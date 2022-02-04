Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку

Индивидуально
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому парку

Что вы можете увидеть 🤩

  • Воронцовский парк, в которым высажены около 200 экзотических деревьев и кустарников
  • Воронцовский дворец
  • Чайный домик
  • Лебединое озеро
  • Форельное озеро
  • Фонтан Трильби
  • Скала Айвазовского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ждёт незабываемая прогулка по пейзажному парку, который дополняет природу по принципу амфитеатра. Во время аудиоэкскурсии вы найдёте «Фонтан слёз», который очень напоминает Бахчисарайский фонтан.
Прогуливаясь по парку, вы перенесётесь в старую добрую Англию и увидите старшего брата Биг Бена. Вас ждёт Альгамбра и другие известные места мира. И всё это без визы!
Вы увидите самый дорогой парк России, поймёте, на что было потрачено 9 миллионов рублей серебром. Увидите большой и малый каменный хаос. И узнаете, что такой Трильби — дух или собака. Природа парка настолько красива, что Айвазовский выбрал это место для написания своего знаменитого "Девятого вала".
Вас ждут удивительные факты о графе Воронцове. Вы сможете найти уникальные экземпляры флоры, например, араукарию чилийскую. А некоторые путешественники от роскоши обстановки воскликнут: "Чтоб мы так жили!"

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк дворца графа Воронцова
Завершение: Западный вход Воронцовского дворца
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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