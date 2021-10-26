Экскурсии Евпатории

Все экскурсии в Евпатории

Доступно 61 экскурсия 🚌 в Евпатории на 2021 год, 784 ⭐ отзыва, цены от 300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Первое свидание с Евпаторией + фото с проекцией герба города в подарок
4.7
10
500
за 1 чел.
Первое свидание с Евпаторией + фото с проекцией герба города в подарок
Для знакомства со Старым городом эта экскурсия подойдет идеально, ведь мы с вами прогуляемся по...
Ежедневно в 20:00
Морская прогулка вдоль мыса Тарханкут и отдых на «Крымских Мальдивах»
4.8
24
11ч
1 300
за 1 чел.
Морская прогулка вдоль мыса Тарханкут и отдых на «Крымских Мальдивах»
Белый мягкий песок, лазурно-бирюзовая вода, отвесные скалы, чистейший степной воздух, вдыхая который...
Ежедневно в 7:45
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Индивидуальная экскурсия
4.9
171
3 970
за 1-7 чел.
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Разобраться в истории города и погрузиться в атмосферу этнических кварталов Малого Иерусалима
Прогулка по вечерней Евпатории
4.9
16
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Прогулка по вечерней Евпатории
Согласно расписанию в календаре
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
5
27
1 300
за 1 чел.
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Проникнуть в тайны космоса и увидеть туманности, галактики и созвездия через мощный телескоп
ежедневно в 20:00
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории
Индивидуальная экскурсия
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия: прогулка по Старой и Новой Евпатории
Вы можете выбрать любое удобное время
Прогулка по вечерней Евпатории
4.9
60
1ч 30м
1500
975
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по вечерней Евпатории
Пройти по Старому городу, услышать о храмах разных религий и получить красочные видео с дрона
ежедневно в 15:30
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории
Индивидуальная экскурсия
5
4
4 000
за 1-6 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Евпатории
По договоренности
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Индивидуальная экскурсия
5
78
1ч 30м
5200
2 600
за 1-10 чел.
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Исследовать местные святыни, узнать тайны Евпатории и получить яркие видео с дрона
Караимский тур по Евпатории
Индивидуальный тур
3 700
за 1-5 чел.
Караимский тур по Евпатории
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Узнать Евпаторию за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
5
136
5 200
за 1-7 чел.
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать и понять Евпаторию, научиться ориентироваться в ее архитектуре и культуре, кухне и традициях
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-7 чел.
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Приглашаю Вас в насыщенное путешествие по исторической части прекрасной Евпатории и новому городу
Согласно расписанию в календаре
Новый взгляд на Евпаторию
5
30
500
450
за 1 чел.
Часто заказывают
Новый взгляд на Евпаторию
Необычная обзорная экскурсия с визуализацией фото- и видеоматериалов на стены Старого города
ежедневно в 17:30
Поездка в парк львов «Тайган»
5
2
1 200
за 1 чел.
Поездка в парк львов «Тайган»
Хотите побывать в уникальном сафари-парке, подобных которому нет в Европе
Ежедневно в 7:55
Путешествие по западному Крыму
Индивидуальная экскурсия
5
35
7 200
за 1-6 чел.
Путешествие по западному Крыму
Впечатлиться пейзажами полуострова Тарханкут, побывать на раскопках и собрать коллекцию пляжей
Тур в Свято-Троицкий монастырь
800
за 1 чел.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Мы предлагаем вам посетить знаменитый Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя
По пятницам в 13:15
Старая и Новая Евпатория за час
Индивидуальная экскурсия
5
12
3990
2 394
за 1-7 чел.
Старая и Новая Евпатория за час
Получить общее представление об исторических, архитектурных и религиозных символах города
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
800
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
Виноделие в Крыму имеет богатую историю
По четвергам в 13:15
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
5
6
30м
400
за 1 чел.
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Узнать об иконописи, искусстве колокольного звона и непростой судьбе старинной святыни
ежедневно в 15:30
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
5
3
2ч 30м
450
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по необыкновенному городу с богатой историей -...
Ежедневно в 10:00
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Погулять по Старому городу, увидеть храмы разных религий и узнать их историю
История Евпатории
8 500
за 1 чел.
История Евпатории
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Евпатории
Каждый день в 10:00 и 16:00
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Индивидуальная экскурсия
4.8
15
3 070
за 1-10 чел.
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Посетить самые важные крымско-татарские места Евпатории и представить ханский период в ярких штрихах
Видеосессия с дроном
Индивидуальная экскурсия
15м
1 000
за 1-50 чел.
Видеосессия с дроном
Многим так хочется оставить что-то на память об отдыхе в сказочной Евпатории! А Вашим подписчикам в...
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Евпатории»

