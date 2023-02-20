Присоединиться можно даже с самыми маленькими путешественниками! Дополнительно возможно проведение новогоднего банкета. Подробности уточняйте при бронировании.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Красавец Пятигорск и купание в Суворовских термальных источниках
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод.
Прибыть рекомендуем до 14 часов.
Трансфер в отель будет организован под время прибытия рейсов.
14:00 Размещение в бизнес-отеле Маск.
Посадка на все экскурсии будет осуществляться от этого отеля.
14:30 – 20:30 Экскурсия по Пятигорску и купание в Суворовских термальных источниках (6 часов).
Маршрут проходит по старейшей части города, где у вас есть возможность увидеть карстовое явление — озеро внутри горы Машук. Озеро Провал — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска.
Пешеходная прогулка по туфовым склонам Машука охватывает историческую часть города. На горе Горячей с Китайской пагоды открывается необыкновенная панорама центральной части курорта.
Далее вас ждёт символ КавМинВод — скульптура «Орёл», возвышающаяся над Курортным парком Цветник, где разностилевые постройки представляют периоды развития курорта и являются образцами провинциальной архитектуры юга России.
В Центральной питьевой галерее вы сможете попробовать три типа минеральной воды — щелочную, углекислую и сероводородную.
С высоты птичьего полета вам откроется захватывающие дух панорамы не только Пятигорска и великолепных окрестностей гор Бештау, Юца, Джуца, но и с северо-западной части — вы увидите серебряную цепочку заснеженных вершин Большого Кавказского хребта с величественным двуглавым Эльбрусом.
После Пятигорска вы отправитесь к источнику «Живой воды» — Суворовские термальные источники и, как их ещё называют — «ванны Клеопатры».
Купание в термальных источниках в любое время года наполнит вас целебной силой, подаренной природой. Температура минеральной воды в большом бассейне достигает 39 градусов, малом — 37.
Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на источниках особенно красиво с ночной подсветкой термальной воды.
Третий бассейн находится внутри комплекса — в помещении. Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100 м.
Возвращение в отель.
Комплексный ужин в ресторане отеля по программе полупансион.
При желании возможна организация новогоднего банкета (за доплату). Подробнее уточняйте при бронировании.
Маршрут за день: Минеральные Воды — Бизнес-отель Маск — парк Цветник — оздоровительный комплекс Суворовские Термальные источники — Бизнес-отель Маск.
Эльбрус - «Вся моя земля на ладони». Путешествие к поднебесному краю Земли
Завтрак в отеле с 07:30.
08:00 – 19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия к Эльбрусу (12 часов).
Маршрут проходит по живописному Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарии, вокруг дикие горные хребты, покрытые трещинами и изрезанными ледниками.
Вы увидите самый высокогорный в России город «звездного металла» — Тырныауз и теснину Эль-Журт.
Подниметесь на канатно-кресельной дороге открытого типа на поляну Чегет, где открываются завораживающие виды на Эльбрус, Главный Кавказский хребет, Баксанское ущелье, горное озеро Донгузорункёль и на знаменитый ледник Семёрка.
А с Поляны Азау (нижняя станция горнолыжного курорта Приэльбрусье) вы будете подниматься на величественный Эльбрус. Восточная вершина Эльбруса — 5621 метр, Западная — 5642 метра, расстояние между ними более одного километра, их соединяет перевал Седловина.
После Эльбруса вас ожидает Поляна Нарзанов — место бурлящих источников, насыщенных углекислым газом и железом пробивающихся прямо из-под земли.
Целебный источник «Нарзан» заключен под огромным валуном, круглогодично окрашенным в цвета марсианских пейзажей. Вокруг грозные пики гор, обвитые лазоревой лентой реки Баксан, такая великолепная красота, что просто невозможно остаться равнодушным!
Возвращение в отель.
Комплексный ужин в ресторане отеля по программе полупансион.
Маршрут этого дня: Железноводск — Баксан — Тырнауз — Чегет и поляна Азау — Эльбрус — поляна Нарзанов — Бизнес-отель Маск.
Город Солнца и Нарзана - восхитительный Кисловодск
Завтрак в отеле.
09:00 – 18:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Кисловодску и Замку Коварства и Любви (9 часов).
В этом путешествии вы посетите Курортный парк — крупнейший в Европе, где на 1320 га произрастает 264 вида деревьев и кустарников, привезённых со всех континентов, славящийся памятниками ландшафтного паркового искусства
Вас ждут исторические и природные достопримечательности и знаменитый источник кислой минеральной воды «Нарзан», а также самый притягательный и самый завораживающий уголок в самом сердце Курортного парка — Долина Роз.
