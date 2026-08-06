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Экскурсии в Гатчине

Найдено 5 экскурсий в Гатчине, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Все парки и замки Гатчины за один день
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Все парки и замки Гатчины за один день
Насладиться пейзажами и узнать о жизни города на познавательной треккинг-экскурсии
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от 7600 ₽ за всё до 20 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от 6600 ₽ за всё до 8 чел.
Гатчина: величие дворца и магия парка
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: величие дворца и магия парка
Пройти по царским покоям, уютным аллеям и следам прошлого
Начало: У входа в Гатчинский дворец
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
2700 ₽ за человека
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Начало: В Гатчине
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 9170 ₽ за всё до 8 чел.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
Начало: У Гатчинского дворца
Расписание: в субботу в 12:00
15 авг в 12:00
22 авг в 12:00
2700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Евгения
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Большое спасибо Максиму за знакомство с Гатчиной!
Программа и содержание экскурсии полностью оправдали ожидания.
Рекомендую к посещению!
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М
Все парки и замки Гатчины за один день
Не смотря на то, что замки смогли осмотреть только снаружи, получилась очень интересная прогулка, парки Гатчины нас невероятно удивили, спасибо Максиму, он сделал так, что мы были не разочарованы, однозначно рекомендую!!
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Е
Все парки и замки Гатчины за один день
Огромная благодарность Максиму за увлекательный день в Гатчине. Максим профессионал своего дела, влюбленный в свой город. Прекрасно поставленная речь, много интересных фактов продуманный маршрут. Внимание и забота к нашим интересам. Очень рекомендуем.
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А
Все парки и замки Гатчины за один день
С удовольствием сегодня провели время на экскурсии. Максим местный, знает и любит Гатчину, интересно рассказывает. Так увлек нас своим рассказом,
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что захотелось поискать дополнительную информацию о Павле, Мальтийском ордене и Гатчине (кстати, Максим дал ссылки, чтобы мы поглубже познакомились с предметом). На любые наши вопросы он исчерпывающе отвечал, ребенок 13 лет сказал, что это была самая классная экскурсия. Большое спасибо Максиму и Трипстеру за прекрасную организацию!

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А
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Максим - экскурсовод и житель города Гатчина. Помимо прекрасного рассказа и путешествия по гатчинскому дворцу и Дворцовому парку рассказал о
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том, что происходило с парком и с дворцом на его глазах и глазах его родителей - события глазами очевидца. Спасибо большое за интересную обзорную экскурсию!

Максим - экскурсовод и житель города Гатчина. Помимо прекрасного рассказа и путешествия по гатчинскому дворцу и
Максим - экскурсовод и житель города Гатчина. Помимо прекрасного рассказа и путешествия по гатчинскому дворцу и
Максим - экскурсовод и житель города Гатчина. Помимо прекрасного рассказа и путешествия по гатчинскому дворцу и
Максим - экскурсовод и житель города Гатчина. Помимо прекрасного рассказа и путешествия по гатчинскому дворцу и+1
Максим - экскурсовод и житель города Гатчина. Помимо прекрасного рассказа и путешествия по гатчинскому дворцу и
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Мария
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Восхитительный день в Гатчине!
Максим подстроил маршрут с учетом вокзала, на который мы приехали. Показал красивые и интересные места. Рассказ на всём маршруте также был понятным, интересным, уместным.
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О
Все парки и замки Гатчины за один день
Хотим поблагодарить Максима за увлекательную экскурсию по паркам Гатчины и Дворцу. Изначально обсудили и согласовали маршрут, который был удобен и
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интересен всей нашей небольшой группе. Максим отвечал на любые вопросы, продемонстрировал глубокие знания предмета, при этом подача материала была доступной и интересной для всех слушателей.

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А
Все парки и замки Гатчины за один день
Замечательная экскурсия.
Комфортный и размеренный стиль и скорость донесения информации, удобный для восприятия, осознания и усвоения.
Осмотр объектов и диалоги в благоприятном и позитивном стиле без перегрузки большим количеством избыточной информации.

Крайне рекомендуем Максима.
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Всего 8 отзывов в Гатчине

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Ответы на вопросы от путешественников по Гатчине

Самые популярные экскурсии в Гатчине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Все парки и замки Гатчины за один день;
  2. Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области;
  3. Гатчина: величие дворца и магия парка;
  4. Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия;
  5. Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт.
Сколько стоит экскурсия по Гатчине в августе 2026
Сейчас в Гатчине можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2700 до 9170. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Выбирая экскурсию в Гатчину из Санкт-Петербурга, вы гарантированно получите незабываемые впечатления. Приоратский дворец, усадьбы и парки — все это ждёт вас. Наши экскурсии доступны как на автобусе, так и для любителей индивидуального подхода. Цены, актуальные предложения и отзывы помогут сделать правильный выбор. Забронируйте своё приключение в Гатчину уже сегодня и погрузитесь в мир истории и культуры!