  • Отзыв на: Узнать Евпаторию за 2 часа
    A
    Artem
    26 октября 2021
    5
    Великолепная прогулка получилась и очень познавательная. У Ольги энциклопедические познания о Крыме и не только. 2 часа пролетели незаметно, удалось прогуляться по не самым туристическим местам, даже заглянуть в синагогу, услышать истории о жизни знатных исторических и современных жителей города. Супер, спасибо!
  • Отзыв на: Евпатория — от Средневековья до XX века
    Т
    Татьяна
    26 октября 2021
    5
    Хочется от души сказать огромное спасибо Оксане за чудесное знакомство с Евпаторией. Нам не помешал дождь и холодный ветер слушать рассказ о истории города, гулять по его старинным улочкам и площадям. Подкупало доброжелательное отношение, желание рассказать как можно больше интересных фактов о любимом городе, чёткая и грамотная речь. Все это говорит о высоком профессионализме Оксаны, за что мы ей очень благодарны. Группа экскурсоводов из Пятигорска.
  • Отзыв на: Путешествие по западному Крыму
    Т
    Татьяна
    26 октября 2021
    5
    Давно мы не получали такого удовольствия, как на экскурсии к западному побережью Крыма. Не смотря на погоду, ветренную и холодную, Сергей смог нас так увлечь своим рассказом и показом удивительных мест, что мы не заметили, как прошёл большой экскурсионный день. Мы коллеги Сергея из Пятигорска, имеющие большой опыт работы, можем со знанием дела оценить его высокий профессионализм. От души благодарим Сергея и желаем ему удачи и благодарных слушателей.
  • Отзыв на: Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
    К
    Ксения
    26 октября 2021
    5
    Благодарю гида за интересную и познавательную экскурсию. Олег - человек, увлеченный своим делом и заражает своим энтузиазмом экскурсантов. Мы увидели "как на ладони" Юпитер, Сатурн, Луну, множество звезд и созвездий. Изучили все стадии существования звезд - от рождения до распада. Огромный телескоп (и его дополнения: прибор ночного видения, благодаря которому можно четче и ярче видеть звезды, водородный фильтр, который позволяет увидеть свечение водорода в туманностях) производят сильное впечатление (в том числе своей стоимостью)))) Отдельная благодарность Олегу за доставку до дома после экскурсии! Всех благ и дальнейшего технического апгрейда экскурсии. Очень рекомендую тепло одеваться (по зимнему), т. к. вечерами осенью холодно и три часа экскурсии проходят на улице, с минимумом движения.
  • Отзыв на: Старая и Новая Евпатория за час
    И
    Ирина
    23 октября 2021
    5
    Гид опоздал, ещё по телефону требовал доплаты за автомобильную часть экскурсии, в результате вместо 2000 тысяч пришлось заплатить 3000,
  • Отзыв на: Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
    Н
    Наталья
    21 октября 2021
    5
    Всё очень понравилось!
  • Отзыв на: Евпатория — от Средневековья до XX века
    В
    Владимир
    20 октября 2021
    5
    Все четко и по порядку, очень и очень было интересно, время пролетело просто незаметно. .
  • Отзыв на: Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
    О
    Олег
    20 октября 2021
    5
    Побывали с супругой на ночной экскурсии под звёздным небом Крыма 19октября 2021г. с профессионально увлечённо человеком. Зовут его Олег. Его рассказ об астрономии настолько впечатлил, что по приезде домой не могли уснуть. Перед глазами были картинки, увиденные в телескоп!!! Плутон, Сатурн, Полярная Звезда оказались на расстоянии вытянутой руки. Рассказ Олега заворажиал, узнали стооолько нового и интересного о загадочном и манящем мире звёзд! Даже холодноватая ночь не помешала нам погрузиться в это волшебство. Оооочень интересно было, хотелось слушать и слушать Олега. А вид Луны, туманность Андромеды, мерцание россыпи созведий вообще зрелище неописуемое! Спасибо большое, что мы встретили ваш сайт и такого замечательного "звездочёта "!!!
  • Отзыв на: Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
    Е
    Елена
    20 октября 2021
    5
    Экскурсия понравилась. Гид знает историю на отлично. Информацию только даёт очень быстро. Не все в нашей группе готовы были воспринимать информацию с такой скоростью. Для молодёжи мне кажется идеально. И всякие модные гаджеты использует в экскурсии и не грузит лишним. Очень позитивный.
  • Отзыв на: Новый взгляд на Евпаторию
    М
    Маргарита
    20 октября 2021
    5
    Уже не сколько раз отдыхала в Евпатории, но на полноценную экскурсию решилась впервые. И мне очень понравилось: и видео посмотрела, и по городу погуляла, и группа хорошая подобралась. Рекомендую, елси хотите приятно провести время, прогуливаясь по вечернему городу и одновременно слушая занятные истории в оригинальной подаче гида)
🇷🇺