Наше путешествие продолжится к удивительному месту недалеко Кисловодска. В живописной долине горной реки Аликоновка, расположилось одно из самых любимых и посещаемых горожанами и туристами мест — Замок Коварства и Любви.
Затем нас ждёт возвращение в отель.
Комплексный ужин в ресторане отеля по программе полупансион.
Маршрут дня: Железноводск — Кисловодск, исторический центр — Курортный парк — Канатная дорога — Долина роз — Замок Коварства и Любви — Бизнес-отель Маск.
Синие горы - Домбай и купание в Термальных источниках Жемчужина Кавказа
Завтрак в отеле.
08:00 – 20:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по долинам рек Кубани, Теберды и Аманауза, через перевал Гумбаши Карачаево-Черкессии (12 часов).
Вы увидите Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский христианские храмы, Мемориал защитников перевалов Кавказа и восхититесь необыкновенной красотой курорта Домбай, который находиться в самом сердце тебердинского заповедника у подножия Главного Кавказского хребта.
Домбайская поляна – один из центров альпинизма, горнолыжного спорта и туризма Северного Кавказа. Над ней возвышается «визитная карточка» курорта — гора Белалакая высотой 3861 метр или Полосатая скала.
Известна достопримечательность тем, что скалы прорезают белые пояса из кварца, ширина которых около 50 метров. Уникальность этого места в том, что 30 млн. лет назад здесь океан Тетис, а горные образования появились благодаря гигантским силам, которые подняли из глубины недр участок земной коры.
По канатной дороге вы поднимитесь на великолепную обзорную площадку Хребет Мусса-Ачитара, откуда вам откроется шикарный вид на вершины и ледники Главного Кавказский хребта, долину Теберды и Гоначхира и могущественный Эльбрус.
После воспетого знаменитыми поэтами Домбая вы отправитесь за бальзамом для тела и души в термальные бассейны оздоровительного комплекса Жемчужина Кавказа в районе г. Черкесск — место для тех, кто приезжает «На воды».
Возвращение в отель.
Комплексный ужин в ресторане отеля по программе полупансион.
Маршрут дня: Железноводск — Кисловодск — Перевал Гумбаши — Карачаевск — Теберда — Домбай Тебердинский заповедник — Домбайская поляна — термальный источник Жемчужина Кавказа Черкесск — Бизнес-отель Маск.
Экскурсия по Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады, Голубое озеро, Верхняя Балкария и термальные источники Аушигер
Завтрак в отеле.
08:00 – 20:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Кабардино-Балкарию (12 часов).
В путешествии вы увидите ущелье, пропасть, скалы и водопады, срывающиеся мощными потоками с отвесных каменных стен.
Чегемское ущелье — уникальное творение природы, где в узком коридоре отвесных скал, уходящих в небо, мчатся неудержимые потоки реки Чегем.
В скалах, на высоте 50 метров над уровнем реки Чегем, вырублена дорога, которая выводит нас к жемчужине ущелья — Чегемским водопадам.
Отправимся в Черекское ущелье, на въезде в который расположено карстовое бездонное Голубое озеро — Нижнее или Черек-Кель. Его глубина до сих пор не определена.
Оно никогда не замерзает, и имеет постоянную температуру воды +9,3°. Воды водоёма насыщены сероводородом, в это озеро не впадает ни одной реки, а вытекает из него за сутки около 70 млн. литров воды.
Из Черекского ущелья дорога ведёт в нагретую солнцем Балкарскую котловину, родину древних Балкарцев. Верхняя Балкария — это колыбель, в которой зародилась культура балкарского народа. Каждый участок ее земли пропитан самобытностью и первозданностью. Горный перевал отделяет Балкарию от Грузии.
Затем вы отправитесь купаться на Аушигерские термальные источники. Аушигер — место, подаренное природой, которое несет в себе красоту и здоровье. Аушигерские термальные источники — уникальное природное явление, ключ здоровья и долголетия, подаренный людям щедрой землей Северного Кавказа.
После чего возвращаемся в отель.
Комплексный ужин в ресторане отеля по программе полупансион.
Маршрут дня: Железноводск — Чегемское ущелье и каскад Чегемских водопадов Кабардино-Балкарии — Голубое озеро — Верхняя Балкария — Аушигерские термальные источники — Бизнес-отель Маск.
Медовые водопады Карачаево-Черкесии и гора Кольцо. Суворовские термальные источники
Завтрак в отеле.
09:00 – 18:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Карачаево-Черкессию (9 часов).
В путешествии вы увидите Медовые водопады, насладитесь видами с Горы Кольцо — памятника природы и места, связанного с пребыванием великого русского поэта М. Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах.
Природный комплекс «Медовые водопады» состоит из пяти водопадов — «Медовый», «Жемчужный», «Секретный», «Змейка», «Чертова Мельница».
