Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур на розовое озеро Сасык-Сиваш
Начало: Евпатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по лабиринтам Евпатории
Начало: Гезлёвские ворота
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Караимский тур по Евпатории
Уникальная возможность познакомиться с шестью религиозными сооружениями Евпатории и культурой караимов. Узнайте больше о традициях и истории
Начало: Ул. Караева, д. 16а
Расписание: C понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева
Начало: Улица Караева, 13А
Расписание: с понедельника по воскресенье с 10.00 до 17.00
5000 ₽ за всё до 30 чел.
Групповая
Отдых на розовом озере Сасык-Сиваш
Начало: Ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По понедельникам
1300 ₽ за человека
Групповая
Ялта - Ливадия
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По воскресеньям в 06:10
Завтра в 06:00
13 авг в 06:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Крымом»
Начало: Театральная площадь
Расписание: Каждый день при наличии чистого неба и 4-х и более человек за полчаса до заката.
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2000 ₽ за человека
Групповая
Поездка в Судак и Новый Свет
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
16 авг в 06:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Путешествие в Бахчисарай
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Суббота в 8.00
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
2200 ₽ за человека
Групповая
Поездка в парк львов «Тайган»
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная улица, д. 145
Расписание: Воскресенье в 8.00
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудо западного Крыма. Розовое озеро Сасык-Сиваш
Начало: Евпатория
Расписание: Экскурсия состоится при записи минимум 2 человек
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Деньги, город и купцы
Начало: Улица Тучина, д. 2
Расписание: Экскурсию можно заказать на удобное для вас время. Заказ за сутки.
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Калейдоскоп Тавриды
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
24 янв в 08:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Новый Херсонес - Севастополь
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: суббота 8.00
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
2700 ₽ за человека
Групповая
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По пятницам в 13:15
2 окт в 13:15
9 окт в 13:15
1500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Совсем другая Евпатория
Начало: Ул. Тучина 2
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время по предварительной заявке
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6000 ₽
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Всё было супер! Поездка,посещение монастыря,экскурсовод! Так интересно рассказывала экскурсовод до Симферополя. Потом в музее в соборе всё увидели,что нам рассказывали в дороге. Очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо все очень понравилось, фотки суперр!!!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Добрый день! 13 июня 2026 посетили экскурсию с Ириной Зориной. Было очень интересно, содержательно. Понравилось представителям разных поколений: внучкам 8 и 13 лет, детям и бабушкам-дедушкам. Большое спасибо Ирине, крепкого здоровья и удачи
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень понравилась экскурсия! Много красивых мест увидели. И конечно же ДЕЛЬФИНОВ!))) Экскурсовод очень много интересного рассказал на протяжении всей экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо Ирине за интересную и душевную прогулку по городу. Узнали много нового об истории Евпатории, увидели её с другой стороны и получили массу приятных впечатлений. С удовольствием вернёмся сюда снова!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Красивый маршрут. Легкое непринужденное повествование от человека, любящего свой город, и свою профессию. Спасибо, Татьяна, за новые знания, за чудесно проведенное время
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия получилась очень насыщенной и увлекательной! Ирина рассказала много интересных историй о городе, его культуре и традициях. Отдельное спасибо за рекомендацию попробовать знаменитые местные чебуреки — отличным завершением дня) Всем, кто хочет лучше узнать Малый Иерусалим, однозначно советуем эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Потрясающий экскурсовод! Видно насколько знает и любит свою работу! Всем рекомендую - совершенно точно не пожалеете. А мы с нетерпением будем ждать следующего приезда и следующей экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
о
Ирина просто замечательный гид! Мы пришли на экскурсию с детьми и переживали, что им быстро станет скучно. Но Ирина постоянно
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Нам очень понравилась экскурсия с Ириной – было интересно гулять по старинным улочкам Евпатории и узнавать историю города через рассказы о его жителях и событиях прошлого. Большое спасибо, искренне рекомендуем этого гида!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 262 отзыва в Евпатории
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории
Самые популярные экскурсии в Евпатории
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
Что посмотреть в Евпатории
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Евпатории в августе 2026
Сейчас в Евпатории можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 1300 до 8500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсии из Евпатории и откройте для себя великолепие Крыма! От обзорных поездок на автобусе до тематических экскурсий, включая Малый Иерусалим и фабрику игрушек, у нас есть все, чтобы сделать ваш отдых незабываемым. Уточняйте цены и выбирайте лучшее для себя на 2026 год