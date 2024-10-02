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попросили показать места, где мы не были. Оказалось, что очень много того, что рядом с нами, мы и не видели. За 9 часов мы побывали на горе Кошка, увидели стены древней крепости тавров, дольмены, реликтовые можжевельники и фисташки. Потрясающие виды на Симеиз, Голубой золив, Ласпи, Форос. Проехали по старом Севастополькому шоссе, прикоснулись к скалам. Полюбовались видами Байдарской долины и Чернореченского водохранилища. Попробовали сакское мороженное😋по рекомендации Алексея, крымский чебурек-янтык, а также поели дикого кизила. Было очень интересно и комфортно. Прошли около 7 км, а проехали 250 км. Я долго не решалась на такие экскурсии из-за цены, но сейчас точно могу сказать:"это того стоит" 👍! Самим это сложно организовать. Алексей, спасибо большое за все, в т. ч. за виноградник! Было классно!