Легенды говорят, что когда-то в древности местные скалы облюбовали для своих ульев дикие пчелы, все стены пещер были застроены их сотами и полными меда.
В Чайном домике наши смогут приобрести дары Северного Кавказа — сотни видов варенья, продегустировать чай из горных трав. А также покататься на лошадях знаменитой «карачаевской» породы гости (по желанию) и посетить дом Великана и веревочный парк.
После вновь вы отправитесь купаться в Суворовских термальных источниках.
Возвращение в отель.
Комплексный ужин в ресторане отеля по программе полупансион.
Маршрут дня: Железноводск — Медовые водопады Карачаево-Черкесии — Гора Кольцо — оздоровительный комплекс Суворовские термальные источники — Бизнес-отель Маск.
Жемчужины курорта КавМинВоды - Маленькая Швейцария - Железноводск и целебные воды Ессентуки. Дорога здоровья и Статуя Христа Спасителя
Завтрак в отеле.
09:00 – 16:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Железноводск и посещение монумента Иисуса Христа в Ессентуках (7 часов).
В пешеходной прогулке по южному склону горы Железная, где уютно расположился утопающий в великолепном лесопарке Железноводск, вам предстоит попробовать в питьевых бюветах основной дар курорта — целебные воды Славяновского и Смирновского источников.
Чистый горный воздух Железноводска, прогулка по Курортному лечебному парку и минеральная вода подарят вам энергию и радость! Вы сможете увидеть Лермонтовский источник, с которого началась история курорта, дачу эмира Бухары, Пушкинскую галерею, фонтан и живописную Каскадную лестницу (Аллея каскадов).
После Железноводска вы отправитесь в Ессентуки. Главное достояние Ессентуков — более 20 соляно-щелочных минеральных источников, самые известные из которых носят названия «Ессентуки-4», «Ессентуки-17» и «Ессентуки—20 (Новая)». Их вы сможете попробовать в Курортном лечебном парке.
Вы увидите старейшие Верхние минеральные ванны, Грязелечебницу, построенную из кисловодского доломита для наследника русского престола в 1915г., Цандеровский институт врачебной гимнастики.
В завершении вашего тура в пешеходной прогулке по «дороге Здоровья» вы посетите Храмовый комплекс Петра и Павла и увидите величие самого высокого в России монумента Иисуса Христа Спасителя (высота 22 метра вместе с постаментом) — единственная в мире статуя, созданная православной церковью.
Маршрут дня: Курортный парк Железноводска — Ессентуки: Театральная площадь — Концертный зал имени Ф. Шаляпина — Курортный парк — грязелечебница Н. А. Семашко — источники Ессентуки № 4, 17,20 — дорога здоровья и Статуя Христа Спасителя — Минеральные Воды (трансфер по вылету под рейс в а/порт или ж/д вокзал).
Проживание
Проживание в Бизнес-отеле Маск 4* (номерной фонд 102 номера) - комфортабельные современные номера Стандарты (Double или Twin), Делюкс, Полулюкс, Люкс. В комплексе отеля прекрасный Ресторан европейской и кавказской кухни и Лобби бар, салон красоты и SPA – хамам и массаж, тренажерный зал, детская игровая комната. Через дорогу от отеля в 10 мин. ходьбы находиться парк семейного отдыха «Зеленый квартал» с детской площадкой.
Бизнес-отель Маск расположен среди долины Кавказских гор – Машук и Бештау, в 7 километрах от Пятигорска и в 9 километрах от города Железноводска. В двадцати минутах езды от железнодорожного вокзала и международного аэропорта города Минеральные Воды.
Адрес: г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а.
*Возможно в тур включить питание ужины в ресторане Бизнес-отеле Маск, а также проживание категориях Делюкс, Полулюкс, Люкс по следующим тарифам:
Варианты проживания
Бизнес-отель Маск 4
Тур «КАВКАЗСКИЕ ТЕРМЫ И Горный комплекс» 7 дней/6 ночей
*Стоимость указана за 1-го Гостя
Бизнес-отель "Маск" – описание
Олицетворение тепла и уюта, респектабельный «Маск», объединяет вековые традиции Кавказа и стандарты международной индустрии гостеприимства. Отель идеален для туристов, бизнесменов и путешественников, которые хотят почувствовать себя как дома, находясь вдали от родного очага. Номерной фонд 102 номера в 6-и этажном корпусе с лифтами. Бизнес-отель Маск расположен среди долины Кавказских гор – Машук и Бештау, в 7 километрах от Пятигорска и в 9 километрах от города Железноводска. В двадцати минутах езды от железнодорожного вокзала и международного аэропорта города Минеральные Воды.
