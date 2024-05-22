1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
4 янв в 10:00
от 11 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ННечаев13 марта 2024Поездка на Кавказ не может никого оставить равнодушным. Горы прекрасны и потрясают своим величием в любое время года. Жалко, погода
- ВВиктория11 апреля 2023Мы остались очень довольны туром, насыщенная программа. При посещении Верхней Балкарии получили много информации о жизни, истории и быте балкарцев,
- ЮЮлия20 февраля 2023Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают особого внимания! Открытые, добрые,
- ААнастасия12 октября 2022Невероятные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Верхняя Балкария»
Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Верхняя Балкария" можно забронировать 3 тура от 11 950 до 53 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Ессентуках на 2024 год по теме «Верхняя Балкария», 8 ⭐ отзывов, цены от 11950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август