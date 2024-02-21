Но какими? Об этом вы узнаете прямо накануне отъезда! Эльбрус, Верхняя Балкария, Чечня или Домбай, знакомство с достопримечательностями Кисловодска или сразу всеми городами КавМинВод — присоединяйтесь к акции «Кавказская рулетка» и отправляйтесь в полное загадок путешествие по Кавказу!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятница. Заезд
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне Нарзанов (30 мин) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Вариант II
Экскурсия в «Домбай» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак за доп. плату.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
- Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время, фото, обед за доп. плату.
Возвращение в отель в 20:00.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Переезд в Черекское ущелье 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Вариант IV
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:30.
По программе экскурсии:
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте, завтрак за доп. плату.
Ужин за доп. плату.
Возвращение в отель около 22:00.
Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"
Вариант I
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до экскурсии.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату.
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Вариант II
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до экскурсии.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
С питанием
Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
|семейный 3-х местный
|семейный 4-х местный
|доп. место
26000
18450
28500
19700
21600
18950
16900
15450
Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
19450
15750
20700
16050
20600
17100
20650
18300
14450
Наутилус
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
полулюкс
3-х местный
полулюкс
4-х местный
19600
15800
22100
17050
16450
16050
без питания
Маск
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
Деклюкс
1-но местный
Делюкс
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
доп.
место
23850
16300
25100
16950
27600
18200
13300
Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
мсто
23850
16300
26350
17550
19450
16800
14750
13300
Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
|семейный 3-х местный
|семейный 4-х местный
доп. место
18050
14350
19350
14700
19200
15750
19250
16950
13050
Наутилус
стандарт
1-но место
стандарт
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
полулюкс
3-х местный
полулюкс
4-х местный
18300
14550
20850
15800
15200
14800
Пятигорск
|станд singl 1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
|джуниор 2-х местный
16300
20850
14800
23350
16050
Южная
|станд singl 1-но местный
стандарт
1-но местный
|стандарт 2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
доп. место
16050
18800
13800
21350
15050
11550
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Отель «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами. В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками. Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем. Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Пятигорск»
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун) 3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун)
- 3 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Трансфер до места размещения и до аэропорта/ ж/д
- Питание, при выборе тарифа без питания и не указанное в программе
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. /чел
- Подъем на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
- Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У.М. и станция "Мир" высота 3500 М.Н.У.М. Подъем на станцию "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 800 руб. /чел
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел. при оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
- На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
- На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
- На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел
- При оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
- Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб. /чел
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод (с детей до 18 лет курортный сбор не взимается) - 100 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.
Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
- Гостиница «БЕШТАУ» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
- Гостиница «МАСК» — посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
- Гостиница «МАШУК» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «НАУТИЛУС» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
- Гостиница «ПЯТИГОРСК» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «ЮЖНАЯ» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Турист должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после тура:
- Доп. Сутки + без питания:
Доп. сутки без питания:
Маск
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
Делюкс
1-но местный
Делюкс
2-х местный
полулюкс
1-но местный
полулюкс
2-х местный
доп.
место
6 000
3 000
6 500
3 250
7 500
3 750
1 800
|Бештау
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
1-но местный
комфорт
2-х местный
люкс
2-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
6 000
3 000
7 000
3 500
4 250
3 200
2 400
1 800
|Машук
эконом
1-но местный
эконом
2-х местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
комфорт
2-х местный
комфорт
3-х местный
семейный
3-х местный
семейный
4-х местный
доп.
место
3 700
2 250
4 200
2 350
4 150
2 800
3 700
2 750
1 700
|Пятигорск
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
3 000
4 800
2 400
5 800
2 900
|Южная
стандарт singl
1-но местный
стандарт
1-но местный
стандарт
2-х местный
джуниор
1-но местный
джуниор
2-х местный
доп.
место
2 900
4 000
2 000
5 000
2 500
1 000
Как организовано питание (в тарифе с питанием)?
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
В Машук ужины по меню, выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).
Внимание! В гостинице "Наутилус" изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет — 5%.