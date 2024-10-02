Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Гаспры
Начало: Ваш адрес в Гаспре
Расписание: Ежедневно в 03:00
13 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Гаспры
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
14 400 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Гаспра
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
12 600 ₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Всем доброго времени суток! 30.09.2024 ездили с Алексеем "По диким местам Южного берега Крыма. Это не эксуурсия, это приключение! Семья
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А
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Экскурсия прошла на высшем уровне. Мы с мужем очень довольны))Обязательно еще будем заказывать экскурсии у Алексея.
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О
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Поездка по ЮБК состоялась 17 сентября 22 г. Я с мужем очень довольны, что нашим проводником по Крыму был Алексей.
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А
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Я с детского возраста практически каждое лето провожу на ЮБК (в Гаспре), все топовые места пройдены неоднократно. Поэтому Алексея мы
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А
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Я с детского возраста практически каждое лето провожу на ЮБК (в Гаспре), все топовые места пройдены неоднократно. Поэтому Алексея мы
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Всего 42 отзыва в Гаспре
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Ответы на вопросы от путешественников по Гаспре
Самые популярные экскурсии в Гаспре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Гаспре в августе 2026
Сейчас в Гаспре можно забронировать 4 экскурсии от 7700 до 14 400. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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