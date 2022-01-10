Крымская кругосветка на Рождество

Экскурсионный тур «Крымская кругосветка на Рождество» на 5 дней

4.7
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Малый Иерусалим
Малый Иерусалим
Пройдём по маршруту, рекомендованному к посещению ЮНЕСКО
Дегустация вин
Дегустация вин
Попробуем крымские вина разных марок
Красивейшие дворцы и храмы
Красивейшие дворцы и храмы
Увидим Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Крестовоздвиженский храм и сделаем самые красивые фотографии!
Херсонес Таврический
Херсонес Таврический
Посетим историко-археологический музей и место крещения Князя Владимира
Сапун-гора
Сапун-гора
Побываем в мемориальном комплексе, посвящённом решающему сражению за Севастополь
Пейзажи морских городов
Пейзажи морских городов
Познакомимся с известными городами Крыма и удивимся невероятным видам

Описание

Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по рождественскому Крыму! Мы посетим самые известные города и достопримечательности, где нас ждут древние храмовые комплексы, объекты наследия ЮНЕСКО, уютные улочки, величественные утёсы и невероятная атмосфера портовых городов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по Бахчисараю

Встреча гостей на ж/д вокзале Симферополя с 10:00 до 10:30.

Встреча в аэропорту Симферополя с 11:30 до 12:00.

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Обед (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных марок.

Знакомство с дворцовым комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить:

  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони»;
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно);
  • Кофейню-музей «Дегирмен».

Экскурсии доступны за доп. плату, к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещение в одной из гостиниц города.

Встреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по Бахчисараю
2 день

Херсонес Таврический, обзорная экскурсия по Севастополю

Завтрак в гостинице.

Сбор на экскурсию.

Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (доп. плата).

Возвращение в гостиницу.

Херсонес Таврический, обзорная экскурсия по СевастополюХерсонес Таврический, обзорная экскурсия по СевастополюХерсонес Таврический, обзорная экскурсия по СевастополюХерсонес Таврический, обзорная экскурсия по Севастополю
3 день

Евпатория

Завтрак.

Сбор на экскурсию.

Переезд на западный берег Крыма.

Прибытие в Евпаторию.

Экскурсия «Малый Иерусалим» — маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО.

Вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).

По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.

Обзорная экскурсия по Евпатории: Дувановская улица, памятник Токареву, городище Керкинитида, Евпаторийский театр и многое другое.

ЕвпаторияЕвпаторияЕвпаторияЕвпаторияЕвпаторияЕвпатория
4 день

Малахов курган, Сапун-гора, Балаклава

Экскурсия на Малахов курган: оборонительная башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.

Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.

Переезд в Балаклаву.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной.

Осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Свободное время.

По желанию предлагаем морскую прогулку по Балаклавской бухте или посещение музея истории Балаклавы — за доп. плату.

Малахов курган, Сапун-гора, БалаклаваМалахов курган, Сапун-гора, БалаклаваМалахов курган, Сапун-гора, Балаклава
5 день

Ливадия - Гурзуф - Симферополь. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты.

Путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г. Осмотрим Большой белый дворец, внутренние покои, памятник лидерам «Большой тройки» и Александру III, познакомимся с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Обед в кафе.

Переезд вЯлту.

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М. И. Пуговкину и многое другое.

Переезд Ялта-Симферополь через Ангарский перевал.

Обзор гор Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского фонтана.

Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Ливадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика» 3* (номера racio).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослый
(2)		Ребенок
5-11 лет
на осн. месте		2 взрослых
(1+1 пенсионер 60+)		2 взрослых (пенсионеры 60+)1-местное размещениеМесто в номереМесто в номере пенсионер 60+Ребенок 5-11 лет на доп. месте
2290020610223282175528900229002175516030

Возможна замена объекта размещения на аналогичный по уровню.

Акция! При бронировании и оплате тура до 01.10.2022 скидка — 1000 руб.

Варианты проживания

Отель Атлантика 3*

4 ночи

Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.

По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.

Отель Атлантика 3*Отель Атлантика 3*Отель Атлантика 3*Отель Атлантика 3*Отель Атлантика 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (2 обеда, 4 завтрака)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи (дегустация в Бахчисарае, Ханский и Ливадийский дворцы, Херсонес, обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Евпатории, Ялте)
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • 3 обеда и ужины
  • Сувениры.
  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони», взр. /реб. – 700/500 руб
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно)
  • Кофейня-музей «Дегирмен» — 400 руб.
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте — от 500 руб.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте — от 500 руб.
  • Посещение музея истории Балаклавы – 500 руб. /взр
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимые документы
  • Общегражданский или загранпаспорт,
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет,
  • для детских групп - нотариально заверенная доверенность от родителей на руководителя группы,
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Есть ли скидки в туре?

Да, в нашем туре предусмотрены скидки:

  • Для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%.
  • Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
  • Скидка 1000 руб. при бронировании и оплате до 01.10.2022.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
10 янв 2022
Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
А
10 янв 2022
Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский дворцы, Феодосию с Судакской крепостью. Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! Гостиницы соответствовали своей "звёздности". Единственное, я так и не поняла, почему мы не остались ночевать в Ялте, как было заявлено в программке; а мы ведь ехали с мечтой посидеть на набережной с вкусным вином и/или кофе и звёздами))). И на табличке на автобусе тур обозначался как Праздничный Крым. За остальное - спасибо. Желающим ехать - рекомендую, особенно, если вы туда в первый раз. С уважением Анна.
М
12 янв 2021
Были на Крымской кругосветке с 4 по 10 января 2021 года. Отдельное спасибо экскурсоводу - Галине, профессионал с большой буквы. Посмотрели самые интересные достопримечательности, узнали о растениях, животных, рыбах…

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