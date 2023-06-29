Найдено 1 тур в Евпатории , цена 27 900 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

На автобусе 7% скидка 3 отзыва 5 дней Крымская кругосветка на Рождество Начало: Г. Симферополь от 29900 27 900 ₽ за человека Последние отзывы на туры Н Николай Крымская кругосветка на Новый год Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.

Н Наталья Крымская кругосветка на Новый год Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!

М Макарцев Крымская кругосветка на Новый год Организаторы молдодцы!

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