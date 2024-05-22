Туры по Верхней Балкарии из Ессентуков

Найдено 3 тура в категории «Верхняя Балкария» в Ессентуках, цены от 11 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
4 янв в 10:00
от 11 950 за человека
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Зимняя Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
    Поездка на Кавказ не может никого оставить равнодушным. Горы прекрасны и потрясают своим величием в любое время года. Жалко, погода
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    нас не очень радовала, мы надеялись увидеть раннюю весну, цветы и зеленые луга, но был снег с дождем и очень редко выглядывало солнце. Но все равно этот тур подарил нам много впечатлений, и больше положительных. Всего два экскурсионных дня, очень насыщенных. Первый день самый интересный, два удивительных горных ущелья, история Балкарии, горные селенья. Мы познакомились с культурой горцев, и пообщались с самими горцами, современными, увидели их настоящую, по-прежнему непростую жизнь. Много замечательного в республике, как организовано хозяйство, сады и поля. У нас был очень хороший экскурсовод, Наталья Викторовна, эрудит и профессионал. Второй день – курортные города КМВ. Честно говоря, мы много мерзли, но было интересно. Когда тут все в цветах, бьют фонтаны, шумят зеленые кроны парков и скверов, то, конечно, это намного приятней.

  • В
    Виктория
    11 апреля 2023
    Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
    Мы остались очень довольны туром, насыщенная программа. При посещении Верхней Балкарии получили много информации о жизни, истории и быте балкарцев,
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    прикоснулись к истории этого народа. А купание в термальных источниках надолго останется в памяти. Во второй день посетили Кисловодск, насладились красотой парка, его масштабами.

  • Ю
    Юлия
    20 февраля 2023
    Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
    Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают особого внимания! Открытые, добрые,
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    интеллигентные, очень много интересного рассказывают в поездках, каждая история идёт от души, с любовью к своему краю! Заботливые внимательные - выкладываются полностью! Отель очень хороший, чисто, комфортно, красиво, приятный запах в холлах и в комнате! Работники отеля все высокого уровня! В ресторане всё блюда вкусные, разнообразные, завтрак с большим ассортиментом блюд, на любой вкус! В ресторане на завтраках потрясающая живая музыка! Советую взять с собой томик Лермонтова или скачать аудио-книгу для полного погружения в атмосферу Кавказа. Дома пересмотрела Герой нашего времени и увидела много теперь знакомых и не мест. Спасибо за волшебную сказку!!!

    Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживаютТур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживаютТур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают
  • А
    Анастасия
    12 октября 2022
    Верхняя Балкария и регион КМВ. Тур на выходные
    Невероятные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Верхняя Балкария»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Верхняя Балкария" можно забронировать 3 тура от 11 950 до 53 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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