Отзыв на: Узнать Евпаторию за 2 часа A Artem 5 Великолепная прогулка получилась и очень познавательная. У Ольги энциклопедические познания о Крыме и не только. 2 часа пролетели незаметно, удалось прогуляться по не самым туристическим местам, даже заглянуть в синагогу, услышать истории о жизни знатных исторических и современных жителей города. Супер, спасибо!

Отзыв на: Евпатория — от Средневековья до XX века Т Татьяна 5 Хочется от души сказать огромное спасибо Оксане за чудесное знакомство с Евпаторией. Нам не помешал дождь и холодный ветер слушать рассказ о истории города, гулять по его старинным улочкам и площадям. Подкупало доброжелательное отношение, желание рассказать как можно больше интересных фактов о любимом городе, чёткая и грамотная речь. Все это говорит о высоком профессионализме Оксаны, за что мы ей очень благодарны. Группа экскурсоводов из Пятигорска.

Отзыв на: Путешествие по западному Крыму Т Татьяна 5 Давно мы не получали такого удовольствия, как на экскурсии к западному побережью Крыма. Не смотря на погоду, ветренную и холодную, Сергей смог нас так увлечь своим рассказом и показом удивительных мест, что мы не заметили, как прошёл большой экскурсионный день. Мы коллеги Сергея из Пятигорска, имеющие большой опыт работы, можем со знанием дела оценить его высокий профессионализм. От души благодарим Сергея и желаем ему удачи и благодарных слушателей.

Отзыв на: Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом» К Ксения 5 Благодарю гида за интересную и познавательную экскурсию. Олег - человек, увлеченный своим делом и заражает своим энтузиазмом экскурсантов. Мы увидели "как на ладони" Юпитер, Сатурн, Луну, множество звезд и созвездий. Изучили все стадии существования звезд - от рождения до распада. Огромный телескоп (и его дополнения: прибор ночного видения, благодаря которому можно четче и ярче видеть звезды, водородный фильтр, который позволяет увидеть свечение водорода в туманностях) производят сильное впечатление (в том числе своей стоимостью)))) Отдельная благодарность Олегу за доставку до дома после экскурсии! Всех благ и дальнейшего технического апгрейда экскурсии. Очень рекомендую тепло одеваться (по зимнему), т. к. вечерами осенью холодно и три часа экскурсии проходят на улице, с минимумом движения.

Отзыв на: Старая и Новая Евпатория за час И Ирина 5 Гид опоздал, ещё по телефону требовал доплаты за автомобильную часть экскурсии, в результате вместо 2000 тысяч пришлось заплатить 3000,

Отзыв на: Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников Н Наталья 5 Всё очень понравилось!

Отзыв на: Евпатория — от Средневековья до XX века В Владимир 5 Все четко и по порядку, очень и очень было интересно, время пролетело просто незаметно. .

Отзыв на: Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом» О Олег 5 Побывали с супругой на ночной экскурсии под звёздным небом Крыма 19октября 2021г. с профессионально увлечённо человеком. Зовут его Олег. Его рассказ об астрономии настолько впечатлил, что по приезде домой не могли уснуть. Перед глазами были картинки, увиденные в телескоп!!! Плутон, Сатурн, Полярная Звезда оказались на расстоянии вытянутой руки. Рассказ Олега заворажиал, узнали стооолько нового и интересного о загадочном и манящем мире звёзд! Даже холодноватая ночь не помешала нам погрузиться в это волшебство. Оооочень интересно было, хотелось слушать и слушать Олега. А вид Луны, туманность Андромеды, мерцание россыпи созведий вообще зрелище неописуемое! Спасибо большое, что мы встретили ваш сайт и такого замечательного "звездочёта "!!!

Отзыв на: Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников Е Елена 5 Экскурсия понравилась. Гид знает историю на отлично. Информацию только даёт очень быстро. Не все в нашей группе готовы были воспринимать информацию с такой скоростью. Для молодёжи мне кажется идеально. И всякие модные гаджеты использует в экскурсии и не грузит лишним. Очень позитивный.