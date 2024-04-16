А Артем Новый год на Кавказе Хорошая организация.

Н Наталья Новый год на Кавказе Очень насыщенный тур на впечатления.

А Антонина Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе Большое спасибо за организацию) уезжать совсем не хочется☀️ Рамазан, огромное вам спасибо)

Н Нечаев Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные Поездка на Кавказ не может никого оставить равнодушным. Горы прекрасны и потрясают своим величием в любое время года. Жалко, погода нас не очень радовала, мы надеялись увидеть раннюю весну, цветы и зеленые луга, но был снег с дождем и очень редко выглядывало солнце. Но все равно этот тур подарил нам много впечатлений, и больше положительных. Всего два экскурсионных дня, очень насыщенных. Первый день самый интересный, два удивительных горных ущелья, история Балкарии, горные селенья. Мы познакомились с культурой горцев, и пообщались с самими горцами, современными, увидели их настоящую, по-прежнему непростую жизнь. Много замечательного в республике, как организовано хозяйство, сады и поля. У нас был очень хороший экскурсовод, Наталья Викторовна, эрудит и профессионал. Второй день – курортные города КМВ. Честно говоря, мы много мерзли, но было интересно. Когда тут все в цветах, бьют фонтаны, шумят зеленые кроны парков и скверов, то, конечно, это намного приятней.

Н Нечаев Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.

Г Гузель Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией Нам повезло с рулеткой, выпали туры, которые собственно и хотели: Эльбрус и Кисловодский комплекс. Погода внесла свои краски, после 20-градусного тепла к нашему приезду выпал снег и продержался в Пятигорске до нашего отъезда, что придало еще больше красоты. На Эльбрусе посчастливилось увидеть солнце, хотя внизу шел снег и было пасмурно. Получили массу адреналина на открытых подъемниках.

Г Гузель Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.

Е Евгения Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные Тур «Кавказская рулетка» понравился. Хорошие эксурсоводы, красивые места, местный колорит. Единственное, на мой взгляд, стоило бы поменять экскурсии местами: сначала Кисловодский комплекс, на второй день - Эльбрус. Связано это с акклиматизацией, мы не смогли в достаточной мере насладиться красотами Эльбруса😢 А все остальное - на высшем уровне🔥

А Алана Тропами Пятигории Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.