Индивидуальная
до 20 чел.
Все парки и замки Гатчины за один день
Насладиться пейзажами и узнать о жизни города на познавательной треккинг-экскурсии
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от 7600 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от 6600 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: величие дворца и магия парка
Пройти по царским покоям, уютным аллеям и следам прошлого
Начало: У входа в Гатчинский дворец
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Начало: В Гатчине
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 9170 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
Начало: У Гатчинского дворца
Расписание: в субботу в 12:00
15 авг в 12:00
22 авг в 12:00
2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Большое спасибо Максиму за знакомство с Гатчиной!
Программа и содержание экскурсии полностью оправдали ожидания.
Рекомендую к посещению!
Программа и содержание экскурсии полностью оправдали ожидания.
Рекомендую к посещению!
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М
Не смотря на то, что замки смогли осмотреть только снаружи, получилась очень интересная прогулка, парки Гатчины нас невероятно удивили, спасибо Максиму, он сделал так, что мы были не разочарованы, однозначно рекомендую!!
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Е
Огромная благодарность Максиму за увлекательный день в Гатчине. Максим профессионал своего дела, влюбленный в свой город. Прекрасно поставленная речь, много интересных фактов продуманный маршрут. Внимание и забота к нашим интересам. Очень рекомендуем.
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А
С удовольствием сегодня провели время на экскурсии. Максим местный, знает и любит Гатчину, интересно рассказывает. Так увлек нас своим рассказом,
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А
Максим - экскурсовод и житель города Гатчина. Помимо прекрасного рассказа и путешествия по гатчинскому дворцу и Дворцовому парку рассказал о
+1
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Восхитительный день в Гатчине!
Максим подстроил маршрут с учетом вокзала, на который мы приехали. Показал красивые и интересные места. Рассказ на всём маршруте также был понятным, интересным, уместным.
Максим подстроил маршрут с учетом вокзала, на который мы приехали. Показал красивые и интересные места. Рассказ на всём маршруте также был понятным, интересным, уместным.
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О
Хотим поблагодарить Максима за увлекательную экскурсию по паркам Гатчины и Дворцу. Изначально обсудили и согласовали маршрут, который был удобен и
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А
Замечательная экскурсия.
Комфортный и размеренный стиль и скорость донесения информации, удобный для восприятия, осознания и усвоения.
Осмотр объектов и диалоги в благоприятном и позитивном стиле без перегрузки большим количеством избыточной информации.
Крайне рекомендуем Максима.
Комфортный и размеренный стиль и скорость донесения информации, удобный для восприятия, осознания и усвоения.
Осмотр объектов и диалоги в благоприятном и позитивном стиле без перегрузки большим количеством избыточной информации.
Крайне рекомендуем Максима.
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Всего 8 отзывов в Гатчине
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Ответы на вопросы от путешественников по Гатчине
Самые популярные экскурсии в Гатчине
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Сколько стоит экскурсия по Гатчине в августе 2026
Сейчас в Гатчине можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2700 до 9170. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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