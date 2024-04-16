Ессентуки полны удивительных достопримечательностей, в первую очередь это лучшие грязелечебницы и санатории в стране, потрясающие зелёные парки курорта и питьевые галереи с минеральной водой, музеи, церкви, архитектурные и исторические шедевры города
Местные экскурсоводы
Познакомиться с Ессентуками самостоятельно не составит труда, но это не даст вам четкого понимания о городе и его составляющих, к тому же многие завораживающие достопримечательности находятся за пределами города, и исследовать их самостоятельно будет проблематично. Чтобы не забивать голову планированием, рекомендуем отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, а вот какую тут уже выбор за вами, заходите в наш каталог и выбирайте подходящую вам по душе
Поездка на Кавказ не может никого оставить равнодушным. Горы прекрасны и потрясают своим величием в любое время года. Жалко, погода нас не очень радовала, мы надеялись увидеть раннюю весну, цветы и зеленые луга, но был снег с дождем и очень редко выглядывало солнце. Но все равно этот тур подарил нам много впечатлений, и больше положительных. Всего два экскурсионных дня, очень насыщенных. Первый день самый интересный, два удивительных горных ущелья, история Балкарии, горные селенья. Мы познакомились с культурой горцев, и пообщались с самими горцами, современными, увидели их настоящую, по-прежнему непростую жизнь. Много замечательного в республике, как организовано хозяйство, сады и поля. У нас был очень хороший экскурсовод, Наталья Викторовна, эрудит и профессионал. Второй день – курортные города КМВ. Честно говоря, мы много мерзли, но было интересно. Когда тут все в цветах, бьют фонтаны, шумят зеленые кроны парков и скверов, то, конечно, это намного приятней.
Нам повезло с рулеткой, выпали туры, которые собственно и хотели: Эльбрус и Кисловодский комплекс. Погода внесла свои краски, после 20-градусного тепла к нашему приезду выпал снег и продержался в Пятигорске до нашего отъезда, что придало еще больше красоты. На Эльбрусе посчастливилось увидеть солнце, хотя внизу шел снег и было пасмурно. Получили массу адреналина на открытых подъемниках.
Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.
Тур «Кавказская рулетка» понравился. Хорошие эксурсоводы, красивые места, местный колорит. Единственное, на мой взгляд, стоило бы поменять экскурсии местами: сначала Кисловодский комплекс, на второй день - Эльбрус. Связано это с акклиматизацией, мы не смогли в достаточной мере насладиться красотами Эльбруса😢
А все остальное - на высшем уровне🔥
Сейчас в Ессентуках можно забронировать 26 авторских туров от 11 950 ₽ до 75 250 ₽. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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