться в сибирской деревне конца 19 века с ее улицами и домами, с ее обычаями и традициями.

Обед.

Экскурсия по Историко-этнографическому музею-заповеднику Шушенское.

Уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки Шушь, недалеко от её впадения в Енисей.

Площадь музея-заповедника – более 16 гектаров.

Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села. Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.

Основной и научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 106 225 единиц хранения.

Он состоит более чем из 30 различных коллекций: мемориальные предметы, книги XIX – начала XX веков, средства передвижения, мебель, одежда, посуда, самовары, музыкальные инструменты, предметы религиозного культа, нумизматика, графика, живопись, орудия земледелия, скотоводства, охотничьего промысла, пчеловодства, рыболовства, ткачества, обработки дерева, кузнечного и сапожного ремесел и др.

Посещение выставок, демонстрация ремесел (ткачество), мастер-класс.

Выставочной работой музей-заповедник «Шушенское» занимается с момента своего создания, наиболее активно – с конца 80-х годов ХХ столетия.

Выставки из фондов музея экспонируются не только на музейных площадях, но и вывозятся в близлежащие территории.

В Шушенской волости Минусинского округа в конце XIX – начале XX столетия было развито свыше тридцати видов ремесел и промыслов.

В экспозиции музея-заповедника представлены широко распространенные ремесла, связанные с обработкой дерева, глины, волокнистых культур, шерсти, и другие.

Одним из главных направлений в работе музея-заповедника сейчас является не только показ, но и возрождение старинных ремесел.

Ужин.