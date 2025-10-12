Уникальная экскурсия по Евпатории предлагает погружение в атмосферу купеческого города.
Гости узнают о развитии Евпатории как процветающего порта, где купцы строили доходные дома и гостиницы. Архитектурное наследие модерна раскрывает истории владельцев
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура модерна
- 🛳️ История процветающего порта
- 🏠 Жизнь купеческих семей
- 🌊 Прогулка по набережной
- 📜 Атмосфера старинного города
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Набережная Евпатории
- Консульства Греции, Франции, Англии и Турции
- Старинные дома и усадьбы
Описание экскурсии
Приглашаю вас на уникальную экскурсию по старинной Евпатории — городу, где время словно застыло в изящных фасадах модерна, где каждый уголок дышит историей купеческих семей, торговых сделок и мечтаний о будущем. Отправляйтесь со мной в путешествие по «заповеднику модерна», где вы не только узнаете о прошлом, но и почувствуете себя частью этой удивительной эпохи!
Погружение в купеческую Евпаторию
Мы начнём наше путешествие с рассказа о купцах — настоящей движущей силе развития города. Именно они превратили Евпаторию в процветающий порт, возводили первые доходные дома, гостиницы и магазины, стремясь сделать город магнитом для туристов и коммерсантов. Вы узнаете, как весной здесь заключались торговые сделки, а осенью купцы возвращались, чтобы тратить заработанное, и как пуд соли мог сделать человека миллионером в условиях дефицита.
Архитектурное наследие модерна
Евпатория по праву называется «заповедником модерна». На экскурсии вы увидите старинные дома, усадьбы и узнаете истории их владельцев. Мы пройдёмся по улочкам, где каждый дом рассказывает свою историю: от роскошных особняков купеческих семей до уютных дач, построенных для летнего отдыха. Вы узнаете, как архитектура модерна отражала дух эпохи и амбиции города.
Набережная и эпоха консульств
После Крымской войны Евпатория пережила настоящий расцвет. Мы прогуляемся вдоль знаменитой набережной, где располагались консульства Греции, Франции, Англии и Турции. Вы узнаете, как их присутствие способствовало строительству первых гостиниц и развитию инфраструктуры города. Мы расскажем, как море, бывало, «не выпускало» жителей после сильных штормов, заставляя их пережидать непогоду в своих домах.
Жизнь и мечты купеческих семей
Представьте, как купеческие дочери в лучших нарядах прогуливались вдоль консульств, мечтая о выгодном замужестве. Покажу вам места, где разворачивались эти сцены, и расскажу о быте, амбициях и традициях того времени. Вы даже узнаете, как можно было дозваться мэра, просто покричав под балконом городской управы! Спокойная атмосфера «другой Евпатории»В отличие от шумного и многолюдного «Малого Иерусалима», эта часть города сохранила свою умиротворённую атмосферу. Здесь нет толп туристов — только вы, история и дух старинной Евпатории. Это идеальное место, чтобы вспомнить историю не только города, но и, возможно, вашей собственной семьи.
Экскурсию можно заказать на удобное для вас время. Заказ за сутки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Тучина, д. 2
Завершение: Евпатория, площадь Моряков, 1Ф
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно заказать на удобное для вас время. Заказ за сутки.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
12 окт 2025
Выбрали экскурсию Деньги, город и купцы, т. к. любим изучать жизнь города, его атмосферу, улочки, и судьбы горожан, внесших вклад в развитие и историю. Ольга прекрасно владеет материалом, с любовью
К
Кристина
6 окт 2025
О
Оксана
23 авг 2025
Огромная благодарность Ольге за экскурсию! Мы спрашиваю экскурсии, но все предлагают одно -старый город, храмы, чебуреки. А нашей семье интересна история, архитектура, истории семей и людей. И все это мы