Мои заказы

Экскурсии в Гаспре

Найдено 4 экскурсии в Гаспре, цены от 7700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Гаспры
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Гаспры
Начало: Ваш адрес в Гаспре
Расписание: Ежедневно в 03:00
13 700 ₽ за всё до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Гаспры
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Гаспры
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Пешая
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
14 400 ₽ за всё до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Гаспра
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
12 600 ₽ за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Всем доброго времени суток! 30.09.2024 ездили с Алексеем "По диким местам Южного берега Крыма. Это не эксуурсия, это приключение! Семья
читать дальшеуменьшить

из 4 человек от 6 до 47 лет, все остались очень довольны! Интересные локации, красивые виды! Алексей может поддержать любую тему разговора! Много интересного рассказывает доступным языком.
В следующий раз обязательно встретимся с Проводником Алексеем и пройдем другие интересные маршруты!

Вам был полезен этот отзыв?
А
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Экскурсия прошла на высшем уровне. Мы с мужем очень довольны))Обязательно еще будем заказывать экскурсии у Алексея.
Вам был полезен этот отзыв?
О
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Поездка по ЮБК состоялась 17 сентября 22 г. Я с мужем очень довольны, что нашим проводником по Крыму был Алексей.
читать дальшеуменьшить

За девятичасовую поездку нам показали массу уникальных,значимых, редких мест Крыма. На все хватило время: купить национальный татарский коврик и вкусно покушать в халяльном, уединенном кафе, купить потрясающий инжир и свежего пива и много разного. В чем и прелесть индивидуальных поездок. Благодарим Алексея за путешествие и желаем много отзывчивых туристов.

Вам был полезен этот отзыв?
А
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Я с детского возраста практически каждое лето провожу на ЮБК (в Гаспре), все топовые места пройдены неоднократно. Поэтому Алексея мы
читать дальшеуменьшить

попросили показать места, где мы не были. Оказалось, что очень много того, что рядом с нами, мы и не видели. За 9 часов мы побывали на горе Кошка, увидели стены древней крепости тавров, дольмены, реликтовые можжевельники и фисташки. Потрясающие виды на Симеиз, Голубой золив, Ласпи, Форос. Проехали по старом Севастополькому шоссе, прикоснулись к скалам. Полюбовались видами Байдарской долины и Чернореченского водохранилища. Попробовали сакское мороженное😋по рекомендации Алексея, крымский чебурек-янтык, а также поели дикого кизила. Было очень интересно и комфортно. Прошли около 7 км, а проехали 250 км. Я долго не решалась на такие экскурсии из-за цены, но сейчас точно могу сказать:"это того стоит" 👍! Самим это сложно организовать. Алексей, спасибо большое за все, в т. ч. за виноградник! Было классно!

Вам был полезен этот отзыв?
А
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Я с детского возраста практически каждое лето провожу на ЮБК (в Гаспре), все топовые места пройдены неоднократно. Поэтому Алексея мы
читать дальшеуменьшить

попросили показать места, где мы не были. Оказалось, что очень много того, что рядом с нами, мы и не видели. За 9 часов мы побывали на горе Кошка, увидели стены древней крепости тавров, дольмены, реликтовые можжевельники и фисташки. Потрясающие виды на Симеиз, Голубой золив, Ласпи, Форос. Проехали по старом Севастополькому шоссе, прикоснулись к скалам. Полюбовались видами Байдарской долины и Чернореченского водохранилища. Попробовали сакское мороженное😋по рекомендации Алексея, крымский чебурек-янтык, а также поели дикого кизила. Было очень интересно и комфортно. Прошли около 7 км, а проехали 250 км. Я долго не решалась на такие экскурсии из-за цены, но сейчас точно могу сказать:"это того стоит" 👍! Самим это сложно организовать. Алексей, спасибо большое за все, в т. ч. за виноградник! Было классно!

Вам был полезен этот отзыв?
В
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Вам был полезен этот отзыв?
В
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 42 отзыва в Гаспре

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Гаспре

Самые популярные экскурсии в Гаспре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Гаспры;
  2. Встреча рассвета в горах над Ялтой из Гаспры;
  3. Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский;
  4. Ай-Петри и Ялта.
Сколько стоит экскурсия по Гаспре в августе 2026
Сейчас в Гаспре можно забронировать 4 экскурсии от 7700 до 14 400. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя экскурсии по Гаспре, которые превратят ваш отдых в незабываемое приключение. Мы предлагаем экскурсии, которые сочетают в себе знакомство с историческим наследием, живописными видами и уникальной культурой Гаспры. Захватывающие истории и красочные места ждут вас. Бронируйте сейчас и читайте отзывы, чтобы убедиться в выборе!