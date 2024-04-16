Авторские туры в Ессентуках

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Тропами Пятигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тропами Пятигории
г. Минеральные Воды
Сегодня
18 июня
24 сен
8 окт
от 45 500 за человека
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
3 мая
10 мая
7 июня
14 июня
от 15 800 за человека
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
6 янв
от 11 950 за человека
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
г. Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 16 450 за человека
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
5 янв
от 15 200 за человека
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в равновесии. Спа-тур на Кавказе
Ставропольский край, Минеральные Воды
23 мая
27 июня
25 июля
15 авг
от 43 000 за человека
Девичник на водах Кавказа
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Девичник на водах Кавказа
Ставропольский край, Минеральные Воды
Сегодня
28 мая
4 июня
2 июля
от 37 100 за человека
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пьянящий воздух Кавказа. Путешествие в заповедную зону
Ставропольский край, Минеральные Воды
14 мая
18 июня
16 июля
27 авг
39 200 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
г. Минеральные Воды
1 ноя
от 59 500 за человека
Новый год с видом на Эльбрус
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус
г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
30 дек
от 39 700 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв
от 66 800 за человека
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
5 янв
от 14 300 за человека
Новый год на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год на Кавказе
г. Пятигорск
4 янв
от 45 500 за человека
Новый год в Кисловодске
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Кисловодске
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
30 дек
от 53 600 за человека
Новогодние каникулы в Кисловодске
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Кисловодске
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
2 янв
от 48 000 за человека
Это Кавказ! Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Это Кавказ! Зимнее путешествие
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
4 ноя
11 ноя
18 ноя
25 ноя
от 46 050 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
г. Минеральные Воды
9 июня
30 июня
21 июля
18 авг
от 64 950 за человека
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
от 75 250 за человека
Выходные на водах Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на водах Кавказа
Ставропольский край, Минеральные Воды
17 мая
31 мая
6 сен
20 сен
от 28 000 за человека
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
5 янв
от 43 500 за человека
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 3 дня
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 сен
1 окт
14 окт
3 ноя
от 35 000 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
Экскурсионный тур «Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие» на 6 дней
г. Минеральные Воды
20 ноя
4 дек
от 39 550 за человека
Это Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Это Кавказ
Россия, Ставропольский край, Кисловодск
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
от 41 900 за человека
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 13 800 за человека
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
53 400 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Ставропольский край, Минеральные Воды
26 мая
от 57 800 за человека

Что посмотреть в Ессентуках на экскурсиях?

Ессентуки полны удивительных достопримечательностей, в первую очередь это лучшие грязелечебницы и санатории в стране, потрясающие зелёные парки курорта и питьевые галереи с минеральной водой, музеи, церкви, архитектурные и исторические шедевры города

Местные экскурсоводы

Познакомиться с Ессентуками самостоятельно не составит труда, но это не даст вам четкого понимания о городе и его составляющих, к тому же многие завораживающие достопримечательности находятся за пределами города, и исследовать их самостоятельно будет проблематично. Чтобы не забивать голову планированием, рекомендуем отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, а вот какую тут уже выбор за вами, заходите в наш каталог и выбирайте подходящую вам по душе

Последние отзывы на туры

  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Новый год на Кавказе
    Хорошая организация.
    Хорошая организацияХорошая организация
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Новый год на Кавказе
    Очень насыщенный тур на впечатления.
  • А
    Антонина
    27 марта 2024
    Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
    Большое спасибо за организацию) уезжать совсем не хочется☀️ Рамазан, огромное вам спасибо)
  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
    Поездка на Кавказ не может никого оставить равнодушным. Горы прекрасны и потрясают своим величием в любое время года. Жалко, погода нас не очень радовала, мы надеялись увидеть раннюю весну, цветы и зеленые луга, но был снег с дождем и очень редко выглядывало солнце. Но все равно этот тур подарил нам много впечатлений, и больше положительных. Всего два экскурсионных дня, очень насыщенных. Первый день самый интересный, два удивительных горных ущелья, история Балкарии, горные селенья. Мы познакомились с культурой горцев, и пообщались с самими горцами, современными, увидели их настоящую, по-прежнему непростую жизнь. Много замечательного в республике, как организовано хозяйство, сады и поля. У нас был очень хороший экскурсовод, Наталья Викторовна, эрудит и профессионал. Второй день – курортные города КМВ. Честно говоря, мы много мерзли, но было интересно. Когда тут все в цветах, бьют фонтаны, шумят зеленые кроны парков и скверов, то, конечно, это намного приятней.
  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
    К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
  • Г
    Гузель
    21 февраля 2024
    Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
    Нам повезло с рулеткой, выпали туры, которые собственно и хотели: Эльбрус и Кисловодский комплекс. Погода внесла свои краски, после 20-градусного тепла к нашему приезду выпал снег и продержался в Пятигорске до нашего отъезда, что придало еще больше красоты. На Эльбрусе посчастливилось увидеть солнце, хотя внизу шел снег и было пасмурно. Получили массу адреналина на открытых подъемниках.
  • Г
    Гузель
    21 февраля 2024
    Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
    Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.
  • Е
    Евгения
    21 февраля 2024
    Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
    Тур «Кавказская рулетка» понравился. Хорошие эксурсоводы, красивые места, местный колорит. Единственное, на мой взгляд, стоило бы поменять экскурсии местами: сначала Кисловодский комплекс, на второй день - Эльбрус. Связано это с акклиматизацией, мы не смогли в достаточной мере насладиться красотами Эльбруса😢 А все остальное - на высшем уровне🔥
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Тропами Пятигории
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • Л
    Людмила
    24 января 2024
    Новый год на Кавказе
    На КМВ - впервые! Вернемся обязательно!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам

Самые популярные туры в Ессентуках
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Тропами Пятигории
  2. Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
  3. Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
  4. Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
  5. Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Что посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Джилы-су
  2. Эльбрус
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в апреле 2024
Сейчас в Ессентуках можно забронировать 26 авторских туров от 11 950 ₽ до 75 250 ₽. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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