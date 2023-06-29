скидка
7%
5 дней
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: Г. Симферополь
4 янв в 10:00
от 2990027 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННиколай29 июня 2023Крымская кругосветка на Новый годОрганизация тура хорошая но были незапланированные изменения.
- ННаталья28 июня 2023Крымская кругосветка на Новый годПоездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
- ММакарцев4 мая 2023Крымская кругосветка на Новый годОрганизаторы молдодцы!
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