Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией

Групповой тур в Ессентуках
5
3 отзыва
Настоящий тур-сюрприз, в котором вы за выходные познакомитесь с самыми знаковыми локациями Кавказа.

Но какими? Об этом вы узнаете прямо накануне отъезда! Эльбрус, Верхняя Балкария, Чечня или Домбай, знакомство с достопримечательностями Кисловодска или сразу всеми городами КавМинВод — присоединяйтесь к акции «Кавказская рулетка» и отправляйтесь в полное загадок путешествие по Кавказу!
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Загадка перед выездом
Загадка перед выездом
Трудно выбрать самую интересную экскурсию на Кавказ? Предоставьте выбор счастливому случаю
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам
Увлекательные выходные
Увлекательные выходные
Совершим интереснейшее путешествие за выходные: подъем на канатке, курортные города и восхитительная природа

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Заезд

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если предусмотрен).

Пятница. ЗаездПятница. ЗаездПятница. ЗаездПятница. Заезд
2 день

Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне Нарзанов (30 мин) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрен).

Вариант II

Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

  • Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото, обед за доп. плату.

Возвращение в отель в 20:00.

Ужин в отеле (если предусмотрен).

Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Переезд в Черекское ущелье 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрен).

Вариант IV

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:30.

По программе экскурсии:

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте, завтрак за доп. плату.

Ужин за доп. плату.

Возвращение в отель около 22:00.

Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"
3 день

Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"

Вариант I

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до экскурсии.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату.

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Вариант II

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до экскурсии.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

С питанием

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный 3-х местныйсемейный 4-х местный доп. место

26000

18450

28500

19700

21600

18950

16900

15450

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

19450

15750

20700

16050

20600

17100

20650

18300

14450

Наутилус

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

полулюкс

3-х местный

полулюкс

4-х местный

19600

15800

22100

17050

16450

16050

без питания

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Деклюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

23850

16300

25100

16950

27600

18200

13300

Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

мсто

23850

16300

26350

17550

19450

16800

14750

13300

Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный 3-х местныйсемейный 4-х местный

доп. место

18050

14350

19350

14700

19200

15750

19250

16950

13050

Наутилус

стандарт

1-но место

стандарт

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

полулюкс

3-х местный

полулюкс

4-х местный

18300

14550

20850

15800

15200

14800

Пятигорск

станд singl 1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор 2-х местный

16300

20850

14800

23350

16050

Южная

станд singl 1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт 2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп. место

16050

18800

13800

21350

15050

11550

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Маск»

2 ночи

Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.

Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»Отель «Маск»

Отель «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами. В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками. Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем. Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Отель «Южная»Отель «Южная»Отель «Южная»Отель «Южная»Отель «Южная»

Отель «Пятигорск»

2 ночи

Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.

Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.

На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.

Отель «Пятигорск»Отель «Пятигорск»Отель «Пятигорск»Отель «Пятигорск»Отель «Пятигорск»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун) 3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун)
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Трансфер до места размещения и до аэропорта/ ж/д
  • Питание, при выборе тарифа без питания и не указанное в программе
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. /чел
  • Подъем на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У.М. и станция "Мир" высота 3500 М.Н.У.М. Подъем на станцию "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 800 руб. /чел
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел. на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел. при оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
  • На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
  • На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб. /чел
  • На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб. /чел
  • При оплате сразу 3 уровней - 2 000 руб. /чел
  • Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб. /чел
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод (с детей до 18 лет курортный сбор не взимается) - 100 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.

  • Гостиница «БЕШТАУ» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
  • Гостиница «МАСК» — посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
  • Гостиница «МАШУК» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «НАУТИЛУС» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
  • Гостиница «ПЯТИГОРСК» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «ЮЖНАЯ» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Турист должен:

  • явиться к месту сбора группы в назначенное время;
  • иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
  • иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
  • соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
  • уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.

У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.

У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице за 1 человека, для заездов до/после тура:

  • Доп. Сутки + без питания:

Доп. сутки без питания:

Маск

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

Делюкс

1-но местный

Делюкс

2-х местный

полулюкс

1-но местный

полулюкс

2-х местный

доп.

место

6 000

3 000

6 500

3 250

7 500

3 750

1 800
Бештау

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

1-но местный

комфорт

2-х местный

люкс

2-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

6 000

3 000

7 000

3 500

4 250

3 200

2 400

1 800
Машук

эконом

1-но местный

эконом

2-х местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

комфорт

2-х местный

комфорт

3-х местный

семейный

3-х местный

семейный

4-х местный

доп.

место

3 700

2 250

4 200

2 350

4 150

2 800

3 700

2 750

1 700
Пятигорск

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

3 000

4 800

2 400

5 800

2 900
Южная

стандарт singl

1-но местный

стандарт

1-но местный

стандарт

2-х местный

джуниор

1-но местный

джуниор

2-х местный

доп.

место

2 900

4 000

2 000

5 000

2 500

1 000
Как организовано питание (в тарифе с питанием)?

Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.

В Машук ужины по меню, выбираете на месте.

В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).

Внимание! В гостинице "Наутилус" изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет — 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
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Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
21 фев 2024
Нам повезло с рулеткой, выпали туры, которые собственно и хотели: Эльбрус и Кисловодский комплекс. Погода внесла свои краски, после 20-градусного тепла к нашему приезду выпал снег и продержался в Пятигорске до нашего отъезда, что придало еще больше красоты. На Эльбрусе посчастливилось увидеть солнце, хотя внизу шел снег и было пасмурно. Получили массу адреналина на открытых подъемниках.
Н
13 мар 2024
К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
Г
21 фев 2024
Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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