Порядок проживания
Заезд: 14:00
Расчетный час: 12:00
График работы службы приема и размещения: круглосуточно
Период работы: круглогодично
Размещение:
2-местный стандарт Double (макс. 2+1 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный стандарт Twin (макс. 2+1 чел., 26 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 1-спальные спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный Делюкс (макс. 2+1 чел., 28-30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный Полулюкс (макс. 2+1 чел., 30 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, фен, халаты, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный 2-комнатный Люкс (макс. 2+2 чел., 58 кв. м, телевизор, кондиционер, душ/ванна, биде, фен, халаты, тапочки, холодильник, сейф, телефон, 2-спальная кровать, чайник, санузел, чайный набор). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - по требованию
Рестораны и бары
лобби-бар, ресторан европейской кухни (до 150 человек)
Красота и СПА
Платно: кабинет маникюра и педикюра, массажный кабинет, парикмахерская, салон красоты, турецкая баня (хаммам)
Спорт
тренажерный зал
Прочие услуги
Wi-Fi. Бесплатно на всей территории отеля, автостоянка охраняемая.
Платно: прачечная (стирка и глажка одежды), прокат автомобилей, химчистка одежды
Конференции
Вместимость зала до 90 человек. Зал оборудован современным мультимедийным оборудованием - проектором и экраном, ноутбуком, микрофоном и принтером, флип-чарт (листы, маркеры, магниты).
Услуги: бизнес-центр, организация банкетов, организация фуршетов, корпоративные ужины, организация торжеств, проведение тренингов, проведение семинаров, проведение круглых столов, организация конференций, организация деловых встреч, конференц-услуги
Примечание
Построен в 2016 г., косметический ремонт производится каждый год
Огороженная территория.
Адрес
Россия, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание с завтраком Бизнес-отель Маск 4* в номере Стандарт 1-го места при 2-х местном размещении. (Стоимость дополнительного размещения детей в номере -30% от стоимости 1-го места, стоимость 1-го местного размещения +50% к стоимости 1-го места при 2-х местном размещении)
- Завтраки в ресторане отеля (за дополнительную плату - комплексные ужины к приезду гостей с экскурсий):
- Экскурсионное обслуживание по программе на м/автобусах (малые группы до 12 чел.)
- Организация трансфера (встреча-проводы): индивидуально под рейс или поезд. (В случае прибытия гостей до 11:00 оговаривается варианты раннего заселения в отель)
- Новогодняя программа 2024г. (Стоимость Новогоднего банкета с программой для 1-го гостя 10 000р, для детей до 12 лет 5000)
- Новогодняя ночь в парке Зеленый квартал (7 мин. ходьбы от отеля Маск 4*). Новогодний банкет с пограммой с потрясающей кухней и идеальным обслуживании в зале торжеств Sky Hall (вместимость до 300 гостей). Оплата и заказ Новогоднего банкета в Sky Hall
- Что не входит
- Билеты в Минеральные Воды и обратно
- Подъём на канатных дорогах, входные билеты за купание в термальных источниках и экологические сборы, катание на лошадях:Суворовские термальные источники — 550 руб. термальные источники Аушигер — 200 руб. термальные источники Жемчужина Кавказа — 500 руб. музей Домик Лермонтова — 200 руб. вход на Медовые водопады — 100 руб. вход в национальный парк Приэльбрусья — 200 руб. катание на лошадях 30 мин. — 300 руб. канатная дорога на Домбае — 1850 руб. канатная дорога на Эльбрус — 2500 руб.
- Суворовские термальные источники — 550 руб.
- Термальные источники Аушигер — 200 руб.
- Термальные источники Жемчужина Кавказа — 500 руб.
- Музей Домик Лермонтова — 200 руб.
- Вход на Медовые водопады — 100 руб.
- Вход в национальный парк Приэльбрусья — 200 руб.
- Катание на лошадях 30 мин. — 300 руб.
- Канатная дорога на Домбае — 1850 руб.
- Канатная дорога на Эльбрус — 2500 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- хотя бы одну тёплую вещь;
- удобную обувь;
- «свои» лекарства;
- фото-, видеоаппаратуру;
- нагрудный кошелёк;
- для посещения термальных купален необходимо взять купальные тапочки и костюм;
- головной убор и крем для защиты от солнца в горные туры;
- желательно иметь при себе мелкие купюры для покупки сувениров и прочих даров северного Кавказа;
- хорошее настроение!
- Будет ли проводиться праздничная программа в новогоднюю ночь?
По желанию, за доплату, возможно проведение новогоднего банкета. Ориентировочная стоимость около 10000 руб.
Подробную информацию о стоимости, месте и времени проведения уточняйте при бронировании.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как предоставляется трансфер в аэропорт или ж/д вокзал?
Трансфер не групповой и предоставляется к прибытию/убытию гостей.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору