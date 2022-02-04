Что вы можете увидеть 🤩

Вас ждёт незабываемая прогулка по пейзажному парку, который дополняет природу по принципу амфитеатра. Во время аудиоэкскурсии вы найдёте «Фонтан слёз», который очень напоминает Бахчисарайский фонтан.

Прогуливаясь по парку, вы перенесётесь в старую добрую Англию и увидите старшего брата Биг Бена. Вас ждёт Альгамбра и другие известные места мира. И всё это без визы!

Вы увидите самый дорогой парк России, поймёте, на что было потрачено 9 миллионов рублей серебром. Увидите большой и малый каменный хаос. И узнаете, что такой Трильби — дух или собака. Природа парка настолько красива, что Айвазовский выбрал это место для написания своего знаменитого "Девятого вала".

Вас ждут удивительные факты о графе Воронцове. Вы сможете найти уникальные экземпляры флоры, например, араукарию чилийскую. А некоторые путешественники от роскоши обстановки воскликнут: "Чтоб мы так жили!"

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).