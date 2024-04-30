Трехдневная экскурсия по Феодосии и Абхазии: отдых, познание и новые впечатления
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные места Абхазии. И прогулка по центру города Сочи.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
Что вас ожидает:
- Дача Сталина
- Гагры - Колоннада, парк, ресторан Гагрипш
- Рицинский национальный парк - Голубое озеро, Каменный мешок, озеро Рица
- Набережная Пицунда
- Набережная Сухум
- Новый Афон - пещера, монастырь, водопад, храм
- Лыхны - поляна, древний храм
- Сочи - Олимпийский городок (обзорно), набережная Сочи (свободное время)
Описание
По абхазским просторам На несколько дней мы отправимся знакомиться с Абхазией или, как ее называют местные, Страной Души. Программа первого дня представит Вам курортный городок Гагры. Мы прогуляемся по району Старой Гагры, увидим легендарный ресторан «Гагрипш» в окружении цветущей зелени пальм. По пути заглянем на дачу Сталина, а после отправимся в национальный парк, где расположилась жемчужина абхазского края — озеро Рица. Там же мы прогуляемся к Бзыбскому ущелью и попробуем свежий мед на пасеке. Не забудем посетить и «Каменный мешок» — Юпшарский каньон. Завершим первый день отдыхом на набережной Пицунды. Во второй день нас ждет посещение древней столицы Абхазии — Лыхны, и экскурсионная программа по святым местам Нового Афона с прогулкой вдоль набережной Сухума. При желании Вы сможете посетить уникальные Новоафонские пещеры, а перед возвращением мы проведем прощальную дегустацию вин. Важная информация:• Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, места проживания и/или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.
В некоторых местах банковские карты не принимают. Иногда возможна оплата переводом, продавцы помогут подключиться к интернету.
• Ваш мобильный тариф будет в роуминге. В кафе есть Wi-Fi. При себе необходимо иметь:
- внутренний паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР) или заграничный паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении; детям с 14 до 18 лет — паспорт и свидетельство о рождении; детям до 18 лет, без сопровождающего родителя — нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию;
- страховой медицинский полис;
- наличные деньги. Рекомендуем взять с собой для комфортного путешествия:• Подголовник, плед, питьевую воду, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат;
- Из вещей — удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик (зонт) — смотря по прогнозу и по сезону.
- Если планируете посещать храм в Лыхны и в Новом Афоне, женщинам обязательно покрыть голову и надеть юбку ниже колена. Мужчинам — надеть брюки. При входе можно взять общественные покрывала.
- Если планируете посещать пещеру — берите теплые вещи, в пещере +11 градусов.
только 3 ноября, четверг в 13:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача Сталина
- Гагры - Колоннада, парк, ресторан Гагрипш
- Рицинский национальный парк - Голубое озеро, Каменный мешок, озеро Рица
- Набережная Пицунда
- Набережная Сухум
- Новый Афон - пещера, монастырь, водопад, храм
- Лыхны - поляна, древний храм
- Сочи - Олимпийский городок (обзорно), набережная Сочи (свободное время)
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в гостинице 2 ночи
- Эко сбор
- Страховка пассажира
Что не входит в цену
- Дача Сталина - 200р (по желанию)
- Рицинский парк - 700 р (обязательно)
- Новоафонская пещера - 700 руб. (по желанию)
- Питание в кафе и столовых (средний чек 500-800 руб.)
- Сувениры, мёд, сыр и другие вкусности.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Феодосия
Завершение: Феодосоия
Когда и сколько длится?
Когда: только 3 ноября, четверг в 13:30
Экскурсия длится около 2 дней 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Спасибо, что забронировали экскурсию у нас
- В ближайшее время свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили
- ПАМЯТКА ТУРИСТА
- ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
- Паспорт (граница открыта только для граждан с паспортом РФ, Беларусь, ЛНР, ДНР)
- Детям свидетельство о рождении если с родителями
- Если ребенок без родителей, то доверенность на сопровождающего для выезда в Абхазию
- Страховой медицинский полис
- Наличные деньги
- ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
- Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, термос с чаем, перекус, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат
- Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик, солнцезащитные очки, головной убор - смотря по прогнозу и по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.