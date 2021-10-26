Все экскурсии в Евпатории
Доступно 61 экскурсия 🚌 в Евпатории на 2021 год, 784 ⭐ отзыва, цены от 300₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
1ч
500₽
за 1 чел.
Первое свидание с Евпаторией + фото с проекцией герба города в подарок
Для знакомства со Старым городом эта экскурсия подойдет идеально, ведь мы с вами прогуляемся по...
Ежедневно в 20:00
11ч
1 300₽
за 1 чел.
Морская прогулка вдоль мыса Тарханкут и отдых на «Крымских Мальдивах»
Белый мягкий песок, лазурно-бирюзовая вода, отвесные скалы, чистейший степной воздух, вдыхая который...
Ежедневно в 7:45
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 970₽
за 1-7 чел.
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Разобраться в истории города и погрузиться в атмосферу этнических кварталов Малого Иерусалима
1ч 30м
1 500₽
за 1 чел.
Согласно расписанию в календаре
2ч
1 300₽
за 1 чел.
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Проникнуть в тайны космоса и увидеть туманности, галактики и созвездия через мощный телескоп
ежедневно в 20:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
890₽
за 1 чел.
Вы можете выбрать любое удобное время
1ч 30м
1500975₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по вечерней Евпатории
Пройти по Старому городу, услышать о храмах разных религий и получить красочные видео с дрона
ежедневно в 15:30
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-6 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
52002 600₽
за 1-10 чел.
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Исследовать местные святыни, узнать тайны Евпатории и получить яркие видео с дрона
Индивидуальный тур
3ч
3 700₽
за 1-5 чел.
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 200₽
за 1-7 чел.
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать и понять Евпаторию, научиться ориентироваться в ее архитектуре и культуре, кухне и традициях
Индивидуальная экскурсия
4ч
8 500₽
за 1-7 чел.
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Приглашаю Вас в насыщенное путешествие по исторической части прекрасной Евпатории и новому городу
Согласно расписанию в календаре
1ч
500450₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Новый взгляд на Евпаторию
Необычная обзорная экскурсия с визуализацией фото- и видеоматериалов на стены Старого города
ежедневно в 17:30
8ч
1 200₽
за 1 чел.
Поездка в парк львов «Тайган»
Хотите побывать в уникальном сафари-парке, подобных которому нет в Европе
Ежедневно в 7:55
Индивидуальная экскурсия
9ч
7 200₽
за 1-6 чел.
Путешествие по западному Крыму
Впечатлиться пейзажами полуострова Тарханкут, побывать на раскопках и собрать коллекцию пляжей
6ч
800₽
за 1 чел.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Мы предлагаем вам посетить знаменитый Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя
По пятницам в 13:15
Индивидуальная экскурсия
1ч
39902 394₽
за 1-7 чел.
Старая и Новая Евпатория за час
Получить общее представление об исторических, архитектурных и религиозных символах города
6ч
800₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
Виноделие в Крыму имеет богатую историю
По четвергам в 13:15
30м
400₽
за 1 чел.
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Узнать об иконописи, искусстве колокольного звона и непростой судьбе старинной святыни
ежедневно в 15:30
2ч 30м
450₽
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по необыкновенному городу с богатой историей -...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Погулять по Старому городу, увидеть храмы разных религий и узнать их историю
6ч
8 500₽
за 1 чел.
История Евпатории
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Евпатории
Каждый день в 10:00 и 16:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
3 070₽
за 1-10 чел.
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Посетить самые важные крымско-татарские места Евпатории и представить ханский период в ярких штрихах
Индивидуальная экскурсия
15м
1 000₽
за 1-50 чел.
Видеосессия с дроном
Многим так хочется оставить что-то на память об отдыхе в сказочной Евпатории! А Вашим подписчикам в...
По договоренности
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Евпатории»
- Отзыв на: Узнать Евпаторию за 2 часаAArtem26 октября 2021Великолепная прогулка получилась и очень познавательная. У Ольги энциклопедические познания о Крыме и не только. 2 часа пролетели незаметно, удалось прогуляться по не самым туристическим местам, даже заглянуть в синагогу, услышать истории о жизни знатных исторических и современных жителей города. Супер, спасибо!
