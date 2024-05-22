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нас не очень радовала, мы надеялись увидеть раннюю весну, цветы и зеленые луга, но был снег с дождем и очень редко выглядывало солнце. Но все равно этот тур подарил нам много впечатлений, и больше положительных. Всего два экскурсионных дня, очень насыщенных. Первый день самый интересный, два удивительных горных ущелья, история Балкарии, горные селенья. Мы познакомились с культурой горцев, и пообщались с самими горцами, современными, увидели их настоящую, по-прежнему непростую жизнь. Много замечательного в республике, как организовано хозяйство, сады и поля. У нас был очень хороший экскурсовод, Наталья Викторовна, эрудит и профессионал. Второй день – курортные города КМВ. Честно говоря, мы много мерзли, но было интересно. Когда тут все в цветах, бьют фонтаны, шумят зеленые кроны парков и скверов, то, конечно, это намного приятней.