Узнайте как протекала жизнь в Гатчинском дворце с персональным гидом! Вас ждут невероятно интересные истории этих мест: Как жили наследники престола и императоры? Кто построил этот замок и для кого? Вы сможете посетить зооферму с дегустацией и даже мастер-класс по изготовлению сыра.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
О чем эта экскурсия? Гатчинский дворец более 100 лет был в собственности семьи Романовых. Охотничий замок стал любимым местом пребывания царской четы, чем же их привлекало это место? Отправимся выяснять! В компании персонального гида, Вы сможете в своем темпе слушать экскурсию, запланировать обед, прогулку по парку, а также, посетить зооферму, где вам предложат дегустацию и мастер-класс по изготовлению сыра. Вы узнаете ответы на вопросы:
- Как жили наследники престола и императоры?
- Каков был их быт?
- Почему их так привлекала Гатчина?
Кто построил этот замок и для кого? Возникновение этой царской «дачи» в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II. Государыня сделала своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу (деревню). Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец. Однако блестящему вельможе Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер. Императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и пожаловала ее своему сыну, Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания. После смерти Павла владелицей Гатчины стала вдовствующая императрица Мария Федоровна. По ее завещанию, Гатчинский дворец со всеми угодьями переходил «в вечное владение» ее сыну, императору Николаю I и далее его потомству мужского пола. Важная информация:.
Кто построил этот замок и для кого? Возникновение этой царской «дачи» в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II. Государыня сделала своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу (деревню). Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец. Однако блестящему вельможе Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер. Императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и пожаловала ее своему сыну, Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания. После смерти Павла владелицей Гатчины стала вдовствующая императрица Мария Федоровна. По ее завещанию, Гатчинский дворец со всеми угодьями переходил «в вечное владение» ее сыну, императору Николаю I и далее его потомству мужского пола. Важная информация:.
• Кто построил этот замок и для кого? Возникновение этой царской «дачи» в Гатчине относится ко времени правления императрицы Екатерины II. Государыня сделала своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую мызу (деревню). Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец. Однако блестящему вельможе Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер. Императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и пожаловала ее своему сыну, Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала его любимым местом пребывания. После смерти Павла владелицей Гатчины стала вдовствующая императрица Мария Федоровна. По ее завещанию, Гатчинский дворец со всеми угодьями переходил «в вечное владение» ее сыну, императору Николаю I и далее его потомству мужского пола. Важная информация:
- Внимание! Выходные дни во дворце: понедельник, вторник.
- 1 ноября вход в Дворцовый парк свободный! Режим работы: ежедневно с 06:00 до 22:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Для вас - более 50 помещений с воссозданными интерьерами и интересной тематической экспозицией
- Истории жизни владельцев загородной резиденции
- Вы увидите живописный парк, павильоны, которые дополнят рассказ о жизни во дворце
Что включено
- Трансфер до/от Гатчины (легковой автомобиль или минивэн)
- Экскурсия во дворце (Большой Гатчинский дворец) и прогулка по парку
Что не входит в цену
- Билеты в Гатчинский дворец:/n650 р. - Взрослые. /n400 р. - Учащиеся РФ школ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения, пенсионеры/nПАРК - еще нет цен.
- Билеты в Приоратский дворец:/n300 р. - Взрослые/n150 р. - Учащиеся РФ школ, колледжей и ВУЗов дневной формы обучения, пенсионеры
- Дворцовая зооферма:/n - Музейная программа «Императорская сыроварня», Экскурсия по Дворцовой ферме с мастер-классом по изготовлению сыра шевр - 12 000р за группу до 25 чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Победы 1, у гостиницы Cosmos Pulkovskaya
Завершение: Станция метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк и во дворец
- За доп плату (обсуждаемо с группой) - можно посетить Приоратский дворец или дворцовую зооферму
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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