- Отзыв на: Евпатория — от Средневековья до XX векаТТатьяна26 октября 2021Хочется от души сказать огромное спасибо Оксане за чудесное знакомство с Евпаторией. Нам не помешал дождь и холодный ветер слушать рассказ о истории города, гулять по его старинным улочкам и площадям. Подкупало доброжелательное отношение, желание рассказать как можно больше интересных фактов о любимом городе, чёткая и грамотная речь. Все это говорит о высоком профессионализме Оксаны, за что мы ей очень благодарны. Группа экскурсоводов из Пятигорска.
- Отзыв на: Путешествие по западному КрымуТТатьяна26 октября 2021Давно мы не получали такого удовольствия, как на экскурсии к западному побережью Крыма. Не смотря на погоду, ветренную и холодную, Сергей смог нас так увлечь своим рассказом и показом удивительных мест, что мы не заметили, как прошёл большой экскурсионный день. Мы коллеги Сергея из Пятигорска, имеющие большой опыт работы, можем со знанием дела оценить его высокий профессионализм. От души благодарим Сергея и желаем ему удачи и благодарных слушателей.
- ККсения26 октября 2021Благодарю гида за интересную и познавательную экскурсию. Олег - человек, увлеченный своим делом и заражает своим энтузиазмом экскурсантов. Мы увидели "как на ладони" Юпитер, Сатурн, Луну, множество звезд и созвездий. Изучили все стадии существования звезд - от рождения до распада. Огромный телескоп (и его дополнения: прибор ночного видения, благодаря которому можно четче и ярче видеть звезды, водородный фильтр, который позволяет увидеть свечение водорода в туманностях) производят сильное впечатление (в том числе своей стоимостью)))) Отдельная благодарность Олегу за доставку до дома после экскурсии! Всех благ и дальнейшего технического апгрейда экскурсии. Очень рекомендую тепло одеваться (по зимнему), т. к. вечерами осенью холодно и три часа экскурсии проходят на улице, с минимумом движения.
- Отзыв на: Старая и Новая Евпатория за часИИрина23 октября 2021Гид опоздал, ещё по телефону требовал доплаты за автомобильную часть экскурсии, в результате вместо 2000 тысяч пришлось заплатить 3000,
- ННаталья21 октября 2021Всё очень понравилось!
- Отзыв на: Евпатория — от Средневековья до XX векаВВладимир20 октября 2021Все четко и по порядку, очень и очень было интересно, время пролетело просто незаметно. .
- ООлег20 октября 2021Побывали с супругой на ночной экскурсии под звёздным небом Крыма 19октября 2021г. с профессионально увлечённо человеком. Зовут его Олег. Его рассказ об астрономии настолько впечатлил, что по приезде домой не могли уснуть. Перед глазами были картинки, увиденные в телескоп!!! Плутон, Сатурн, Полярная Звезда оказались на расстоянии вытянутой руки. Рассказ Олега заворажиал, узнали стооолько нового и интересного о загадочном и манящем мире звёзд! Даже холодноватая ночь не помешала нам погрузиться в это волшебство. Оооочень интересно было, хотелось слушать и слушать Олега. А вид Луны, туманность Андромеды, мерцание россыпи созведий вообще зрелище неописуемое! Спасибо большое, что мы встретили ваш сайт и такого замечательного "звездочёта "!!!
- ЕЕлена20 октября 2021Экскурсия понравилась. Гид знает историю на отлично. Информацию только даёт очень быстро. Не все в нашей группе готовы были воспринимать информацию с такой скоростью. Для молодёжи мне кажется идеально. И всякие модные гаджеты использует в экскурсии и не грузит лишним. Очень позитивный.
- Отзыв на: Новый взгляд на ЕвпаториюММаргарита20 октября 2021Уже не сколько раз отдыхала в Евпатории, но на полноценную экскурсию решилась впервые. И мне очень понравилось: и видео посмотрела, и по городу погуляла, и группа хорошая подобралась. Рекомендую, елси хотите приятно провести время, прогуливаясь по вечернему городу и одновременно слушая занятные истории в оригинальной подаче гида)