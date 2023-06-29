Авторские туры в Евпатории

Найдено 1 тур в Евпатории, цена 27 900 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Крымская кругосветка на Рождество
На автобусе
скидка
7%
3 отзыва
5 дней
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: Г. Симферополь
4 янв в 10:00
от 2990027 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Крымская кругосветка на Новый год
    Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Крымская кругосветка на Новый год
    Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
  • М
    Макарцев
    4 мая 2023
    Крымская кругосветка на Новый год
    Организаторы молдодцы!
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