1 день

Красавец Пятигорск и купание в Суворовских термальных источниках

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Прибыть рекомендуем до 14 часов.

Трансфер в отель будет организован под время прибытия рейсов.

14:00 Размещение в бизнес-отеле Маск.

Посадка на все экскурсии будет осуществляться от этого отеля.

14:30 – 20:30 Экскурсия по Пятигорску и купание в Суворовских термальных источниках (6 часов).

Маршрут проходит по старейшей части города, где у вас есть возможность увидеть карстовое явление — озеро внутри горы Машук. Озеро Провал — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска.

Пешеходная прогулка по туфовым склонам Машука охватывает историческую часть города. На горе Горячей с Китайской пагоды открывается необыкновенная панорама центральной части курорта.

Далее вас ждёт символ КавМинВод — скульптура «Орёл», возвышающаяся над Курортным парком Цветник, где разностилевые постройки представляют периоды развития курорта и являются образцами провинциальной архитектуры юга России.

В Центральной питьевой галерее вы сможете попробовать три типа минеральной воды — щелочную, углекислую и сероводородную.

С высоты птичьего полета вам откроется захватывающие дух панорамы не только Пятигорска и великолепных окрестностей гор Бештау, Юца, Джуца, но и с северо-западной части — вы увидите серебряную цепочку заснеженных вершин Большого Кавказского хребта с величественным двуглавым Эльбрусом.

После Пятигорска вы отправитесь к источнику «Живой воды» — Суворовские термальные источники и, как их ещё называют — «ванны Клеопатры».

Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой. Температура минеральной воды в большом бассейне достигает 39 градусов, малом — 37.

Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на источниках особенно красиво с ночной подсветкой термальной воды.

Третий бассейн находится внутри комплекса — в помещении. Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100 м.

Возвращение в отель.

Комплексный ужин в ресторане отеля по программе полупансион.

При желании возможна организация новогоднего банкета (за доплату). Подробнее уточняйте при бронировании.

Маршрут за день: Минеральные Воды — Бизнес-отель Маск — парк Цветник — оздоровительный комплекс Суворовские Термальные источники — Бизнес-отель Маск.